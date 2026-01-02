叱咤 得獎女團膝頭哥引熱議 鍾嘉欣「雙嬰臉」經典重現江湖

叱咤樂壇頒獎典禮向來是女藝人爭奇鬥艷的戰場，但今年網民的關注焦點卻意外轉向了一個令人啼笑皆非的細節。COLLAR和新人組合IdG Bubbles雙雙以短裙造型現身，原本應該是展現青春活力的時尚選擇，卻因為一個意想不到的「視覺效果」引發全城熱議，甚至有網民直言「一眼望落去有啲驚」。