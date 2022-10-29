吳千語激罕講富三代男友 公開教釣筍盤秘訣

29歲生日的吳千語，忽然高調，動作多多！先是生日前夕與相約馬天佑等好友重本拍靚相留倩影，男友施伯雄連環上戴二人甜蜜合作賀吳千語生日，最後一炮(29日)上架的網台節目上，激罕公開談收服男友施伯雄的秘技，期間霸氣盡現，網民指她拜金女性格和鋪路入豪門的智慧現形，連番大動作，難怪大眾猜測她即將成功嫁入豪門！