大龍鳳｜盤點吉爾吉斯婚禮7大習俗 誇張到全家凌晨4點開始準備

告別城市的浮誇奢華，有沒有想過在遙遠的中亞小瑞士，竟然可以體驗到比偶像劇更動人的真摯愛情？吉爾吉斯這個距離海岸線最遠的國家，700萬人口中超過80個民族和諧共處，當地遊牧民族的婚禮文化，絕對會顛覆你對「大龍鳳」的所有想像。沒有華麗舞台，沒有昂貴佈置，卻有著最純粹動人的情感交流，一場500人參與、全家總動員籌備的婚禮，究竟有多震撼人心？

香港飛吉爾吉斯無直航 轉機波折終抵中亞小瑞士

要前往這個被譽為「中亞小瑞士」的神秘國度，香港並沒有直航班機，必須先飛北京轉機，再到首都比什凱克，最後還要轉乘陸路交通才能抵達目的地。經過幾番波折，終於來到吉爾吉斯西南部古老城鎮賈拉拉巴德，準備見證一場傳統遊牧民族婚禮。當地主人家Kandai的大女兒Altenberg即將出嫁，而這個小公主明天就會出席人生第一個婚禮。最令人驚訝的是，這場婚禮預計有500人參加，場地、餐飲、佈置全部由家人一手包辦，完全是「一腳踢」的家庭式操作。

習俗1｜動物市場買馬買羊 花費等於幾個月工資

準備婚禮的第一站，就是令人大開眼界的動物市場。這個市場分為羊市場、牛市場和馬市場，還沒看見動物已經聽到牠們的聲音，感覺就像逛年宵一樣熱鬧。新娘爸爸親自教學如何挑選羊隻，「看羊要看牠的牙齒，可以看見羊的年紀，小一點的羊肉質比較嫩滑」。由於當地超過八成人信奉伊斯蘭教，羊肉和牛肉是主食，而馬肉則是高級食材，只有重要日子才會出場。這次婚禮總共要買一匹馬和三隻羊，花費12萬索姆，相當於當地人幾個月的工資，因為吉爾吉斯人均月入大約2,800港元。

習俗2｜全家總動員掃貨 新娘媽媽展現一家之主氣場

第二站跟新娘媽媽買糖果，她一早就寫好採購攻略，發揮一家之主的氣場指揮大家賣力掃貨。「準備結婚是否很累？」面對這個問題，新娘媽媽回答「結婚對他們來說是人生大事，幸福的累，尤其是父母一直在操辦這些事情」。接著還要買水果，即使在35度高溫下採購也不覺得累，「是愛」讓整個過程變得溫馨。整個採購過程中，可以感受到吉爾吉斯人的家庭非常團結，舉辦婚禮時家人親力親為，一家總動員一起到街市挑選最好的水果蔬菜。

習俗3｜傳統家庭招待有講究 年紀最小要服侍長輩

回到傳統吉爾吉斯人的家中休息，他們招呼賓客的方式非常有民族色彩，會把地毯和食物放在地上。在吉爾吉斯的傳統家庭中，無論坐在哪裡都要論資排輩，年紀最小的要安排坐在特定位置服侍在座各位長輩，而輩分最大的就坐在「吉爾吉斯的關愛座」。面對女兒即將出嫁，新娘媽媽的心情複雜，「她的心情不好，不想哭，是快樂的眼淚」，希望女兒「幸福、家庭和睦，生很多小孩」。最不捨得的還有一起長大的妹妹，「我們姐姐一起睡覺、一起玩、一起長大，明天就要離開自己的家」。

習俗4｜凌晨4時起床準備 伯娘們出得廳堂進得廚房

婚禮當天早上6時多，家人已經忙碌起來。女士們的大本營負責做傳統婚禮小食，她們凌晨4時起床準備結婚用的食物。這種叫Kamosh的食物是結婚時才吃的特色小食，全家人齊心合力製作。房間裡有很多伯娘，她們出得廳堂進得廚房，製作的傳統小食Borschok尺寸像麻雀般大，做了滿地都是，待會會拿去炸。這群伯娘展現出驚人的廚藝技巧，而新鮮滾熱辣的小食配牛奶更是當地特色。

習俗5｜新鮮宰羊招待賓客 男士合力搭建氈房

在新娘奶奶家中，作為家族中最年長的長輩，奶奶在最核心的地方處理最核心的食材。在他們的民族文化中，招呼賓客會自己宰羊，用最新鮮的羊肉招待客人，準備500人份量的大餐。同一時間，男士們忙著布置場地，兄弟齊心建造氈房，又叫吉爾吉斯包，傳統是由羊毛氈和木架搭成，可以隨時快速拆解搬屋，是遊牧民族必備的生活技能。氈房木頂的圖案象徵太陽和團結，亦是吉爾吉斯國旗的起源之一。雖然現在已經沒甚麼人會住氈房，但吉爾吉斯人仍然保留這個傳統，每逢大時大節都會建造氈房迎賓客。

習俗6｜定婚儀式莊重溫馨 新郎過五關斬六將接新娘

吉爾吉斯的婚宴由早上開始辦足一整天，婚客隨時可以來盡情狂歡，音樂和美食全日供應。除了婚宴特有的馬肉外，桌上必備的Nang包基本上每一餐都會看到，吃法是將它們分開一塊塊放在桌上讓其他人享用。定婚儀式中，新郎的家人會為新娘戴上耳環，戴上金耳環和白色頭巾代表女家答應這場婚事，披上男家送的新衣服象徵兩家人成為一家人。不過要接走新娘還要過五關斬六將，新郎要克服重重難關才能抱得美人歸。當新郎終於成功接到新娘時，他表示「我從心底裡覺得很開心，我現在的心情就像太陽一樣燦爛」。

習俗7｜人情直接樸實 物質不富庶但愛意滿滿

吉爾吉斯人給人情跟他們的性情一樣直接，目測人情功架折合大約45至90港元。新人結婚時家人難離難捨，新郎的姐姐表示「一直以來我跟弟弟的關係都很好，爸爸媽媽早就不在了，希望他們可以組織一個幸福美滿的家庭，生很多小朋友」。這裡沒有華麗的舞台，但有親友滿滿的愛。可能這裡的物質不太富庶，他們未必有很多資源去舉辦婚禮，但由一開始接觸時一家人一起準備婚禮，去市集買菜買不同材料，然後幫忙搬東西，他們覺得「只要我們全家人一起幫忙、一起慶祝，就是在他們心目中最好的大龍鳳」。

圖片來源：ViuTV

