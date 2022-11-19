台慶大獎2022｜ 麥美恩答應再度攬實今年大獎得主 近年得獎者靚女有著數？
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台慶大獎2022｜每年《萬千星輝賀台慶》的抽獎環節，都係全台藝員最期待的員工福利，亦係三四線藝人上位的機會日，去年得獎者由2018年港姐李芷晴（Stephanie）奪得，奪獎一刻得到司儀麥美恩擁抱加持成為焦點，今年Mayanne預告再接再勵莫非又會係靚女？盤點近年得主，的確又有唔少上位女星在內！
出名闊綽的TVB每逢台慶都「重鎚出擊」在觀眾面前獎勵藝人，由最初送車送樓變到送存款戶口加獎品，有人因此上樓做業主，重溫過去25年有那些幸運兒啦！
2020年陳曉華得獎：上海商業銀行慧通理財存款戶口+千足黃金總值$380,000
2019邱晴得獎：上海商業銀行慧通理財存款戶口總值$520,000
2018年黃庭鋒奪獎做業主：上海商業銀行慧通理財存款戶口總值$510,000
2017年得獎者係朱敏瀚女友：獎金獎品總值$1,000,000
2016得獎者李嘉 獎金獎品總值$1,000,000
2015「將軍澳范冰冰」于淼得獎 ：獎金獎品總值$1,000,000
2014年 黎諾懿結婚嗰年奪獎金獎品總值$1,000,000
2013：英籍前TVB藝員獲81萬8千豪華電梯洋房
2012《大太監》視帝祥奪獎金獎品總值$1,000,000
2011得獎者鄧健泓獲 獎金獎品總值$1,000,000（包括：儲蓄戶口總值$200,000）
2010得獎者羅鈞滿：獎金獎品總值$1,000,000（包括：儲蓄戶口總值$200,000）
2009得獎者張韋怡：獎金獎品總值$1,000,000（包括：儲蓄戶口總值$200,000）
2008年得獎者王君馨：儲蓄戶口及TVB信用卡免找數簽賬額 總值港幣$200,000
2007年得獎者江芷妮：儲蓄戶口及TVB信用卡免找數簽賬額 總值港幣$200,000
2006年得獎者 甄志強：儲蓄戶口及TVB信用卡免找數簽賬額 總值港幣$390,000
2005得獎者陳霽平：儲蓄戶口及TVB信用卡免找數簽賬額總值港幣$380,000
2004得獎者唐寧：樟木頭豪華洋房連俱樂部會籍總值$600,000
2003得獎者潘芳芳：樟木頭住宅單位
2002得獎者羅敏莊：樟木頭住宅單位$600,000及現金$60,000
2001得獎者陳敏之：樟木頭住宅單位$600,000及現金$150,000
2000得獎者蔡子健：番禺豪華洋房連俱樂部會籍總值$500,000
1999得獎者郭晉安：樟木頭豪華洋房連俱樂部會籍總值$600,000
1998得獎者陳彥行：碧桂園花園洋房一套及會籍總值$500,000
1997得獎者薛家燕：旺角影樓式商務單位價值$1,900,000
1996得獎者阮兆祥：現金$200,000
常見問題
最近有咩劇集熱播中？
TVB長壽劇《愛回家》、台慶檔劇集陣容強勁，包括：晚上8:30即將進入結局周嘅《下流上車族》、接著將由黃宗澤主演嘅《法證先鋒V》接檔，到9:30播放《鐵拳》班底拍攝嘅超能使者，而ViuTV早前已宣布將接連播放五套原創劇，包括即將進入結局周嘅籃球劇，由姜濤、Ian、193等主演嘅《季前賽》，11月14日將會開播Lokman、AK江熚生爆肌主演嘅《繩角》⋯⋯按此看劇情介紹
有咩演唱會即將舉行？
2022年多個歌手和組合宣布舉行演唱會，並陸續進行售票的安排，欲知購物詳細和公開發售日期，詳見：全城關注MIRROR聯同ERROR將會全員落場嘅《903 AllStar 籃球賽》；去到12月將會有《陳蕾x岑寧兒演唱會2022》搶飛攻略 附優先訂購連結；仲有軒仔宣布開十場跨年騷《Revisit》，按此看優先訂票及公開發售日期；2023年有國際天團BLACKPINK來臨香港舉行《BORN PINK》世界巡迴演唱會，按此即睇搶飛攻略