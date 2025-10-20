叱咤2025記招｜一文睇清記招9大時尚災難 MC張天賦舉168旗自爆身高 魏浚笙化身人肉提子串

今日昂坪市集舉行《2025年度叱咤樂壇流行榜頒獎典禮》記者會，超過100位歌手齊聚現場，歌迷企滿全場，場面墟冚！MIRROR缺席，鏡粉應援海不復再，今年以COLLAR的粉絲聲勢較浩大。今年記招以「難先要你做」為主題，各路歌手造型百花齊放，當中更有不少令人眼前一亮的時尚災難級造型。究竟邊位歌手的造型最搶鏡？