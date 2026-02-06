非常檢控觀｜吳偉豪揭與父吳大強真實關係！爆傳統式窩心舉動：純粹為我而做

吳偉豪（Ricco）近日因劇集《非常檢控觀》人氣急升，更與爸爸吳大強上演父子檔，溫馨互動感動觀眾。Ricco罕有地剖白與爸爸在現實中的真實關係，大爆傳統含蓄的吳大強其實極之窩心，經常做出「無聲勝有聲」的Sweet爆舉動，更感性直言：「呢吓先 Sweet 吖嘛」，揭開這對父子背後深厚又低調的感情。