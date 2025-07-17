《聲秀》司徒泆Haru是誰？16歲音樂才子背景起底！大提琴8級兼跳舞狂人

《聲秀》司徒泆（Haru）的背景介紹：一顆內向卻在舞台上發光的新星

在TVB全新歌唱選秀節目《聲秀》的25位精英學員中，年僅16歲的司徒泆（Haru）無疑是最引人注目的新星之一。他不僅憑藉年輕的活力和俊朗的外表吸引眼球，更以其深藏不露的多元才藝，預示著一顆未來巨星的誕生。這位被形容為「性格內向」的少年，卻在音樂與舞蹈的世界裡找到了最真實、最自信的自我。