21歲淡大校花qxxry.是誰？靠一張照片爆紅 真實性格反差圈粉無數
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台灣淡江大學一位國際企業學系女生憑一張雙辮子清新照片在社群平台瞬間爆紅，被封為「淡大國企系校花」。這位2004年出生、身高167公分的女生陳奕璇，以鄰家女孩般的親和力和簡約風格迅速圈粉無數，她的真實身份和日常反差令人意想不到。
陳奕璇雙辮子照片引爆社群瘋傳討論
現年21歲的陳奕璇以帳號「qxxry.」活躍於Instagram和Threads，一張綁著雙辮子的清純照片在網絡上引發大量轉發，令她迅速從素人躍升為備受關注的校園創作者。除了個人寫真之外，她的社群內容涵蓋日系韓系穿搭分享、彩妝教學以及人像攝影企劃合作，同時兼任自由模特兒工作，接拍各類商業合作項目。
本人親自回應走紅：喜歡簡簡單單
面對突如其來的網絡關注，陳奕璇並沒有刻意經營高冷人設。她在Threads上曾發文表示「喜歡這樣簡簡單單的自己」，日常更新也充滿生活感，例如曾發文自嘲「從十點就一直說要去洗澡，結果拖到半夜」，展現出毫無偶像包袱的真實一面。她與粉絲之間的互動頻繁且接地氣，這種沒有架子的風格反而成為她持續吸粉的關鍵。
淡江大學國企系背景加持校花封號
陳奕璇目前就讀淡江大學國際企業學系，在兼顧學業的同時發展模特兒事業。她的走紅路線與近年台灣校園網紅趨勢相似——以清新外貌搭配真實個性在社群平台累積人氣，再逐步拓展至商業合作領域。目前她的合作範圍已涵蓋時尚穿搭、護膚保養等品牌推廣，從校園素人成功轉型為具商業價值的創作者。
網民熱議封她為鄰家女神級校花
陳奕璇的照片在各大社群平台被大量轉發討論，不少網民對她的清新氣質給予高度評價。有網民形容她是「鄰家女孩型校花」，認為她的魅力在於自然不造作的風格，與一般刻意營造性感路線的網紅截然不同。亦有粉絲表示被她幽默隨和的性格圈粉，認為「有顏值又有趣的女生真的很加分」，令她的人氣持續攀升。
資料或影片來源：原文刊於新假期