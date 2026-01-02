叱咤 得獎女團膝頭哥引熱議 鍾嘉欣「雙嬰臉」經典重現江湖
叱咤樂壇頒獎典禮向來是女藝人爭奇鬥艷的戰場，但今年網民的關注焦點卻意外轉向了一個令人啼笑皆非的細節。COLLAR和新人組合IdG Bubbles雙雙以短裙造型現身，原本應該是展現青春活力的時尚選擇，卻因為一個意想不到的「視覺效果」引發全城熱議，甚至有網民直言「一眼望落去有啲驚」。
IdG Bubbles奪獎卻因膝頭哥搶盡風頭
IdG Bubbles憑藉出色表現奪得生力軍組合金獎，七位成員興奮上台領獎本應是焦點所在。然而眼利網民卻發現了一個令人哭笑不得的細節，紛紛將注意力集中在她們的膝蓋部位。有網民在threads上留言「我隻眼離開唔到佢地個膝頭哥」，更有人調侃「7個人上台，就有14個無辜嬰兒犧牲」，幽默的留言瞬間引爆討論熱潮。
COLLAR同款膝頭驚現嬰兒樣貌
不只是IdG Bubbles，連COLLAR成員的膝蓋也出現了相同的「嬰兒樣」現象。網民wordsforhkers更是一針見血地指出「Collar 都有同款膝頭」，並開玩笑建議「下年要加條校規條裙要及膝」。這種巧合讓網民們更加興奮，紛紛截圖分享，相關畫面迅速在各大社交平台瘋傳。
網民創意留言引爆討論熱潮
面對這個意外發現，網民們展現了驚人的創意和幽默感。有人留言「瀛寰搜奇2026」，將此現象比作靈異節目；也有人調侃「整容液真人版」，展現港式幽默。更有網民分享家人反應「我老豆同我講我仲以為佢講笑」，以及「我老公話『點解全部膝頭哥都有人樣嘅？！』」。
燈光效果成為熱議焦點
有理性網民分析指出「打燈有部份責任」，認為舞台燈光效果可能是造成這種視覺錯覺的主要原因。不過大部分網民似乎更享受這個有趣的發現，紛紛表示「唔講唔覺，一講就發現有14個人樣」，甚至有人建議「係咪香港人先識，可以做暗號用來相認」。
鍾嘉欣膝頭哥經典重現江湖
這次事件也讓網民們想起了多年前的經典話題，當年曾有傳媒拍攝到鍾嘉欣雙膝出現「嬰兒樣」，更以「撞『鬼』 鍾嘉欣膝頭驚現雙嬰臉」作為封面標題。多位網民留言「一見到就諗起鍾嘉欣」和「鍾嘉欣出場」，顯示這個話題在香港娛樂圈已經成為一個經典梗，每當有類似情況出現時，都會被網民拿出來重溫回味。
圖片來源：threads、叱咤903、FB@鍾嘉欣 Linda Chung資料或影片來源：原文刊於新假期