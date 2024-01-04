30歲新婚吳千語罕談舊愛 感激林峯助成長：我現在完全敞開來

現年30歲的吳千語自從與林峯分手之後，便與百億富三代施伯雄拍拖，到去年12月更正式拉埋天窗，兩人近日在內地戀愛真人騷《愛的修學旅行》中經常高調大秀恩愛，節目最新一集中，吳千語更罕有地大談舊愛，指和林峯的一段情令她現在「完全敞開來」！