叱咤頒獎典禮2022 | 門票炒價高企一票難求 鏡粉被指玩爛叱咤票選機制！
叱咤炒價高企一票難求 現場投票失意義
《2022叱咤樂壇流行榜頒獎典禮》一改過去玩法，今年並沒有對外公開發售頒獎典禮門票，而是透過網上優惠平台Katch Plus會員，讓樂迷以會籍「玩遊戲」換飛，或花費約港幣$3,000換取「2023年全年換票證」一張，憑該換票證可換叱咤頒獎禮門票一張。除此之外，樂迷亦能以港幣$688加入商台「優惠服務計劃」，或捐錢到香港麥當勞叔叔之家慈善基金，便有機會獲得門票兩張。
入場門檻奇高的叱咤頒獎典禮，引來大批網民在社交平台上留言洗版表示不滿，不少更留言要求叱咤取消現場投票，認為現場投票失去原本的意義：「不如改制啦，入場投票巳沒有公信力，網上投票不是巳經有足夠數據顯示那首歌最受歡迎？」、「好討厭叱咤要人親身到場投票，才算是最喜愛的xxx，實際咪又係呃錢要人join貴plan。」、「商台表示『無錢學咩人追星呀』」、「呢兩年炒到天價，唔係鏡粉都好難入場，仲現場投票，有意義嗎？」等。
鏡粉被指玩爛叱咤票選機制
除此之外，亦有樂迷留言將矛頭直指MIRROR及一班鏡粉，事關有消息傳出不少鏡粉都為了替心愛的偶像投票，上網用太空卡投票之餘，又課金門票又炒黃牛飛，令其他樂迷都一票難求，令到「我最喜愛」的獎項都變成「我的粉絲最有錢和時間歌曲獎」。
姜濤都提醒粉絲別買黃牛
因腳傷休息咗一排的姜濤，將會在1月1日叱咤頒獎典禮復出，令不少姜糖都四出撲票，其中更有黃牛將門票炒至14000元兩張，不少網民更出價$700至$4500一張徵收門票。得悉此事的姜濤，馬上在個人TG群組內留言，再次呼籲粉絲們別買黃牛門票，希望粉絲們能夠量力而為，不要因為自己生活而變得拮据！
有一些話想跟大家說，首先，很感謝大家的支持，你們一直以來對我的付出都有看到，但我還是希望大家量力而行，因為看到很多粉絲因為一些活動，讓本不富裕的生活可能變得更加難過，尤其我這次看到很多的學生，錢不容易賺，如果大家因為我生活而變得拮据，這絕對不是我所想要看到的，比起個人的榮譽，對我來說，你們可以開開心心的生活更重要，只要你們是真心的喜歡我的歌，對我來說已非常足夠，再次感謝你們所有人。
叱咤門票被指官方賣$10,000 商台即發聲明澄清
雖然叱咤已經公開不會對外公開發售門票，但近日網上流傳樂迷可透過「Commercial Radio Hong Kong」購買叱咤頒獎典禮門票，門票更被炒至超過港幣$10,000一張。為了防止樂迷陷入騙局，商業電台就此發出聲明，並且表示已經向警方報案！
常見問題
將來還有什麼演唱會值得留意？
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除了演唱會外，還有什麼節日好去處？
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