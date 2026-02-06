非常檢控觀｜吳偉豪揭與父吳大強真實關係！爆傳統式窩心舉動：純粹為我而做
吳偉豪（Ricco）近日因劇集《非常檢控觀》人氣急升，更與爸爸吳大強上演父子檔，溫馨互動感動觀眾。Ricco罕有地剖白與爸爸在現實中的真實關係，大爆傳統含蓄的吳大強其實極之窩心，經常做出「無聲勝有聲」的Sweet爆舉動，更感性直言：「呢吓先 Sweet 吖嘛」，揭開這對父子背後深厚又低調的感情。
吳偉豪讚爸爸吳大強Sweet 爆傳統父愛無聲勝有聲
劇中展Sir與院長溫馨互動，現實中吳偉豪與爸爸吳大強的關係亦是「無聲勝有聲」。Ricco形容爸爸為人傳統含蓄，卻對家人非常Sweet。他分享爸爸的愛從不是掛在嘴邊，而是透過一個個窩心的行動來表達。這種不求回報、默默付出的傳統父愛，讓Ricco深受感動，他坦言：「佢 Sweet 嘅係，佢唔同你講番佢做咗一啲好 Sweet 嘅嘢」，簡單一句話道盡了父子間的默契與深情。
吳偉豪揭吳大強背後默默支持 「佢叫朋友睇我套劇」
吳偉豪進一步分享爸爸的窩心事跡，原來吳大強一直在背後默默為兒子的事業打氣。Ricco透露：「例如佢會叫啲朋友睇《非常檢椌觀》，又或者留意個仔啲咩咩咩，但佢唔會同你講番佢做咗啲咩咩咩，或者叫咗邊個支持你。」直到事後Ricco才發現爸爸為他做了這麼多事，他感觸地說：「到之後我 Find Out 番，阿爸原來（為我）做咗咁多咁多嘅嘢，呢啲先 Sweet 吖嘛。由細到大佢都唔係想我知道佢做咗幾多嘢，而係純粹為咗我而做，呢吓先 Sweet 吖嘛。」
朋友口中得知真相 吳偉豪：Daddy不知幾鬼錫你哋
這份深沉的父愛，原來從小到大都一樣。吳偉豪表示，有時從爸爸的老朋友口中，才得知小時候父親對他們兄弟有多愛錫。他憶述朋友們會跟他說：「以前呀，你哋 Daddy 不知幾鬼錫你哋，點點點……又幫你哋點點點……」這些由旁人轉述的往事，讓他更深刻地體會到爸爸那份不宣之於口的愛。吳大強用行動證明，最偉大的父愛，往往就藏在這些不為人知的細節裡。
