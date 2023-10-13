吳卓羲 女粉絲

吳卓羲見面會不敵大批女粉絲猛烈攻勢 疑「有反應」狂用手掩護！

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現年44歲的吳卓羲（Ron）自從在內地頻頻出演綜藝節目後，不少內地網民都被他的真性情吸引而在內地人氣急升！近日他到深圳舉辦手辦公仔簽售見面會，人氣極高的他吳卓羲獲大批女粉絲到場支持，不過中途竟出現一幕尷尬畫面！

吳卓羲獲「戰鬥格」女粉絲包圍

影片中，當日現場情況相當熱鬧！不少女粉絲盛裝打扮，穿得非常性感，以「戰鬥格」現身簽售會，有些女粉絲烏低身同吳卓羲握手，險些走光，吳卓羲亦很熱情逐一握手。

吳卓羲 女粉絲 吳卓羲 見面會 不少女粉絲盛裝打扮，穿得非常性感，以「戰鬥格」現身簽售會
不少女粉絲盛裝打扮，穿得非常性感，以「戰鬥格」現身簽售會（圖片來源：小紅書圖片）
吳卓羲 女粉絲 吳卓羲 見面會 有些女粉絲烏低身同吳卓羲握手，險些走光，吳卓羲亦很熱情逐一握手。
有些女粉絲烏低身同吳卓羲握手，險些走光，吳卓羲亦很熱情逐一握手。（圖片來源：小紅書圖片）

吳卓羲疑下體激凸勁尷尬

與粉絲打過招呼後，吳卓羲就上台同大家見面，他穿上寬鬆黑色長褲，一隻手含蓄地擺在重要部位前，卻可見其下體疑似激凸，畫面尷尬！另外，吳卓羲狂用手掩護下體。也有網民解釋，可能是角度問題，加上他穿上寬褲才出現呢一幕。

吳卓羲 女粉絲 吳卓羲 見面會 吳卓羲疑下體激凸⋯⋯
吳卓羲疑下體激凸⋯⋯（圖片來源：小紅書圖片）
吳卓羲 女粉絲 吳卓羲 見面會
另外，吳卓羲狂用手掩護下體（圖片來源：小紅書圖片）
吳卓羲 女粉絲 吳卓羲 見面會
他穿上寬鬆黑色長褲，一隻手含蓄地擺在重要部位前，卻可見其下體疑似激凸，畫面尷尬！（圖片來源：小紅書圖片）
吳卓羲 女粉絲 吳卓羲 見面會
有網民解釋，可能是角度問題，加上他穿上寬褲才出現呢一幕。（圖片來源：小紅書圖片）

派福利嚇親fans

當吳卓羲發現在場的粉絲正在拍攝自己時，親民的他便主動走近fans，讓她們可以近距離繼續拍攝。只是當吳卓羲靠近時，粉絲加入連連後退，吳卓羲見狀亦問道：「有那麼害怕嗎？我走前你們退後」和「不要害怕啊，我不吃人」，令現場粉絲笑住解釋：「誰說你吃人，拍不著」。而當吳卓羲知道原來是自己行得太前導致粉絲影唔到相時，也搞笑回應：「拍不著說嘛，我退後一點」。

吳卓羲 女粉絲 吳卓羲 見面會 吳卓羲 機場 吳卓羲搞笑稱自己不吃人。
吳卓羲搞笑稱自己不吃人。（圖片來源：小紅書圖片）

43歲吳卓羲廣州出席活動萬人空巷 被誤認作林峯場面尷尬

現年43歲的吳卓羲（Ron）近年主力北上發展「搵真銀」，接連參加真人騷《披荊斬棘2》和《大灣仔的夜2》，憑搞笑爽直的真性情圈粉無數，在內地人氣急升，更因為俊俏外形被網民封為「港圈顏值天花板」。不過，早前他到廣州出席公開活動時被大批粉絲包圍引起大混亂，卻竟然被誤認作其好友林峯，場面極尷尬！

吳卓羲 女粉絲 吳卓羲 見面會 吳卓羲 機場 吳卓羲 林峯 吳卓羲 吳卓羲近年人氣急升獲內地網民封為「顏值天花板」。
吳卓羲近年人氣急升獲內地網民封為「顏值天花板」。（圖片來源：微博@吳卓羲）
吳卓羲 女粉絲 吳卓羲 見面會 吳卓羲 機場 吳卓羲 林峯 披荊斬棘2 「《大唐雙龍傳》2R」在《披荊斬棘2》再合體，勾起不少觀眾的集體回憶。
有人認錯吳卓羲做林峯。（圖片來源：微博@Ron吳卓羲）

