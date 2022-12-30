叱咤樂壇2022｜林海峰上年整蠱姜濤、教主得罪鏡粉 今年玩邊個？
林海峰是但噏「鏡粉推介MIRROR十大」
前年林海峰的「是但噏」環節已經透過疫情向MIRROR抽水，先是指成員Ian陳卓賢有個「Ian群組」，又話MIRROR全隊足有12人，一上台會違反「599G」限聚令；今年就再下一城，全段純粹以MIRROR鋪天蓋地的廣告與追星現象作主題，其中改足十首歌詞「鏡粉推介MIRROR十大」包括：
- 第10位《狂人麥記》
- 第9位《人類5G閃耀時》
- 第8位《蒙著嘴去打針》
- 第7位《大褸的愛》
- 第6位《留下來Edan》
- 第5位《俏肥姜》
- 第4位《係咁先喇﹗》（姜濤維園「搶波事件」）
- 第3位《Anson Lo連環uh-oh事件》
- 第2位《Dear My雞》
- 至尊金曲則是《 先夫為敬》，去片重溫：
林海峰抽水MIRROR衍生的瘋狂現象
林海峰上年把過去一年MIRROR在香港引起的熱潮進行惡搞，例如將阿Jer的作品《狂人日記》惡搞成《狂人麥記》，暗諷鏡粉為儲閃卡瘋狂食快餐；又以《大褸的愛》描述Anson Lo常忽略氣溫身穿厚重的衣服；仲連司棋姐都唔放過，惡搞成《司棋姐連環打上事件》等等，甚至還有向一班「前夫」致敬場景，抽水味濃。但有網民就表示林海峰搞到MIRROR好似得三個人咁，當其它人無到。
林海峰玩殘Anson Lo
抽水都好普通啫！但講到觀眾認為林海峰全晚最過份嘅都係喺逐一介紹「我最喜愛的男歌手」5強名單時，突然恭喜Anson Lo「恭喜晒！」Anson Lo反應唔嚟瞪大雙眼企咗起身，連上屆得主姜濤都立即攬實連番祝賀。豈料林海峰即來個反高潮：「唔係唔係，我恭喜你好忙咋，我都嚇死，我都想恭喜你呀！」一次未夠，林海峰重施故技向姜濤再玩多一次：「姜濤呢個獎係屬於你架！」不過今次姜濤中唔晒計，隔多幾秒，林海峰就補充喇：「上年呀，你哋唔好咁急得唔得呀！而今年係冧莊，係我冧莊再頒呢個獎。」結果好似有啲玩大咗，唔止現場疑有鏡粉立即催他快些頒獎，網民亦都對佢嘅行為非常不滿。
常見問題
將來還有什麼演唱會值得留意？
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除了演唱會外，還有什麼節日好去處？
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