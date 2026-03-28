東張西望｜遊台住尾房驚見「邋遢嘢」 靈異體質港客引爆深夜退房大戰

一家四口台灣旅行竟然遇上靈異事件！香港旅客Kelvin帶同90歲長輩到台北旅行，明明訂房時特別備註不要尾房，但酒店依然安排他們入住尾房。更令人震驚的是，有靈異體質的朋友竟然在房間內「見到少少邋遢嘢」，引發一場深夜退房風波，最終要報警處理！