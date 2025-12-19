台北車站恐襲｜防毒面具男持刀砍人9傷 丟煙霧彈57歲乘客身亡
防毒面具男子台北車站丟煙霧彈 57歲乘客當場倒地不治
事發於今日下午5時許正值下班尖峰時間，台北車站M8出口突然竄起陣陣白色濃煙，伴隨爆裂聲響徹整個地下通道。從現場影片可見，通往板南線的閘門下方濃煙密佈，連接天成飯店出口的星巴克旁更留下燒黑痕跡。一名頭戴防毒面具的男子不明原因丟擲多顆煙霧彈，造成現場旅客四散奔逃，場面極度混亂。在這場突如其來的恐慌中，一名57歲男性乘客不幸倒地，站務人員立即上前協助，但救護人員到場時發現他已失去生命跡象，緊急送院搶救後仍宣告不治。
兇徒竄逃中山站持刀砍人 誠品內民眾驚恐躲倉庫
得手後的兇徒並未就此收手，反而竄逃至中山站繼續其瘋狂行徑。目擊者指出，該名男子在中山站一帶持武器隨機攻擊路人，更闖入中山誠品內繼續行兇，造成多人受傷。現場民眾嚇得魂飛魄散，紛紛躲進倉庫避難，有受傷民眾整件白色外套被血染紅，場面觸目驚心。從網上流傳的影片可見，一名騎機車的民眾遭到攻擊後瞬間爆血，令人不忍直視。警方已全面提升周邊區域警戒層級，最終在圍捕行動中，該名兇徒選擇跳樓了結生命。
台北市長蔣萬安證實9人輕重傷 警方掌握嫌犯身分
台北市長蔣萬安在事件後緊急召開記者會，證實這宗連環攻擊事件共造成9人輕重傷，警方已掌握嫌犯身分，據知兇徒全名為「張文」 27歲，男性，並具有逃兵通緝犯警示身份。蔣萬安表示：「警方已第一時間趕赴現場處理，並全面提升周邊區域警戒層級。」他呼籲市民務必提高警覺，避免在相關區域逗留，儘速離開鄰近地點注意自身安全。這宗事件的作案手法極為熟練，從丟擲煙霧彈的準確度到逃跑路線的規劃，都顯示兇徒可能經過專業訓練，警方正深入調查是否涉及更大規模的組織策劃。
網民震驚質疑兇徒受過訓練 批評現場民眾缺乏危機意識
事件曝光後在網上引發熱烈討論，不少網民對兇徒的專業手法感到震驚。有網民留言：「逃兵，還可以有這種身手，後面一定有組織訓練。那個丟的手法，不但熟練、還可以掌握方向。」另有網民質疑：「作案這麼從容鎮定，感覺是有訓練過的。」同時，也有網民批評現場民眾缺乏危機意識，留言指：「可見台灣人過得很安逸，看到拿刀的瘋子還一群站在那裡看。」「居然沒人敢動他？是我直接先撞下去再說不然以為在演習還是拍電影嗎？」部分網民更質疑警方反應，表示：「不是吧每次去中山都可以看到一堆警察這時候剛好沒有？」這宗事件再次提醒社會大眾，意外其實離我們很近，每個人都應該具備基本的急救能力和危機應變意識。