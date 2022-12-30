叱咤頒獎典禮2022 | 門票炒價高企一票難求 鏡粉被指玩爛叱咤票選機制！

年尾樂壇頒獎典禮一個接一個，將於1月1日舉行的《2022叱咤樂壇流行榜頒獎典禮》近日惹來不少網民的不滿。事關今年叱咤頒獎典禮在沒有對外公開發售頒獎典禮門票的情況下，繼續進行現場投票選出「我最喜愛的男／女歌手／組合」獎項，令樂迷們都感到頒獎典禮有缺公平性，更將矛頭直指炒票的MIRROR粉絲們，力斥鏡粉們玩爛叱咤票選機制！