台妹Helen制服照瘋傳！170cm超辣地勤被起底 網震驚：這才是她正職
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台灣一位地勤人員Helen因一張身穿制服的工作照在網上瘋傳，火辣身材與精緻五官令網民瘋狂起底，短時間內社群粉絲飆升至19.6萬人。更令人意外的是，她的真實身份遠不止一名普通地勤那麼簡單。
Helen地勤制服照瘋傳引發航空公司猜測大戰
Helen早前在社群平台分享了自己身穿地勤制服的工作照，精緻五官配上俏麗短髮，加上170公分高挑身材與前凸後翹的火辣體態，照片隨即被各大論壇瘋狂轉載。最令航空迷興奮的是，大批網友開始在留言區展開「制服猜測大戰」，有人認為款式像全日空ANA，有人堅持是星宇航空，更有內行人跳出來糾正指那是天際航空的服裝，一時間討論熱度爆表。
Helen本人持續更新社群但從未正面回應所屬公司
Helen在Instagram上以帳號「he.le_nn」活躍經營，自介為攝影師，並常以「我是小羊寶寶」自稱。面對外界對其所屬航空公司的瘋狂猜測，她並未正面回應，反而持續分享世界各地的旅遊美照與專業寫真攝影作品，以高冷又帶點色氣的風格持續吸引粉絲關注，目前追蹤人數已突破19.6萬大關。
斜槓攝影師身份曝光被封航空界地勤小辣椒
Helen的本職為航空地勤，但她同時斜槓經營寫真攝影事業，不僅擔任模特兒更親自操刀攝影師角色，另外開設了專門分享攝影作品的帳號。她體重僅48公斤卻擁有令人驚嘆的曲線，這種「反差萌」特質令她迅速在PTT、Threads等平台走紅。媒體更直接將她封為「航空界地勤小辣椒」，並拿她與去年因棒球12強中華隊送機而爆紅的華航清新地勤正妹作比較，掀起一場「清新派vs火辣派」的網路選擇話題。
網民質疑地勤只是副業正職根本是網紅
網民對Helen的討論持續升溫，不少人留言表示：「地勤是副業吧？正職應該是SG網紅之類」、「不得不說真的是很正、身材也真的很好」、「制服那張最好看」、「為什麼我上班都遇不到這種地勤？」、「這身材和外表，地勤其實是副業吧？正職根本是Showgirl或網紅！」更有人直言：「以後搭飛機都要去尋找她的身影」，這種職業身份與模特兒氣場之間的巨大反差，正是網民津津樂道的焦點所在。
資料或影片來源：原文刊於新假期