非常檢控觀｜吳偉豪連環騷肌！iPad胸朱古力腹肌任睇 獨家公開操肌秘訣
昨晚（1月19日）《非常檢控觀》除了連場打鬥，吳偉豪（Ricco）更毫不吝嗇大派福利，連環上演多場騷肌場面，讓觀眾大飽眼福！無論是醫院換衫還是與馬德鐘晨跑，Ricco都盡展其苦練多時的完美Body，超結實的「iPad胸肌」與「朱古力腹肌」線條分明，場面極度吸睛！究竟他是如何練成這副屈機身材？
醫院換衫晨跑狂騷肌 吳偉豪完美Body超屈機
昨晚劇情中，近乎Carry全集的吳偉豪成為全晚焦點，除了動作戲外，他的身材更是引起網民熱烈討論。在醫院換衫的一幕，鏡頭特寫他脫下上衣，展示出超結實的「iPad胸肌」和深邃的「朱古力腹肌」，線條清晰可見。其後與馬德鐘晨跑的戲份，他穿上貼身運動背心，一雙「青筋麒麟臂」和發達的二頭肌、背肌展露無遺，完美顏值配上零贅肉的完美Body，畫面相當屈機。不少觀眾都被他集帥氣與健碩於一身的形象所吸引，證明他不僅「睇得」，更是「打得」又「剝得」，完全符合新一代男神標準。
吳偉豪親解操肌之謎：「喺屋企做掌上壓」
對於如何維持這副令人稱羨的鋼條身形，吳偉豪大方公開其後天努力的秘訣，原來並不需要時刻泡在健身房。他透露：「我平時都會喺屋企做掌上壓、引體上升同重訓，去保持個身形。」簡單的居家訓練已成為他日常的一部分，持之以恆地鍛鍊，才換來鏡頭前的完美體態。Ricco更笑言，監製林志華對其外形要求極高，除了演技，外貌同樣不能鬆懈：「一來我好在意自己個戲做得夠唔夠真實，而監製就好注重我出嚟夠唔夠靚仔，所以要同時兼顧呢兩樣嘢。」在監製的高要求下，他更努力地管理身形，務求以最佳狀態示人。
網民睇到心心眼！洗版大讚吳偉豪白滑美肌
吳偉豪的完美Body成功在網上引爆話題，大批網民湧入討論區洗版式留言，紛紛表示「睇到心心眼」。留言一面倒激讚：「個身形真係冇得輸，又橫又實淨！」「啲腹肌好屈機，睇得出平時操得好勁！」「手臂啲青筋好Man呀！」除了肌肉線條備受讚賞，更有眼利網民留意到他的膚質，大讚：「身材咁好皮膚仲要咁白滑，真係有讚冇彈！」「完美顏值加完美Body，屈機啦！」圈中好友周嘉洛亦搞笑留言：「嘩！使唔使咁勁呀！」可見Ricco的魅力沒法擋，成功晉身新一代肌神行列。
圖片來源：TVB資料或影片來源：原文刊於新假期