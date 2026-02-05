向太大談「房事經驗」語出驚人 直斥女性只顧取悅男人：你不是一個坑

影壇大亨向華強太太向太（陳嵐）近年在社交平台上愈來愈敢言，經常分享圈中秘聞和個人見解，吸引大批網民追蹤。不過最近她卻突然轉攻「性」話題，大膽分享房事心得，更語出驚人直斥男性自私，「搞完就算」，當中一句「你不是一個『坑』嘛！」更是震驚全網，引發熱烈討論。這位影壇大嫂究竟想表達什麼訊息，背後原因令人深思。