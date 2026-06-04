吳千語自爆「百億富三代」呃足佢5年 首揭「嫁入豪門」內幕
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吳千語與百億富三代老公施伯雄近日直播帶貨期間大爆婚後趣事，揭露施伯雄一個持續5年嘅小秘密，更首次公開當年追求過程中鮮為人知嘅細節，令人意想不到嘅是這位富三代竟然靠「扮嘢」成功俘虜老婆芳心。
施伯雄扮唔識敷面膜足足呃咗吳千語5年
吳千語近日與施伯雄一齊直播帶貨美容產品時，突然爆出老公一個隱藏多年嘅秘密。她透露施伯雄婚後5年來一直假裝不懂拆開面膜包裝，每次都要她幫手拿出來再貼上面。吳千語形容：「他會假裝不懂拆開那個包裝，把面膜拿出來，然後不懂了5年，我都會幫他拿出來，幫他貼上去。」直到某次施伯雄自己動手敷面膜，吳千語才驚覺老公根本識做，她當場震驚：「你會貼面膜？我驚呆！」施伯雄最終坦承只係因為覺得面膜黏膩先扮唔識，吳千語笑指老公平時好識「扮不懂讓別人幫他幹」。
施伯雄自爆靠欲擒故縱追到吳千語
施伯雄在直播中罕有分享當年追求吳千語嘅策略，被老婆笑稱為「心機男孩」同「綠茶男」。吳千語爆料施伯雄教朋友追女仔嘅絕招就係「你就是要突然不找她」，更封佢做「施老師」。施伯雄笑住回應：「我不跟她說話，她天天發訊息給我！」佢又透露兩人初期靠「吃河粉、甜點、爬山」培養感情，全程望住吳千語充滿愛意，甜蜜程度令觀眾都感受到。
吳千語經歷兩段戀情後終嫁入施家
吳千語2010年入行後曾經歷兩段備受關注嘅感情，最終於2023年12月嫁予百億富三代施伯雄，在意大利舉行盛大婚禮，正式榮升豪門闊太。婚後吳千語並無養尊處優做少奶奶，反而積極經營直播帶貨事業，吸金力強勁。施伯雄亦非常支持太太工作，不時親自上陣與吳千語同框直播，兩人目前共同經營直播事業之餘，亦不時到歐洲、南極等地周遊列國。
網民熱議施伯雄撒嬌手段高明又可愛
直播片段曝光後隨即引起網民熱烈討論，不少人大讚施伯雄「扮唔識敷面膜」嘅行為其實係一種撒嬌方式，留言指「百億身家都要老婆幫貼面膜，根本係想製造親密感」、「有錢人追女仔都係靠心機」。亦有網民表示羨慕兩人婚後依然甜蜜互動，認為施伯雄願意在鏡頭前展現這一面，證明對吳千語非常信任。部分網民則笑言「欲擒故縱呢招原來真係work」，認為施伯雄深諳戀愛心理學。
資料或影片來源：原文刊於新假期