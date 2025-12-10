叱咤「最歌」15強曝光 MIRROR佔7席壟斷半榜 MC張天賦湯令山硬撼
2025年度叱咤樂壇流行榜頒獎典禮「叱咤樂壇我最喜愛的歌曲」首輪投票結果今日中午截止，15強名單正式曝光，MIRROR成員表現強勢，6位成員個人作品全數入圍，加上團歌《手印》共佔7席，幾乎壟斷半個榜單。同時MC張天賦《說謊者》及湯令山《用背脊唱情歌》亦成功殺入15強，形成激烈競爭局面。
MIRROR成員強勢佔榜7席
在15強名單中，MIRROR成員表現極為搶眼，
張敬軒Tyson Yoshi合作歌曲突圍
除了MIRROR的強勢表現外，張敬軒與Tyson Yoshi合唱的《By my side》亦成功入圍15強，這首跨世代合作歌曲獲得不少樂迷支持。另外，樂隊晚安莉莉的《我看見今晚的月色很美，你呢？》以其獨特的歌名和音樂風格吸引注意，同樣躋身15強之列。女團COLLAR憑《暴走女團》入圍，顯示女性歌手在競爭激烈的樂壇中仍有一席之地。
MC張天賦湯令山硬撼MIRROR
值得注意的是，MC張天賦《說謊者》及湯令山《用背脊唱情歌》兩首作品成功殺入15強，與MIRROR成員形成直接競爭。林家謙《四月物語》、陳蕾《求救的勇氣》及洪嘉豪《下世愛你》等實力派歌手作品同樣榜上有名。然而，陳柏宇、馮允謙、魏浚笙、謝安琪及李幸倪等知名歌手的作品則未能進入15強，結果令人意外。
樂迷投票反應熱烈
「叱咤樂壇我最喜愛的歌曲」首輪投票於12月8日中午12時正式展開，樂迷可透過881903.com、my903.com、Hong Kong Toolbar手機應用程式及商台節目重溫手機應用程式進入「叱咤投票站」投票。投票採用一人一票制，從全年「叱咤樂壇流行榜 – 903專業推介」的新上榜歌曲中選出最後十強。網民對今次15強名單反應不一，有MIRROR粉絲表示「7首歌入圍實在太強」，亦有樂迷認為「競爭激烈，最後10強難以預測」。
