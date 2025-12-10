叱咤「最歌」15強曝光 MIRROR佔7席壟斷半榜 MC張天賦湯令山硬撼

2025年度叱咤樂壇流行榜頒獎典禮「叱咤樂壇我最喜愛的歌曲」首輪投票結果今日中午截止，15強名單正式曝光，MIRROR成員表現強勢，6位成員個人作品全數入圍，加上團歌《手印》共佔7席，幾乎壟斷半個榜單。同時MC張天賦《說謊者》及湯令山《用背脊唱情歌》亦成功殺入15強，形成激烈競爭局面。