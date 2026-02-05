向太大談「房事經驗」語出驚人 直斥女性只顧取悅男人：你不是一個坑
向太霸氣開腔 直斥女性將房事當工作
在最新發布的影片中，向太擔着口煙，以一貫霸氣作風開腔，直指現代女性對性愛存在錯誤觀念。她提到民間俗語「三十如狼，四十如虎」，認為如果女性從未經歷過性高潮，根本不存在「如狼似虎」的說法。向太更透露與朋友的私密對話，「我跟朋友都會聊的，問她們『有嗎？』，對方說『沒試過，只是他要我就給』。」她直指這種被動心態是將房事當成了「妻子的工作」，完全沒有樂在其中，女性難以啟齒向老公表達「你只顧你的需求，沒有照顧到我的需求」。
痛批男性自私 語出驚人「你不是一個坑」
談到兩性差異時，向太毫不客氣地批評男性普遍較為自私，「男生是自私的，比女生自私多了。大部分男生嗚嗚嗚，搞完就算，我管你有沒有什麼感覺。」她認為如果男方只顧自己，不顧老婆感受，長久下來老婆會覺得無趣，甚至像「一條死魚」攤在那裡，最終雙方都會失去興趣。當中最震撼的一句話是「要兩個人都有趣才好玩。你不是一個『坑』嘛！」這句話瞬間在網上瘋傳，網民紛紛討論向太的大膽用詞。
向太鼓勵女性正視需求 摒棄性羞恥觀念
向太在片中強調，性愛是夫妻感情契合的重要元素，「這種事（房事）合拍，其實夫妻感情也會好一點。男人也要體會到老婆是有需求的，女性不只是一個生育工具。如果不顧及老婆的感受，只是洩慾的一個工具，這是不應該。」她鼓勵現代女性要勇於正視並提出自己的性需求，認為女生從小已承擔太多義務，卻往往忽略了自己的權利，「女性有權利去享受快樂，自我剝奪枉為做人。所以女性的需求要被正視。」
呼籲丟掉舊枷鎖 享受應有權利
最後，向太呼籲女性應摒棄傳統的「性羞恥」觀念，「女性不應該有任何的性羞恥，這些都是過去的舊枷鎖，早該丟掉。當然不是叫你做個水性楊花的女人，而是正常該享受的權利就要去享受它。」她直言女性應該勇敢大膽提出「需要」，這是屬於自己人生的快樂泉源，有資格和權利去享受。向太的一番話獲得不少網民認同，紛紛留言支持。
網民激讚說大實話 稱讚有閱歷很有魅力
影片發布後，網民反應熱烈，紛紛大讚向太敢於說出真心話。有網民留言「向太真的說大實話，有閱歷是一件很有魅力的事」，亦有人認為她的分享很實用，「終於有人敢講出女性的心聲」。不過亦有部分網民認為她的用詞過於直接，但整體而言大部分人都欣賞向太的坦率和勇氣。向太與老公向華強一直恩愛如昔，私下幾乎是連體嬰，她曾公開讚老公「性能力超強」，看來夫妻倆在這方面確實非常合拍。