叱咤2023｜炎明熹自爆收起性感原因 同家人慶祝要再排期
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《叱咤樂壇流行榜頒獎典禮2023》已於昨晚（1日），在亞洲國際博覽館順利舉行，為各位歌手頒發2023年的成績表。TVB憑《聲夢傳奇》出身的小天后炎明熹（Gigi），今晚亦有所收穫。而Gigi接受訪問時除了分享得獎的感受外，更自爆今晚突然收起性感的原因……
叱咤2023｜炎明熹自爆收起性感原因
炎明熹早前出席《新城勁爆頒獎禮2023》時的造型超級進取，不過昨晚出席《叱咤樂壇流行榜頒獎典禮2023》時就明顯「小氣」咗好多！炎明熹以一身包到上頸的綠色連身裙造型登場，完全冇睇頭……
炎明熹接受訪問時透露自己幾鍾意性感造型，不過今晚突然收起性感原來是因為與造型師的諗法唔一樣！而Gigi亦表示造型師提供了3套服裝給自己選擇：「一套係好大紅色有啲花嘅，第二套就係依家呢套，另外一套就係黑嘅，但係會若隱若現有啲露腿咁。」
叱咤2023｜炎明熹奪獎超驚喜 歌手獎仍需努力
炎明熹在昨晚的頒獎禮中憑歌曲《Little Magic》勇奪「專業推介叱咤十大」第十位，Gigi在訪問時指得獎是一份好大嘅禮物：「非常之神奇，冇諗過可以攞到其中一個歌曲獎項」，亦稱會繼續努力做好音樂回饋歌迷！
而曾奪得新人獎的炎明熹，對於向女歌手獎進發的目標則表示：「呢一個我要繼續加油啊」。更再一次感謝大家的支持：「好多謝大家的支持，我先可以攞到呢個獎項，所以歌手獎我諗我真係要繼續努力更加多」。
叱咤2023｜炎明熹透露未有時間與家人慶祝
2023年的樂壇成績表已經出爐，而炎明熹今年在不同的頒獎禮中都有收穫，十分叻女！當被問到會不會與家人慶祝時，Gigi就表示：「暫時都未有機會住，我諗要再遲啲，因為我接住落嚟未必會喺香港」，不過就未有透露會去邊到。
如何觀看叱咤樂壇流行榜頒獎典禮2023直播？
2023年度叱咤樂壇流行榜頒獎典禮將於2024年1月1日晚上7:00，在亞洲國際博覽館一號展館舉行，一如以往將進行聲音直播、網上串流視像直播、以及電視台視像轉播⋯⋯按此看投票及門票詳情
撰文：東方新地圖片來源：東方新地、大會提供、微博@炎明熹Gigi