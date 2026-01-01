叱咤2025｜一文直擊現場各大重點！泳兒性感登場 奪獎激動落淚
今晚《叱咤樂壇頒獎典禮2025》在亞洲國際博覽館盛大舉行，眾星雲集盛裝出席，以下就為大家現場直擊各大重點！
叱咤2025｜Jeffrey中門大開造型震撼全場
今晚頒獎典禮上，Jeffrey選擇以中門大開的造型出場，大膽展示性感身材，瞬間引起現場觀眾的熱烈反應。相比起去年Tyson Yoshi的「半裸」造型大曬腹肌和Underboob成為話題，今年Jeffrey的造型同樣充滿視覺衝擊力，全場觀眾一見到他便忍不住大叫，現場氣氛相當熱烈。
叱咤2025｜4大騎呢造型巨型天使翼造型最吸睛
張進翹今晚選擇以白色天使翼造型登場，雙翼設計非常巨大且搶眼，立即成為網民討論的熱點。這個誇張的造型設計不僅在視覺上極具衝擊力，更引發了網民對於實用性的疑問。與此同時，Aska身穿雙層西裝的奇特設計，以及馬天佑的透明心心服裝，都讓觀眾感到困惑不已。
叱咤2025｜方大同致敬環節《愛我吧》等金曲串燒
叱咤2025開場特別安排方大同致敬環節，以多首經典金曲串燒向這位於去年2月21日病逝的金曲歌王致敬。串燒環節包括《愛我吧》、《玩樂》、《BB88》、《簡單最浪漫》、《叫我怎麼說》、《愛愛愛》、《我們能不能》等膾炙人口的作品，由Edward Chan負責鋼琴伴奏。參與《全民造星6》的Harry Kwan亦有份參與演唱，與其他歌手一同緬懷這位享年41歲的音樂才子。
叱咤2025｜泳兒奪獎激動落淚 分享20年心路歷程
泳兒今晚憑《無糖可樂》成功奪得「專業推介叱咤十大2025」第四位，以一身白色長裙登場，中門大開設計同樣展現性感魅力。獲獎後泳兒情緒激動忍不住大哭，坦言「今年係我入行第20年，其實真係一個唔短嘅時間，有好多同我同輩嘅歌手，或者曾經並肩作戰嘅隊友，已經係向其他方向發展，得我繼續留守係自己呢個崗位。」她更表示「我相信中女都有資格追求自己嘅夢想」，並特別感激另一半的支持。
