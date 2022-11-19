台慶大獎2022｜ 麥美恩答應再度攬實今年大獎得主 近年得獎者靚女有著數？

台慶大獎2022｜每年《萬千星輝賀台慶》的抽獎環節，都係全台藝員最期待的員工福利，亦係三四線藝人上位的機會日，去年得獎者由2018年港姐李芷晴（Stephanie）奪得，奪獎一刻得到司儀麥美恩擁抱加持成為焦點，今年Mayanne預告再接再勵莫非又會係靚女？盤點近年得主，的確又有唔少上位女星在內！