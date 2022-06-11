吳亦凡案北京低調開審 消息指最高刑罰監禁10年

吳亦凡去年（2021年）8月因涉嫌桃色案在北京正式被逮捕，當時19歲女網紅都美竹以長文爆料，指他以「選妃潛規則」的方式來欺騙多位未成年少女出席酒局。事隔10個月案件有新進展，案件已在北京低調開審，北京法院官方社交網（京法網事微博）日前（6月10日）發表消息：「北京朝陽區人民法院依法開庭審理吳亦凡強姦、聚眾淫亂一案，由於涉及被害人隱私，因此案件採取不公開審理方式，並將擇期宣判結果。」