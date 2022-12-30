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叱咤樂壇2022｜林海峰上年整蠱姜濤、教主得罪鏡粉 今年玩邊個？

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《2022年度叱咤樂壇頒獎典禮》於2023年1月1日舉行，每年林海峰的個人表演都是觀眾最期待的環節之一，而去年林海峰繼續擺MIRROR上枱，以「鏡粉推介MIRROR十大」配以旁白大玩「致敬」，及後仲現場玩殘Anson Lo焫著鏡粉！MIRROR今年繼續橫掃各大頒獎禮，未知林公子仲敢唔敢再得罪鏡粉？

叱咤樂壇2022 林海峰的Solo「是但噏」環節是每年焦點。
林海峰的Solo「是但噏」環節是每年焦點。（圖片來源：my903）

林海峰是但噏「鏡粉推介MIRROR十大」

前年林海峰的「是但噏」環節已經透過疫情向MIRROR抽水，先是指成員Ian陳卓賢有個「Ian群組」，又話MIRROR全隊足有12人，一上台會違反「599G」限聚令；今年就再下一城，全段純粹以MIRROR鋪天蓋地的廣告與追星現象作主題，其中改足十首歌詞「鏡粉推介MIRROR十大」包括：

  • 第10位《狂人麥記》
  • 第9位《人類5G閃耀時》
  • 第8位《蒙著嘴去打針》
  • 第7位《大褸的愛》
  • 第6位《留下來Edan》
  • 第5位《俏肥姜》
  • 第4位《係咁先喇﹗》（姜濤維園「搶波事件」
  • 第3位《Anson Lo連環uh-oh事件》
  • 第2位《Dear My雞》
  • 至尊金曲則是《 先夫為敬》，去片重溫：

林海峰抽水MIRROR衍生的瘋狂現象

林海峰上年把過去一年MIRROR在香港引起的熱潮進行惡搞，例如將阿Jer的作品《狂人日記》惡搞成《狂人麥記》，暗諷鏡粉為儲閃卡瘋狂食快餐；又以《大褸的愛》描述Anson Lo常忽略氣溫身穿厚重的衣服；仲連司棋姐都唔放過，惡搞成《司棋姐連環打上事件》等等，甚至還有向一班「前夫」致敬場景，抽水味濃。但有網民就表示林海峰搞到MIRROR好似得三個人咁，當其它人無到。

叱咤樂壇2022
（圖片來源：連登截圖）
叱咤樂壇2022
（圖片來源：連登截圖）
叱咤樂壇2022
（圖片來源：連登截圖）

林海峰玩殘Anson Lo

抽水都好普通啫！但講到觀眾認為林海峰全晚最過份嘅都係喺逐一介紹「我最喜愛的男歌手」5強名單時，突然恭喜Anson Lo「恭喜晒！」Anson Lo反應唔嚟瞪大雙眼企咗起身，連上屆得主姜濤都立即攬實連番祝賀。豈料林海峰即來個反高潮：「唔係唔係，我恭喜你好忙咋，我都嚇死，我都想恭喜你呀！」一次未夠，林海峰重施故技向姜濤再玩多一次：「姜濤呢個獎係屬於你架！」不過今次姜濤中唔晒計，隔多幾秒，林海峰就補充喇：「上年呀，你哋唔好咁急得唔得呀！而今年係冧莊，係我冧莊再頒呢個獎。」結果好似有啲玩大咗，唔止現場疑有鏡粉立即催他快些頒獎，網民亦都對佢嘅行為非常不滿。

叱咤樂壇2022 林海峰台上就玩得高興喇！
林海峰台上就玩得高興喇！（圖片來源：my903.com 商業電台Facebook）
叱咤樂壇2022 台下Anson Lo畀你玩殘。
台下Anson Lo畀你玩殘。（圖片來源：my903.com 商業電台Facebook）
叱咤樂壇2022 眼都凸埋呀陰功！
眼都凸埋呀陰功！（圖片來源：my903.com 商業電台Facebook）
叱咤樂壇2022 心血少啲都搞唔掂！
心血少啲都搞唔掂！（圖片來源：my903.com 商業電台Facebook）
叱咤樂壇2022 被玩二人組。
被玩二人組。（圖片來源：my903.com 商業電台Facebook）
叱咤樂壇2022 事後黃偉文亦對林海峰嘅做法有意見。
事後黃偉文亦對林海峰嘅做法有意見。（圖片來源：[email protected]
叱咤樂壇2022 叱咤樂壇2021｜林海峰「連環焫著鏡粉事件」 網民：點解要咁玩教主
鏡粉好心痛，大罵林海峰。（圖片來源：Facebook留言區截圖）

常見問題

將來還有什麼演唱會值得留意？

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除了演唱會外，還有什麼節日好去處？

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撰文：東方新地圖片來源：ViuTV截圖、my903.com 商業電台Facebook

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