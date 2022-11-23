叱咤樂壇流行榜頒獎典禮2022｜最後五強11月25日即將誕生！
《叱咤樂壇流行榜頒獎典禮2022》投票走勢
本年度之「我最喜愛的男、女歌手、組合、歌曲」獎項會經由903會員透過官方網站進行投票，並分為三個階段進行，最後結果一如以往會在頒獎典禮上現場公佈。
第一階段
由11月14日中午12時開始，至11月18日中午12時截止，從2021年度第48週至2022年度第46週903專業推介所有新上榜主唱之男、女歌手、組合中選出最後十強，進入第二階段投票。
第二階段
由11月21日中午12時開始，至11月25日中午12時截止，從各組別最後十強中選出最後五強，進入最後階段投票。
最後階段
將由11月28日中午12時開始，至12月2日中午12時截止，從各組別最後五強中直接選出，獎項結果將於頒獎禮公佈。
《叱咤樂壇流行榜頒獎典禮2022》
我最喜愛的男歌手
7強走勢 （排名不分先後次序）
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MC張天賦
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Edan 呂爵安
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Ian 陳卓賢
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林家謙
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張敬軒
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姜濤
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Anson Lo 盧瀚霆
十強止步
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洪嘉豪
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AK 江熚生
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Jer 柳應廷
《叱咤樂壇流行榜頒獎典禮2022》
我最喜愛的女歌手
7強走勢 （排名不分先後次序）
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Serrini
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方皓文
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陳蕾
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岑寧兒
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鄭欣宜
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陳凱詠
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衛蘭
十強止步
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謝安琪
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炎明熹
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麗英
《叱咤樂壇流行榜頒獎典禮2022》
我最喜愛的組合
7強走勢 （排名不分先後次序）
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C ALLStar
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MIRROR
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COLLAR
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Dear Jane
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RubberBand
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ERROR
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艾粒 ILUB
十強止步
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MC $0Ho & KidNey
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per se
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Lolly Talk
《叱咤樂壇流行榜頒獎典禮2022》記招場面墟冚
叱咤記招上，有近千粉絲們為見偶像，在前一晚半夜紮營排隊場面墟冚，活動上有近半百歌手以走紅地毯式現身，當中包括人氣男團MIRROR其中9位成員，其他唱片公司有華納、SONY等亦有派歌手出席，但環球歌手們則以工作為由沒有現身。
《叱咤樂壇流行榜頒獎典禮2022》記招｜MIRROR出場直播突然中斷
今次商台照顧到一眾未能到場的網民，叱咤記招跟潮流學人玩直播，點知去到Mirror出場時突然出事，直播中斷畫面仲出現「正在等待直播視像訊號」及「直播影像正在等待訊號，將在短時間内繼續播放」，令大批等到頸都長埋的網民留言鬧爆，「今次真係佛都有火」、「萬眾期待Mirror出場一刻有故障」「早唔停遲唔停，一準備嗌mirror就停」，商台解釋因電力出現問題，會盡快將最後部份及完整記者招待會片段上載，不過點都安撫唔到班鏡粉。
重溫姜濤2021年度獲「我最喜愛的男歌手」得獎片段
常見問題
「我最喜愛的」五強投票結果如何？
本年度之「我最喜愛的男、女歌手、組合、歌曲」獎項經由 881903.com 會員透過 my903.com 進行投票，而今年度將分為三個階段進行投票，按此看投票詳情
如何獲得叱咤樂壇流行榜頒獎典禮2022門票？
每年叱咤頒獎典禮門票均是一票難求，各大平台已開放換領教學，按此看詳情