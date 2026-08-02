中年好聲音4｜吳亦偉背景晉級之路及參賽歌單 10強實力與網民評價
吳亦偉是誰？年齡、職業及家庭背景
吳亦偉43歲，職業為音樂製作人、大學講師及樂團主唱，來自或具台灣背景。家庭方面，已婚，育有一子。參賽前已有工作與人生歷練，亦因此在歌曲選擇和情感表達上，往往能帶出成年人追夢的重量。吳亦偉在《中年好聲音4》中以全能ACE姿態震撼全場，無論是玩味十足演繹《決戰二世祖》被讚撞樣羅志祥、可走偶像派路線，還是與湯寶如深情合唱《相思風雨中》獲鍾鎮濤封為最好聽版本，以至大玩綑綁MV奪94高分、跳唱《傾斜》展現米高積遜Feel、女歌男唱《冷水澡》連奪五燈，都盡顯舞台魅力與破格創意。
吳亦偉晉級流程：由初賽一路打入10強
由台灣／海外賽區入圍，首輪改編《至少還有你》獲5燈；其後通過40強、導師分組、30強、24強、20強、18強及16強，原創《吳亦偉》獲95分兼MVP，再經助力賽和11強打入10強。他更以原創歌《爸爸》感動中風父親而唱哭三女評判，又以自傳式《吳亦偉》奪MVP，並與蔡宓婕Rock版《煞科》及《執迷不悔》強強聯手，屢獲肥媽、陳潔靈、許志安等激讚。為追夢日僅睡四小時，曾爆喊愧對妻兒，卻憑一句「機票很貴」神反轉，盡顯真性情與中年追夢的熱血。
吳亦偉參賽歌單及代表作
按節目片段及公開報道整理，吳亦偉曾演唱：《至少還有你》、原創《吳亦偉》、原創《爸爸》、《領悟》、《煞科》、《相思風雨中》。不同階段的歌單橫跨慢歌、快歌、合唱或個人作品，亦反映其在比賽中嘗試擴闊風格。
吳亦偉唱歌特色與網民評價
集演唱、創作、改編及製作能力於一身，被視為全能型參賽者。觀眾較留意他的粵語咬字，而專業音樂背景會否帶來優勢亦有討論；但網傳7強之中必有佢的一席之地。
吳亦偉Instagram
想追蹤吳亦偉的近況，可瀏覽其公開Instagram：@yiweiwu0611。
吳亦偉唱歌片段
以下是指定《中年好聲音4》播放清單內，吳亦偉與湯寶如合唱《相思風雨中》的官方片段：
吳亦偉《中年好聲音4》比賽過程：
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