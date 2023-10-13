吳卓羲見面會不敵大批女粉絲猛烈攻勢 疑「有反應」狂用手掩護！

現年44歲的吳卓羲（Ron）自從在內地頻頻出演綜藝節目後，不少內地網民都被他的真性情吸引而在內地人氣急升！近日他到深圳舉辦手辦公仔簽售見面會，人氣極高的他吳卓羲獲大批女粉絲到場支持，不過中途竟出現一幕尷尬畫面！