叱咤2024完整得獎名單及賽果｜（即時更新）
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《2024年度叱咤樂壇流行榜頒獎典禮》將於今晚（1日）7時，假亞洲國際博覽館 ARENA舉行。作為每年嘅樂壇盛事，除咗係為各位歌手頒發去年嘅成績表外，亦係總結過去一年樂迷們對廣東歌嘅支持！以下將會為各位整理今晚嘅完整得獎名單，並附上2022年及2023年嘅賽果以方便對照：
叱咤樂壇流行榜頒獎典禮2024｜完整得獎名單及賽果
專業推介叱咤十大2024
|2024
|2023
|2022
|叱咤樂壇至尊歌曲大獎︰
|《隱形遊樂場》張敬軒
|《邊一個發明了ENCORE》林家謙
|第二位︰
|《Dum Dum》Gin Lee李幸倪
|《小心地滑》張天賦
|第三位︰
|《伸縮自如的愛》陳蕾
|《到底發生過什麼事》Dear Jane
|第四位︰
|《不如散步》RubberBand
|《鏡中鏡》姜濤
|第五位︰
|《一把火》Lolly Talk
|《憶年》謝安琪
|第六位︰
|《濤》姜濤
|《下流社會》 陳蕾
|第七位︰
|《仍然是那個少年》陳健安
|《留一天與你喘息》陳卓賢
|第八位︰
|《世一》MC張天賦
|《笑住喊》Gareth.T
|第九位︰
|《收到收到》Jay Fung馮允謙
|《我也難過的》吳林峰 / 謝芊彤
|第十位︰
|《Little Magic》炎明熹
|《Freakin’ Nightmare》馮允謙
叱咤樂壇我最喜愛的男歌手/女歌手/組合/歌曲大獎
叱咤樂壇男歌手（金/銀/銅獎）
|2024
|2023
|2022
|金獎︰
|林家謙
|林家謙
|銀獎︰
|MC張天賦
|馮允謙
|銅獎︰
|Ian陳卓賢
|張天賦
叱咤樂壇女歌手（金/銀/銅獎）
|2024
|2023
|2022
|金獎︰
|陳蕾
|鄭欣宜
|銀獎︰
|Gin Lee李幸倪
|泳兒
|銅獎︰
|Serrini
|黃姸
叱咤樂壇組合
|叱咤樂壇組合
|2024
|2023
|2022
|金獎︰
|Dear Jane
|MIRROR
|銀獎︰
|Lolly Talk
|Dear Jane
|銅獎︰
|COLLAR
|COLLAR
叱咤樂壇唱作人
|叱咤樂壇唱作人
|2024
|2023
|2022
|金獎︰
|林家謙
|林家謙
|銀獎︰
|陳蕾
|馮允謙
|銅獎︰
|Ian陳卓賢
|Ian陳卓賢
叱咤樂壇生力軍男歌手
|叱咤樂壇
|2024
|2023
|2022
|生力軍男歌手金獎
|Jeffrey魏浚笙
|李駿傑
|生力軍男歌手銀獎
|林智樂
|陳宗澤
|生力軍男歌手銅獎
|Marco@P1X3L
|黃明德
叱咤樂壇生力軍女歌手
|叱咤樂壇
|2024
|2023
|2022
|生力軍女歌手金獎
|Marf@COLLAR
|雲浩影
|生力軍女歌手銀獎
|NANCY KWAI 歸綽嶢
|張蔓莎
|生力軍女歌手銅獎
|Sica 何洛瑤
|kayan9896
叱咤樂壇生力軍組合
|叱咤樂壇生力軍組合
|2024
|2023
|2022
|金獎︰
|Beanies
|COLLAR
|銀獎︰
|XiX
|Lolly Talk
|銅獎︰
|N9
|STRAYZ
叱咤樂壇曲/詞/編/監及至尊唱片大獎
|2024
|2023
|2022
|叱咤樂壇作曲人大獎︰
|林家謙
|Gareth.T
|叱咤樂壇編曲人大獎︰
|黃兆銘
|王雙駿
|叱咤樂壇監製大獎︰
|Edward Chan
|T-Ma
|叱咤樂壇填詞人大獎︰
|黃偉文
|黃偉文
|叱咤樂壇至尊唱片大獎︰
|《in Rhythm》陳柏宇
|《MEMENTO》林家謙
叱咤2024｜我最喜愛男歌手5強名單出爐！張天賦出局 （不斷更新）
出局包括：MC 張天賦、江𤒹生、呂爵安、林家謙、洪嘉豪
叱咤2024｜我最喜愛的女歌手5強 投票機制及5強投票時間表（不斷更新）
出局包括：AGA、Marf 邱彥筒、Nancy Kwai、sica、雲浩影
叱咤2024｜我最喜愛組合5強名單揭曉 投票機制及5強投票時間表
出局包括：Lolly Talk 、Pandora、Twins、雷同二友、 RubberBand
叱咤2024｜我最喜愛的歌曲5強名單公開 洪家豪林家謙大戰3鏡仔
出局包括：《青春告別式》 – 張敬軒、《油麻地莎士比亞》 – 呂爵安、《SSS》 – COLLAR、《小心碰頭》 – MC 張天賦、《三生有幸》 – Yan Ting 周殷廷
撰文：東方新地圖片來源：IG@cr881903、my903.com