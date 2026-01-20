非常檢控觀｜吳偉豪連環騷肌！iPad胸朱古力腹肌任睇 獨家公開操肌秘訣

昨晚（1月19日）《非常檢控觀》除了連場打鬥，吳偉豪（Ricco）更毫不吝嗇大派福利，連環上演多場騷肌場面，讓觀眾大飽眼福！無論是醫院換衫還是與馬德鐘晨跑，Ricco都盡展其苦練多時的完美Body，超結實的「iPad胸肌」與「朱古力腹肌」線條分明，場面極度吸睛！究竟他是如何練成這副屈機身材？