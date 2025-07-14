名校面試班鬧爆幼童片瘋傳「你喊乜嘢呀？」幼稚園老師痛心：好似魷魚遊戲咁
名校面試班狂鬧幼童片瘋傳：你喊乜嘢呀？唔知你點樣生活
片段中，看到該節的面試班大約有十名幼童參加，導師在課堂上不時以嚴厲語氣批評：
「喂咩事呀呢班同學，我未試過有班同學做得咁差架喎？」
即使只是簡單的日常禮貌問題，例如「出門口應該講咩？」導師亦會質疑小朋友答「早晨」並糾正：「出門口仲講早晨？諗都諗到啦……出門口係講咩？（幼童回答「拜拜」）咁咪係囉小朋友。嗱，（你哋）做得好差吓」，更提醒他們「面試喺冇得睇筆記）」。
老師向哭泣幼童發出1大警告
在另一段流出片段中，有小朋友在哭泣，導師則語帶不耐地說：
「冷靜未呀？你喊乜嘢呀？呀……起身啦都，唔知你點樣生活呀咁樣？」
更進一步指責：「小學又喊，日日都喊，冷靜未呀？我都係嗰句，你再喊真係唔好嚟喇」，導師最後向幼童嚴厲發警告：「我點幫你啫究竟？我真係對你最後一次警告喇吓，你喊足十幾堂喇已經，我知你咩原因喊，今日係最後一堂，OK？」
網民炮轟：咩事啊，呢位老師同學校？
不少網民對事件表達強烈不滿，認為香港教育制度長期無視小朋友的情緒需要，「香港教育制度的悲哀，小朋友喊住去幼稚園或小學面試，學校都唔會收」，直言「其實幾歲小朋友仲好bb，面對陌生人陌生環境，喊亦係好正常嘅情緒表現」。
有留言質疑：「咩事啊，呢位老師同學校？如果你冇耐性嘅，不如唔好做老師，因為你連自己都未搞掂」，更有人認為「呢D老師應該唔係冰山一角」，甚至直斥「呢個老師應終身不能再教人」；此經歷也令部分網民回憶起「以前細個讀幼稚園都係咁」。
幼稚園老師痛心：氣氛好似魷魚遊戲咁
但亦有幼稚園老師痛心表示：
「實在太過份！作為幼稚園老師,真係好心痛！面試班大概係k2k3嘅年齡,仲係好細個,成個班嘅氣氛好似魷魚遊戲咁,完全冇鼓勵性,啲小朋友係驚+恐懼咁上堂。」
她認為老師應懂得課室管理技巧，遇到「喊」的小朋友要懂得引導和安撫，例如用「sensory activities、故事書、分心小遊戲、視覺時間表」等方法，而非一味責備； 此外，這位幼稚園老師認為幼童回答「早晨」後應讚賞小朋友，「其實個小朋友答到早上出門口前講『早晨』,可以讚少少,再引導小朋友講佢想要嘅keywords.」
亦有網民形容現場只見「一班被壓抑、成惶成恐嘅小朋友，努力理解究竟點解我要坐喺度被條八婆恐嚇」，質疑「香港教育幾時先可以脫離呢種制度？」
有人認為家長覺得無問題：面試班本來就不是用來愉快學習
不過，有人就認為無問題，並坦言：「家長應該覺得沒問題，畢竟外面的競爭太大，面試班本身就是用來拉近同啲天生性格討好又有潛力的對手的差距，不是用來愉快學習的 而在殘酷的環境能生存下來的往往代表基礎能力較高 可以想像沒被拍出來的，會有更加兇狠的訓練」；
更表示職場上「仲甘」，即使認同或者不認同嗎，都無法改變現狀，「老實說，出來做野比人片的程度分分鐘仲甘 現實是這樣，個人認不認同，看完有什麼感覺，也不見得改變到什麼」
George歐鎮灝批評：不如唔好做老師
ViuTV旗下男藝人兼P1X3L成員George歐鎮灝批評：「咩事啊，呢位老師同學校，如果你冇耐性嘅，不如唔好做老師，因為你連自己都未搞掂。」
前DJ麻利發聲：做乜要個細路派位幫你追業績？
前DJ麻利也忍不住心痛發聲，發表了看法，直言過去的工作中看到「許多成年人受傷的根源往往在童年」。她指出小朋友非常純真，
「如果你說他們不好，他們就會覺得自己真的差」
她質疑「為什麼要讓孩子們為你的業績負責」，並呼籲家長反思「為什麼當孩子們長大後，你對他們的愛越來越多附加條件」（如派位成績等）。她希望孩子們能快樂健康地成長。
教育理念大對決 家長怎樣看？
事件反映家長對教育方式的分歧，有人追求結果，認同嚴格特訓能助子女入讀名校；亦有人擔心孩子心理健康，反對責罵式教育。你又點睇？名校面試班的「特訓」方式，究竟是助力還是傷害？