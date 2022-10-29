吳千語激罕講富三代男友 公開教釣筍盤秘訣
揼本租場借勞斯萊斯留倩影
吳千語和施伯雄拍拖多年，二人都甚為低調，但上月在內地社交平台小紅書公開認戀富三代男友施伯雄，晒二人合照，關係終於確立。10月27日吳千語的最後一次2字頭生日，她相約好友馬天佑、Tiffany和Ingrid等以奢華特別的方式來慶祝，揼本借了一架勞斯萊斯古董車、一堆名牌靚衫和Studio，拍攝了一輯生日相。
吳千語表示：「除了工作以外，從來沒有為自己搞過一個大型拍攝，特別是這種短時間內的大規模幾十套衣服和幾十位工作人員的拍攝，幸好現場一切順利超額完成。」而她的生日願望，是自己和身邊的人健康開心，因為她覺得這兩年整個世界都有好多事情發生，亦都受疫情考驗，所以平安就是幸福。
獲施伯雄放閃認證
27日正日生日，吳千語未有上載同男友的照片，但反之施伯雄忽然高調，連環在微博狂晒他同吳千語年來的甜蜜合照，更留言道：「這個post才是真的…生日怎麼會沒有照片(合照)呢！#吳千語1027生日快樂#」六張合照中不乏親密錫錫，sweet到漏，而有心水清網民就嘗試列出呢六張合照發生的時序地點：「「1是近期香港，2是文詠珊婚禮，3是夏威夷旅遊，4是前陣子國外旅遊，5是大前年香港家裏替千語慶生，6是前年日本滑雪。」，更獲施伯雄親自回覆：「差不多吧。」
節目大爆如何揀筍盤
在昨晚(28日)網台Chillgood在YouTube上架的節目《絲打圍爐》，題為「蝦頭 吳千語 陳欣妍 娟姐 獵筍盤秘笈」，主持蝦頭和練美娟請了吳千語和陳欣妍做嘉賓，極少公開講起富男友施伯雄的吳千語，激罕在節目中提及並大方分享如何收服男人的心得，當談到點揀個筍盤，吳千語如貫例出一堆論點，如「男仔要心地好、質地要好、對事業有熱誠、責任心、要陽光熱愛生活外表大方得體」更以「有投資潛力的」來形容筍盤男友，她表示好鍾意一種男仔是「9點返工，8點會起身做運動，多數呢啲會係成功人士！因為好自律！」極度目標性的言論，引來網民指「拜金格現晒形」、「一睇就知從細鋪路」、「釣金龜」等等。
阿媽上身點醒蝦頭
吳千語指有唔少單身的女性朋友向她呻識唔到男朋友，她認為先要擴闊自己圈子，蝦頭太宅唔出街，寸嘴謂：「介紹俾你，你都要出去㗎！」更建議蝦頭：「比較實際少少，可以搵離異有小朋友的成熟穩重男士。」更媽咪上身指導蝦頭要打扮先出街，當陳欣妍認為如果是真命天子，打扮如何都唔會有影響，吳千語即時激動謂：「我覺得呢個唔係㗎！」然後解畫：「你諗吓第一年見嗰個女仔，佢整體形象對你分別有幾大，你好烏利單刀，同你咁嘅(示意蝦頭化行妝)出現，印象分差了四十分！」
談到女士要隨時裝備好自己，吳千語不經意謂：「係，興趣愛好，令自己自信心更強，and then再加少少外表嘅提外，咁就完美！」而吳千語表示自己極少撒嬌，更即場示範講疊字扮cute，但粗聲粗氣完全唔符合嬌嬌女性格，亦稱在一段關係內，大多扮演的角色「似男人多啲、理性多啲，實質功能，可能安排好所有嘢」。最後又表示怕做藝人條路壽命有限，所以從唔同的朋友中學習不同技能，如服裝銷售、紅酒智識等，隨時ready。
常見問題
最近有咩劇集熱播中？
TVB長壽劇《愛回家》、台慶檔劇集陣容強勁，包括：晚上8:30正熱播林敏驄主演嘅《下流上車族》、接著9:30播葉念琛執導嘅《美麗戰場》，緊接著仲有新四十二章、《鐵拳》班底拍攝嘅超能使者，而ViuTV早前已宣布將接連播放五套原創劇，包括現正熱播中的籃球劇，由姜濤、Ian、193等主演嘅《季前賽》，劇中仲會出現多位驚喜人物，包括Sica何洛瑤及Alice許寶恆、教主Anson Lo以暖男空少驚喜演出、美少女街場隊三位籃球女神、仲有激似《入樽》安西教練嘅⋯⋯詳情請看
有咩演唱會即將舉行？
2022年多個歌手和組合宣布舉行演唱會，並陸續進行售票的安排，欲知購物詳細和公開發售日期，詳見：陳奕迅宣布加場《FEAR AND DREAMS 跨年演唱會》、鄭伊健《HERE & NOW EKIN IN CONCERT 2022演唱會2022》、洪嘉豪首次個人演唱會《THE CYCLE OF…Kaho Hung Live 2022》、湯令山Gareth.T《November Rain 2022》
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