被誤認林峯 笑笑口點頭示意

當日吳卓羲在萬人空巷的情況之下，穿着白色西裝褸如白馬王子般現身，不斷向四方八面的粉絲揮手打招呼，期間更對粉絲有求必應，又收禮物又影合照。不過，卻有粉絲將他誤認作林峯，當時有人用廣東話大叫「林峯！你好靚仔呀！」雖然場面尷尬，但吳卓羲聽完依然笑笑口，表現得相當從容，更向對方點頭示意，獲大讚性格非常好。

吳卓羲 女粉絲 吳卓羲 見面會 吳卓羲 機場 吳卓羲 林峯 吳卓羲不斷向四方八面的粉絲揮手打招呼。
吳卓羲不斷向四方八面的粉絲揮手打招呼。（圖片來源：小紅書圖片）
吳卓羲 女粉絲 吳卓羲 見面會 吳卓羲 機場 吳卓羲 林峯 當時有人用廣東話大叫「林峯！你好靚仔呀！」
當時有人用廣東話大叫「林峯！你好靚仔呀！」（圖片來源：小紅書圖片）
吳卓羲 女粉絲 吳卓羲 見面會 吳卓羲 機場 吳卓羲 林峯 吳卓羲聽完依然笑笑口，表現得相當從容，更向對方點頭示意。
吳卓羲聽完依然笑笑口，表現得相當從容，更向對方點頭示意。（圖片來源：小紅書圖片）

被逼到面容扭曲

吳卓羲完成活動離開時被更數以百計的粉絲包圍，需要出動保安「護身」，不過現場實在太多人的關係引起極大混亂，吳卓羲被逼到面容扭曲，但他亦相當愛護粉絲，不斷叫保安不要與她們拉扯，更停低與粉絲一同自拍留念，難怪如此備受內地粉絲愛戴。

吳卓羲 女粉絲 吳卓羲 見面會 吳卓羲 機場 吳卓羲 林峯 吳卓羲真係好受歡迎。
吳卓羲真係好受歡迎。（圖片來源：網上圖片）
吳卓羲 女粉絲 吳卓羲 見面會 吳卓羲 機場 吳卓羲 林峯 有求必應。
有求必應。（圖片來源：網上圖片）
吳卓羲 女粉絲 吳卓羲 見面會 吳卓羲 機場 吳卓羲 林峯 期間停低為粉絲簽名。
期間停低為粉絲簽名。（圖片來源：網上圖片）
吳卓羲 女粉絲 吳卓羲 見面會 吳卓羲 機場 吳卓羲 林峯 萬人空巷。
萬人空巷。（圖片來源：網上圖片）

意外露腩依然無損人氣

早前吳卓羲在《大灣仔的夜2》中穿上「肌肉衫」落水搞到真實身材見真章，肉厚的肚腩惹隱若現，腰間贅肉明顯堆積，胸肌鬆弛有「肥仔波」，似乎微微發福。俊男真實身材意外曝光，當然引起網民討論：「吳卓羲你看下你的肚肚」、「卓羲bb的小肚肚好可愛」、「從披2到仔2，他是肉眼可見的日益圓潤」等。好彩吳卓羲平時性格貪玩討喜，出名古靈精怪，40幾歲依然活潑調皮，甚有觀眾緣，所以網友都是覺得好玩打趣他，相信吳卓羲不會介意。

吳卓羲 女粉絲 吳卓羲 見面會 吳卓羲 機場 吳卓羲 林峯 吳卓羲 肥仔 吳卓羲真實身材意外曝光
吳卓羲真實身材意外曝光（圖片來源：《大灣仔的夜2》影片截圖）
吳卓羲 女粉絲 吳卓羲 見面會 吳卓羲 機場 吳卓羲 林峯 吳卓羲 肥仔
（圖片來源：《大灣仔的夜2》影片截圖）
吳卓羲 女粉絲 吳卓羲 見面會 吳卓羲 機場 吳卓羲 林峯 吳卓羲 肥仔
（圖片來源：《大灣仔的夜2》影片截圖）
吳卓羲 女粉絲 吳卓羲 見面會 吳卓羲 機場 吳卓羲 林峯 吳卓羲 肥仔 彈網友留言
（圖片來源：《大灣仔的夜2》影片截圖）

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撰文：東方新地圖片來源：小紅書圖片

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