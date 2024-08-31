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吳千語低胸大露背泳衣照曝光度蜜月不忘派福利夠曬養眼

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Keith

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吳千語8月與被稱為「百億富三代」的施伯雄（Brian）結婚，成功變成闊太的吳千語，與老公度蜜語足成個月，認真夠曬富貴。吳千語亦經常上傳性感美照，在度蜜月期間都不忘派福利！
吳千語 吳千語8月與被稱為「百億富三代」的施伯雄（Brian）結婚，經常在社交平台曬恩愛。（圖片來源：小紅書@吳千語）
吳千語8月與被稱為「百億富三代」的施伯雄（Brian）結婚，經常在社交平台曬恩愛。（圖片來源：小紅書@吳千語）

吳千語低胸大露背泳衣照曝光

吳千語8月與老公施伯雄（Brian）在意大利辦完盛大的婚禮後，馬上出發度蜜月。吳千語不斷在社交平台上傳二人度蜜月的恩愛合照。其中吳千語上傳了一段與老公坐遊艇出海的照片和影片，吳千語身穿DeepV加大露背的紫色泳衣，大曬香滑美背加零贅肉性感身材，網民都大讚夠曬養眼！

吳千語 吳千語泳衣大Deep V，大曬東半球！（圖片來源：小紅書@吳千語）
吳千語泳衣大Deep V，大曬東半球！（圖片來源：小紅書@吳千語）
吳千語 再露香滑美背！（圖片來源：小紅書@吳千語）
再露香滑美背！（圖片來源：小紅書@吳千語）
吳千語 二人都非常恩愛。（圖片來源：小紅書@吳千語）
二人都非常恩愛。（圖片來源：小紅書@吳千語）

搖身一變成名流闊太全身都係名牌

吳千語成功升Level成為名流闊太，每次在社交平台發文都會留言介紹自己用乜名牌。度蜜月又同老公一起出海、住別墅，認真夠曬富貴！

吳千語 吳千語一身名牌！（圖片來源：小紅書@吳千語）
吳千語一身名牌！（圖片來源：小紅書@吳千語）
吳千語 簡單得嚟又夠富貴！（圖片來源：小紅書@吳千語）
簡單得嚟又夠富貴！（圖片來源：小紅書@吳千語）
吳千語 同老公一直住別墅歎世界。（圖片來源：小紅書@吳千語）
同老公一直住別墅歎世界。（圖片來源：小紅書@吳千語）

吳千語婚禮傳要求賓客刪父母正面照

在吳千語和施伯雄婚禮當天，施伯雄的家族成員都高調出席，然而吳千語卻沒有遵循傳統讓父親送出嫁，而選擇了自己獨自出場。此外，有網民發現一位賓客疑似曝光了吳千語父母的正面照，但不久後該賓客便刪除了相關內容，被網民猜測吳千語似乎想故意禁止父母曝光。

吳千語 吳千語日前與施伯雄在意大利舉行了一場盛大的婚禮（圖片來源：IG@karena_ngs）
吳千語日前與施伯雄在意大利舉行了一場盛大的婚禮（圖片來源：IG@karena_ngs）
吳千語 吳千語父親並沒有送吳千語出嫁！（圖片來源：IG@karena_ngs）
吳千語父親並沒有送吳千語出嫁！（圖片來源：IG@karena_ngs）
吳千語 得吳千語自己一個走向新郎哥。（圖片來源：IG@karena_ngs）
得吳千語自己一個走向新郎哥。（圖片來源：IG@karena_ngs）
吳千語 施伯雄的家族成員都高調出席！（圖片來源：小紅書圖片）
施伯雄的家族成員都高調出席！（圖片來源：小紅書圖片）
吳千語 中間為施伯雄爸爸施榮怡。（圖片來源：小紅書圖片）
中間為施伯雄爸爸施榮怡。（圖片來源：小紅書圖片）
吳千語 有指右一、二兩位就係吳千語父母。（圖片來源：小紅書圖片）
有指右一、二兩位就係吳千語父母。（圖片來源：小紅書圖片）

吳千語入被指隱瞞草根出身父親是燒味師傅

吳千語在演藝圈初露頭角時，一直對外隱瞞自己的家庭背景。她曾聲稱父親擁有澳洲血統並在澳洲經營餐館，自己則在小學時期曾到澳洲留學，後來回港就讀中學。就連老闆黃百鳴都曾對外大讚吳千語：「千語媽媽是國語老師，國語好，有利於內地發展，父親在澳洲做生意，英文也好。她很單純，肯定無添加。」

最後被揭露她實際上是在杭州出生，並在沙田沙角邨長大，家境普通，父親是一名在沙田大圍的燒味師傅。有指吳千語的母親期盼女兒加入豪門，有指從小就教導吳千語要躋身上流社會，因此吳千語16歲入行後，已經黐實富二代蒲夜店。

施伯雄透露父親並不滿意吳千語

施伯雄曾在一個節目中透露，他的父親施榮怡對吳千語並不滿意。儘管如此，吳千語在節日時總是會送禮給施家人，逐漸贏得了他們的好感。「中秋節的時候，她肯定會跟我的家人，有爺爺、爸爸、二叔、三叔、四叔、我姐姐，每一個家庭也會送一份月餅，或者是新年的時候，蘿蔔糕、年糕也會每一個家庭送一份，因為她覺得當時是我的女朋友，我送禮物給你的家人是代表我的一個尊重，其實最終我爸爸也被千語這種行為打動了，到了很後期我才知道我爸爸也有偷偷地在菜市場裏買新鮮的魚，最好的不同的斑，送過去千語媽媽爸爸的家。」

吳千語 施伯雄透露父親並不滿意吳千語！（圖片來源：《愛的修學旅行》截圖）
施伯雄透露父親並不滿意吳千語！（圖片來源：《愛的修學旅行》截圖）

圖片來源：小紅書@吳千語、IG@karena_ngs、《愛的修學旅行》截圖、小紅書圖片

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