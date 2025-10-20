叱咤2025記招｜一文睇清記招9大時尚災難 MC張天賦舉168旗自爆身高 魏浚笙化身人肉提子串
今日昂坪市集舉行《2025年度叱咤樂壇流行榜頒獎典禮》記者會，超過100位歌手齊聚現場，歌迷企滿全場，場面墟冚！MIRROR缺席，鏡粉應援海不復再，今年以COLLAR的粉絲聲勢較浩大。今年記招以「難先要你做」為主題，各路歌手造型百花齊放，當中更有不少令人眼前一亮的時尚災難級造型。究竟邊位歌手的造型最搶鏡？
MC張天賦舉168旗幟自爆身高
MC張天賦今日帶住寫著「168」的旗幟出場，現場即時引起哄動。他更大方承認這個數字正是自己的身高，同時藉機宣傳新歌，一石二鳥的宣傳手法令現場氣氛高漲。張天賦的創意造型成功吸引全場目光，證明有時候簡單直接的概念反而最有效果。
魏浚笙化身人肉提子串超吸睛
魏浚笙Jeffrey今日以「生粒粒」造型現身，身上掛滿一串串紫色提子道具，遠看就像一個巨型提子串。這個充滿創意的造型設計不但搶眼，展現出他敢於突破的一面。現場不少歌迷都被這個獨特造型逗樂，紛紛舉機拍照留念。
COLLAR全員性感上陣Gao著bra登場
COLLAR今日全員以性感造型現身記招，當中最搶鏡的要數Gao直接著住bra自信登場。她的大膽造型展現出完美身材，現場氣氛瞬間升溫。其他成員亦各有特色，整個組合的性感造型成為今日記招的一大亮點。
Sica快餐店店員look登場
屬「女歌手」組別的Sica身穿格仔連身裙，快餐店店員look上陣！
DAWN 噹化身護士
女歌手DAWN 噹護士裝束現身，引起熱議，性感又吸睛！
Jace陳凱詠西裝外套配泳褲
Jace每次都會帶驚喜，今次白色長外套，裡面襯金色閃閃上衣配泳褲，戴上黑超相當自信！
馬天佑獲封全場最性感
歌手馬天佑一字膊上衣現身，展示一大片紋身，獲封全場最性感！
陳蕾頭髮濕濕狀態極佳
陳蕾今次現身超驚豔，頭髮濕濕著緊身綠色恤衫，80年代feel！
洪嘉豪最強代言人
作為GU代言人的洪嘉豪，今次直接T恤牛仔褲現身，相當休閒！
網民熱議造型災難級搭配
記招結束後，網民紛紛在社交平台討論各歌手的造型，反應兩極。有網民大讚「MC張天賦個168旗好有創意！」、「魏浚笙個提子造型勁搞笑」，亦有人認為「Jace西裝配泳褲真係好奇怪」、「馬天佑一字膊性感」。不過大部分網民都認為今年記招的雖然沒有了mirror，但依舊有一定的話題性，成功為叱咤頒獎禮造勢。
圖片來源：youtube@商業電台 Hong Kong Toolbar資料或影片來源：原文刊於新假期