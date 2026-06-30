21歲淡大校花qxxry.是誰？靠一張照片爆紅 真實性格反差圈粉無數

台灣淡江大學一位國際企業學系女生憑一張雙辮子清新照片在社群平台瞬間爆紅，被封為「淡大國企系校花」。這位2004年出生、身高167公分的女生陳奕璇，以鄰家女孩般的親和力和簡約風格迅速圈粉無數，她的真實身份和日常反差令人意想不到。