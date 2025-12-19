台北車站恐襲｜防毒面具男持刀砍人9傷 丟煙霧彈57歲乘客身亡

台北車站今日下午5時許發生震驚全城的恐怖攻擊事件，一名男子頭戴防毒面具在人潮洶湧的M8出口丟擲多顆煙霧彈，現場瞬間陷入恐慌。更令人心碎的是，一名57歲無辜乘客在混亂中倒地，經搶救後不治身亡。兇徒得手後竄逃至中山站繼續行兇，持刀隨機砍傷多名路人，最終在警方圍捕下跳樓了結。這宗連環恐襲震撼全台，再次敲響公共安全警鐘。