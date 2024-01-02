叱咤2023｜炎明熹自爆收起性感原因 同家人慶祝要再排期

《叱咤樂壇流行榜頒獎典禮2023》已於昨晚（1日），在亞洲國際博覽館順利舉行，為各位歌手頒發2023年的成績表。TVB憑《聲夢傳奇》出身的小天后炎明熹（Gigi），今晚亦有所收穫。而Gigi接受訪問時除了分享得獎的感受外，更自爆今晚突然收起性感的原因……