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叱咤樂壇流行榜頒獎典禮2022｜最後五強11月25日即將誕生！

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《叱咤樂壇流行榜頒獎典禮2022》即將於2023年1月1日在亞洲國際博覽館舉行！經過上週第一階段投票結果已誕生十強，第二階段投票正進行得如火如荼，叱咤903於今日（11/23）已公布7強走勢！

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（圖片來源：[email protected]

《叱咤樂壇流行榜頒獎典禮2022》投票走勢

本年度之「我最喜愛的男、女歌手、組合、歌曲」獎項會經由903會員透過官方網站進行投票，並分為三個階段進行，最後結果一如以往會在頒獎典禮上現場公佈。

第一階段

由11月14日中午12時開始，至11月18日中午12時截止，從2021年度第48週至2022年度第46週903專業推介所有新上榜主唱之男、女歌手、組合中選出最後十強，進入第二階段投票。

第二階段

由11月21日中午12時開始，至11月25日中午12時截止，從各組別最後十強中選出最後五強，進入最後階段投票。

最後階段

將由11月28日中午12時開始，至12月2日中午12時截止，從各組別最後五強中直接選出，獎項結果將於頒獎禮公佈。

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《叱咤樂壇流行榜頒獎典禮2022》

我最喜愛的男歌手

7強走勢 （排名不分先後次序）

  • MC張天賦

  • Edan 呂爵安

  • Ian 陳卓賢

  • 林家謙

  • 張敬軒

  • 姜濤

  • Anson Lo 盧瀚霆

十強止步

  • 洪嘉豪

  • AK 江熚生

  • Jer 柳應廷

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《叱咤樂壇流行榜頒獎典禮2022》

我最喜愛的女歌手

7強走勢 （排名不分先後次序）

  • Serrini

  • 方皓文

  • 陳蕾

  • 岑寧兒

  • 鄭欣宜

  • 陳凱詠

  • 衛蘭

十強止步

  • 謝安琪

  • 炎明熹

  • 麗英

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（圖片來源：[email protected]

《叱咤樂壇流行榜頒獎典禮2022》

我最喜愛的組合

7強走勢 （排名不分先後次序）

  • C ALLStar

  • MIRROR

  • COLLAR

  • Dear Jane

  • RubberBand

  • ERROR

  • 艾粒 ILUB

十強止步

  • MC $0Ho & KidNey

  • per se

  • Lolly Talk

《叱咤樂壇流行榜頒獎典禮2022》記招場面墟冚

叱咤記招上，有近千粉絲們為見偶像，在前一晚半夜紮營排隊場面墟冚，活動上有近半百歌手以走紅地毯式現身，當中包括人氣男團MIRROR其中9位成員，其他唱片公司有華納、SONY等亦有派歌手出席，但環球歌手們則以工作為由沒有現身。

叱咤記招 《2022年度叱咤樂壇流行榜頒獎典禮》記者會今午舉行，環球唱片歌手再次No Show，不過仍有其他人氣歌手撐場。
《2022年度叱咤樂壇流行榜頒獎典禮》記者會今午舉行，環球唱片歌手再次No Show，不過仍有其他人氣歌手撐場，當中包括欣宜、許廷鏗、張天賦及JW。 (圖片來源：[email protected]商業電台)
叱咤記招 近兩年都有出席叱咤記招的謝安琪，入場時受到熱烈歡迎。
近兩年都有出席叱咤記招的謝安琪，入場時受到熱烈歡迎。（圖片來源：FaceBook[email protected]商業電台）

《叱咤樂壇流行榜頒獎典禮2022》記招｜MIRROR出場直播突然中斷

今次商台照顧到一眾未能到場的網民，叱咤記招跟潮流學人玩直播，點知去到Mirror出場時突然出事，直播中斷畫面仲出現「正在等待直播視像訊號」及「直播影像正在等待訊號，將在短時間内繼續播放」，令大批等到頸都長埋的網民留言鬧爆，「今次真係佛都有火」、「萬眾期待Mirror出場一刻有故障」「早唔停遲唔停，一準備嗌mirror就停」，商台解釋因電力出現問題，會盡快將最後部份及完整記者招待會片段上載，不過點都安撫唔到班鏡粉。

叱咤記招 商台直播期間突然出事，仲要撞正MIRROR出場時，即時引起民怨，網民都撳爆F5，不過直播冇繼續播放，冇幾耐仲要完埋。玩直播真係唔斷得，尤其是萬眾期待Mirror出場一刻。
商台直播期間突然出事，仲要撞正MIRROR出場時，即時引起民怨，網民都撳爆F5，不過直播冇繼續播放，冇幾耐仲要完埋。玩直播真係唔斷得，尤其是萬眾期待Mirror出場一刻。 (圖片來源：[email protected]商業電台)
叱咤記招 半百歌手中包括人氣男團MIRROR其中9位成員都有撐叱咤記招。
半百歌手中包括人氣男團MIRROR其中9位成員都有撐叱咤記招。 (圖片來源：[email protected]商業電台)
叱咤記招 姜濤對是否有信心今年再奪得叱咤「我最喜愛男歌手」及「我最喜愛組合」抱平常心。
姜濤對是否有信心今年再奪得叱咤「我最喜愛男歌手」及「我最喜愛組合」抱平常心。 (圖片來源：[email protected]商業電台)

重溫姜濤2021年度獲「我最喜愛的男歌手」得獎片段

常見問題

「我最喜愛的」五強投票結果如何？

本年度之「我最喜愛的男、女歌手、組合、歌曲」獎項經由 881903.com 會員透過 my903.com 進行投票，而今年度將分為三個階段進行投票，按此看投票詳情

如何獲得叱咤樂壇流行榜頒獎典禮2022門票？

每年叱咤頒獎典禮門票均是一票難求，各大平台已開放換領教學，按此看詳情

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