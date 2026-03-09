大龍鳳｜盤點吉爾吉斯婚禮7大習俗 誇張到全家凌晨4點開始準備

告別城市的浮誇奢華，有沒有想過在遙遠的中亞小瑞士，竟然可以體驗到比偶像劇更動人的真摯愛情？吉爾吉斯這個距離海岸線最遠的國家，700萬人口中超過80個民族和諧共處，當地遊牧民族的婚禮文化，絕對會顛覆你對「大龍鳳」的所有想像。沒有華麗舞台，沒有昂貴佈置，卻有著最純粹動人的情感交流，一場500人參與、全家總動員籌備的婚禮，究竟有多震撼人心？