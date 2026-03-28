東張西望｜遊台住尾房驚見「邋遢嘢」 靈異體質港客引爆深夜退房大戰
靈異體質朋友見邋遢嘢 酒店經理拒絕退房
Kelvin在出發前透過訂房平台預訂台北酒店時，已經特別在備註欄寫明不要尾房。然而當一家四口在晚上11點50分抵達酒店時，卻發現被安排入住的正是他們最不想要的尾房。Kelvin立即到前台向職員說明情況，詢問可否換房，但職員回應稱酒店已經沒有其他房間可供更換。Kelvin和朋友無奈下只好先入住，但有靈異體質的朋友進房後感到非常不妥，更表示「見到少少邋遢嘢」。他們再次返回前台要求退房，但酒店經理聽到朋友提及見到不潔之物後，竟然指責這樣的說法會破壞酒店形象。經理更聲稱原本可以退房，但因為不喜歡朋友的態度，現在決定不予退房。
深夜糾纏至凌晨 酒店兩度報警處理
雙方交涉一直持續到凌晨1點多，酒店職員見情況膠著，決定報警處理。然而事件並未因此平息，雙方繼續糾纏，酒店職員更第二次報警。到了半夜時分，酒店既不退錢又不准許他們進房，Kelvin一行人只好到長輩的房間休息，等到天亮就立即離開酒店。第二天，Kelvin要求酒店退回第二晚的房費，但經理斷然拒絕，雙方再次發生激烈爭執。最後由Kelvin主動報警求助，經過警方調停後，酒店終於同意退房。Kelvin事後批評酒店經理態度極差，認為店方欠他一句道歉，整個經歷令他對台灣酒店業的服務質素大失所望。
網民熱議台灣酒店事件 意見兩極分化
《東張西望》向涉事訂房平台查詢事件，平台回覆指出，當用戶在預訂時以備註提出特別要求，平台會盡力與酒店協商安排，但實際的房間安排仍然要視乎酒店當時的房間供應情況而定。這個回應似乎暗示備註要求並非具有約束力的承諾，而只是「盡力而為」的服務。事件在網上引起熱烈討論，網民意見出現明顯分化。有網民質疑「咁既台灣事報東張又有乜用」，也有網民批評Kelvin太晚才check-in，「邊間咁陰森？」、「2230先check in抵死」認為這麼晚才到達酒店，沒有房間調換是正常情況。
部分網民支持旅客權益 批評酒店服務態度
不過，也有網民站在Kelvin一方，認為「畀咗錢有要求有咩咁痴線？」，支持付費客人提出合理要求的權利。有網民指出雖然備註不代表一定要滿足要求，但酒店的處理態度確實有問題。部分網民更分享自己的旅行經驗，表示「唔係人人都信有鬼，自己咁夜去check_in梗係無房換！我去親旅行其實間間都有，我多數唔理佢哋！」，認為遇到類似情況應該更加理性處理。