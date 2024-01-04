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30歲新婚吳千語罕談舊愛 感激林峯助成長：我現在完全敞開來

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現年30歲的吳千語自從與林峯分手之後，便與百億富三代施伯雄拍拖，到去年12月更正式拉埋天窗，兩人近日在內地戀愛真人騷《愛的修學旅行》中經常高調大秀恩愛，節目最新一集中，吳千語更罕有地大談舊愛，指和林峯的一段情令她現在「完全敞開來」！

吳千語 吳千語去年12月已正式與百億富三代施伯雄結婚。
吳千語去年12月已正式與百億富三代施伯雄結婚，施伯雄現年34歲，比吳千語大4歲。（圖片來源：微博@Karena吳千語）

吳千語：以前的經歷成就了現在的我

吳千語在節目最新一集中講到自己不會對另一半的過往感情事呷醋，反而好鍾意聽另一半分享感情史，而自己亦會對另一半講述自己以往的感情經歷，她說：「我以前的經歷也成就了現在的我，所以我覺得沒有甚麼不可以談的，就跟他可以分享。」不過在下集預告中，吳千語就講到曾發現施伯雄保留了前女友的物件，令她大呼受不了。

吳千語 吳千語在節目中強調自己不會為另一半的情史呷醋，不過轉個頭就直言接受不了施伯雄收埋前度舊物。
吳千語在節目中強調自己不會為另一半的情史呷醋，不過轉個頭就直言接受不了施伯雄收埋前度舊物。（圖片來源：《愛的修學旅行》截圖）

吳千語感激林峯讓她快速成長

講到吳千語的情史，大家都會不期然諗起林峯，雖然她話中並未有提及林峯二字，但就講到這段感情發生在她18歲時，而她正是在18歲時和林峯相戀，她直指這段感情讓她快速成長，成就了現在的她：「因為我小的時候，就是18歲，很多人會關注到我，然後就會有狗仔，就感覺我那個時候是非常地沒有人身自由的，讓我現在再經歷一次這樣，我未必可以承受得了。」

吳千語 吳千語正是18歲時與林峯合作拍電影《男人如衣服》而撻著，兩人年紀相差14歲，曾愛得高調，但到2018年仍是分手收場。
吳千語正是18歲時與林峯合作拍電影《男人如衣服》而撻著，兩人年紀相差14歲，曾愛得高調，但到2018年仍是分手收場。（圖片來源：新傳媒照片庫）

吳千語嫌藏著太累：我現在完全敞開來

吳千語與林峯曾有過5年情，她續指當時戀情帶來的壓力曾大到讓她很害怕，甚至完全收起自己：「我有一段時間就是會覺得我要完全不被看到，所以我就完全收起來，因為那一段時間我太被看到，我已經害怕了，但是後面收起來了之後才發現，其實這樣藏著也挺累的，所以我現在完全敞開來，就是你想看甚麼，你們想知道甚麼，我就分享給你們看。」

吳千語 吳千語現在經常拍片分享自己的日常生活，就是「完全敞開來」。
吳千語指自己現在經常拍片分享日常生活，就是「完全敞開來」。（圖片來源：《愛的修學旅行》截圖）

林峯當年曾公開說出7次「好愛」吳千語

2013年林峯跟吳千語公開戀情，隨後吳千語全身名牌，更有不少報道指林峯為討好女友不惜「豪擲千萬」滿足對方。說到最經典是林峯接受訪問時，親口說出7次「好愛」女友吳千語，吳千語被封「吳七愛」成為一時佳話。林峯坦言這段不愉快經歷，卻造就他有一個更好的愛情觀，太太張馨月亦有感激這段經歷。

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林峯與太太張馨月亦有拍住上內地真人騷《妻子的浪漫旅行5》，夫婦二人被指成日高調晒幸福。（圖片來源：微博@林峯）
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吳千語經常被內地網民大讚有「高級感」，但有傳吳千語其實是屋邨妹出身，16歲入行後已經黐實富二代蒲夜店，以嫁入豪門為目標，終成功躋身上流社會。（圖片來源：IG@ karena_ngs）

林峯控訴舊愛3宗罪 矛頭直指吳千語

1.強逼林峯做不喜歡的事

在《妻子的浪漫旅行5》中，林峯被問到愛情觀，他竟公開一段與舊愛的不快經歷，首先提到對方會經常把自己的那種思維方式強加到他的頭上，在拍拖期間所做的事情，並不是林峯真正喜愛的。林峯表示全為了討好對方。

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林峯曾於內地節目表示曾被舊愛強逼做自己不喜歡的事情，外界矛指向吳千語。（圖片來源：《妻子的浪漫旅行5》截圖）
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林峯公開剖析自己的愛情觀，指自己深受過去的戀情影響。（圖片來源：《妻子的浪漫旅行5》截圖）

2.林峯被舊愛狂踩

另外，林峯指對方甚至會對他說：「你這個不夠，你那個不夠，讓你學這個學那個」，結果林峯就會覺得自己好像什麼都做不好，舊愛成功把他的自卑感放大了，所以林峯覺得那是挺不健康的一個關係。

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林峯說：「她還會不停地說我有很多缺陷，這個不夠，那個不夠。」最終令他感到自卑，覺得自己甚麽都做不好。（圖片來源：《妻子的浪漫旅行5》截圖）

3.舊愛借愛犬求見面

節目中張馨月亦有料爆，指當日她與林峯求完婚，林峯仍收到舊愛的短訊表示愛犬很想林峯了，叫林峯去看看狗，林峯話這件事讓他覺得對張馨月唔住。林峯和吳千語拍拖的時候曾影被到一齊放狗，而且與吳千語分手後的女友就是張馨月，所以在那個時候仍試圖翻撻林峯的，絕大機會是吳千語。

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張馨月大爆林峯舊愛借狗想翻撻，而當時她與林峯已公開訂婚。（圖片來源：《妻子的浪漫旅行5》截圖）
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林峯對於舊愛約他睇狗，覺得對張馨月唔住。（圖片來源：《妻子的浪漫旅行5》截圖）
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吳千語與林峯拍拖時曾共同養了一隻黑頭白身名叫OREO的小狗。（圖片來源：IG@ karena_ngs）

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撰文：東方新地圖片來源：微博@Karena吳千語、新傳媒照片庫、《愛的修學旅行》截圖、IG@ karena_ngs、微博@林峯、《妻子的浪漫旅行5》截圖

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