吳亦凡案北京低調開審 消息指最高刑罰監禁10年
吳亦凡案低調開審 消息指最高刑罰監禁10年
吳亦凡去年（2021年）涉嫌強姦罪在北京正式被逮捕，案件日前已低調開審，京法網事指吳亦凡強姦、聚眾淫亂一案，由於涉及受害人隱私，所以不公開審理，法院將擇期宣判。有內地律師指，吳亦凡案件依法最遲會在3個月內宣判，如今他被控「強姦罪」及「聚眾淫亂」兩個罪名，刑期由至少3年起跳，最高可判刑10年；若案件涉及未成年受害人的話，可能會被判處無期徒刑，即使吳亦凡有加拿大國籍仍不能免除刑責。
都美竹出post抽水 網民反應兩極
內地網紅都美竹當初踢爆吳亦凡「選妃潛規則」，她在吳亦凡開審消息傳出後，於凌晨零時在微博出post雙手合十的表情符號，疑似回應事件，有網友安慰：「孩子，這一路走來太不容易，此刻只想抱抱你」、「他就等著判吧」、「多謝你的堅持」、「一定要嚴懲」等。亦有網民狠批：「你跟吳亦凡睡覺，是妳的福氣」、「你又不是受害人」、「兩個都不是好人還在那邊假清高」，反應兩極。
疑似吳亦凡被影到戴腳鐐驗性病
吳亦凡性罪行案爆出後，外界一直有不同傳聞，最令人驚訝的要數去年9月，網上流傳一段疑似吳亦凡男子到醫院的10秒短片。片中該男子身穿白色褲、橙灰色上衣、頭套包到實，雙腳被鎖上電子腳鐐，更有2名警員負責還押，非常狼狽，在診症間等叫號就診，而片中右上方的壁布板寫上「皮膚科」。據知，該醫院專門以感染病科與皮膚性病科為主要科目，主診醫生除了在皮膚科方面專業外，亦擅長醫治性病、愛滋病、梅毒等性傳染病，在有關範疇及臨床免疫研究工作中有豐富的經驗。
吳亦凡母親「愛兒變害兒」大義滅親？！
吳亦凡案當初被網紅都美土踢爆，但當時她未有採取行動報案，只是在微博上發文。惟吳亦凡媽媽去公安局內備案並控告都美竹勒索，事件才正式引起中國警方調查，而當經過一輪的調查後，卻發現竟是其兒子的私生活混亂所致，而吳亦凡亦於早前親自向中國警方承認曾與都美竹發生親密關係，而事後亦有向女方轉帳3.2萬，及以微信保持聯繫；不少網友看後都紛紛表示今次吳媽媽真的「愛兒變成害兒」，甚至有網友指吳媽媽「大義滅親」。
吳亦凡風波牽連甚廣 傳林俊傑、潘瑋柏都有份
當吳亦凡被中國警方拘捕後，微博網上竟一度傳出，除吳亦凡外，就連林俊傑、潘瑋柏都有份參與「選妃潛規則」，消息傳出後即震驚內地娛樂圈；而當消息傳出後，林俊傑、潘瑋柏所屬的工作室即時作出回應，並拍消息毫無理據：「網絡並非法外之地，每個人都要為自己的言論負責。針對網絡上對潘瑋柏先生的一切不實言論，我們將堅決維權，並追責到底。」