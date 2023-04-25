「中大Email」賣肉惹風波 寸爆回應Haters問題
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被網友稱為「中大Email」嘅Emilia Wong向來作風大膽，曾在網上出售自己性感照片。近年畀足心機操Fit身材，而最近一輯由司徒夾帶操刀的照片，即成為網絡熱話。
「中大Email」化身眼鏡娘變勁純情 網民：冇咗對波差啲認唔到
近日，司徒夾帶在Facebook上Post出相片，當中寫道：「佢話戴眼鏡好似變咗另外一個人咁，睇吓大家認唔認得先」，顯然照片中人為被稱為「中大Email」的Emilia Wong。而之後Emilia都有post出當日被拍下的照片。
大談唔鍾意「被拍」
當中Emilia提及自己不喜歡被拍，皆因她認為被拍時會令他人將其最醜樣的一面呈現出來並換取流量，又指是靠自己拍大尺度照片去在港置業，所以希望這類性感相都是由自己操刀。不過近來都開始接受「被拍」，並會調整做Model時的尺度。
化身「白雪雪眼鏡娘」
今番Emilia化身「白雪雪眼鏡娘」，穿上一套純白色內衣，外面則加多件米色外套，梳上平陰馬尾頭髮，更戴上一副大鏡框的眼鏡，同以往的性感Look都有所分別。而因為司徒夾帶所post的照片剛剛好遮住Emilia傲人的上圍，有網民笑稱「睇唔到個胸真係認唔到」、「放低隻手先認到」、「真係佢？真係唔似樣喎」，睇嚟今次新Look都唔係咁易認。
乳搖回應Haters問題
而Emilia其後都在IG上傳當日拍攝的花絮，仲一路影一路抖動雙乳回答Haters的問題。影片中Emilia都大騷自己傲人的身材，唔少網民都大讚今次「眼鏡娘」造型十分出眾，仲有網民太專注睇Emilia的身材，笑稱：「成個post loop咗三次。每次都想睇下你寫咩，但永遠唔成功。」
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撰文：東方新地編輯部（部份內容轉載自New Monday）圖片來源：[email protected]、[email protected] Wong、[email protected]司徒夾帶