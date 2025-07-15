69歲TVB綠葉王吳博君驚傳死訊！患漸凍人症4年｜遺孀證實死訊 曾痛苦自白：感覺像等死
基金會沉痛公布死訊 吳博君遺孀交代後事
「有艇搭慈善基金會」今日下午於社交平台發文，沉痛公布吳博君的死訊，證實他已於7月2日傍晚7時在家中離世，並已於昨日（14日）完成告別喪禮。基金會轉述其遺孀的說話，解釋了為何低調處理後事：「他生前說過不想勞煩大家，所以等所有事辦妥，才告知你！多謝你一直以來的支持、照顧、鼓勵，感恩有你。」字裡行間流露對外界關心的感謝，也體現了吳博君不願打擾他人的溫柔。基金會亦透露，最後一次探望吳博君時，薛家燕曾送上利是，並透過視像通話為他打氣，場面溫馨。
薛家燕聞訊感愕然 隔空寄語吳太保重
圈中好友薛家燕在接獲傳媒查詢時，表示對吳博君的離世感到愕然及惋惜。她透露是透過前無綫電視企業傳訊部宣傳科副總監曾醒明得悉噩耗。薛家燕回憶道，自己曾與吳博君在多部劇集中合作，一直知道他近年身體狀況欠佳，與病魔頑強對抗。對於好友的離去，她深感難過，同時亦非常關心吳博君的太太，隔空寄語希望她能多多保重身體，堅強面對未來的日子，一番話盡顯圈中人的情誼。
4年抗病路極痛苦 吳博君曾自白「感覺像等死」
吳博君的抗病之路走得相當艱辛。他於2018年因四肢乏力而癱瘓入院，起初以為是柏金遜病，最終確診患上罕見的「漸凍人症」（運動神經細胞疾病）。病情最嚴重時，他全身動彈不得，只能臥床，連大小二便也需在床上解決。吳博君曾在訪問中痛苦地表示，最折磨的是頭腦完全清醒，卻無法控制自己的身體，直言：「感覺像等死一樣。」沉重的醫療開支，包括每星期1,000元的中醫費用及每月近10,000元的雜費，曾令家庭陷入困境。幸得劉德華、薛凱琪、張敬軒等圈中好友及時伸出援手，才助他暫時渡過經濟難關。
「桃谷四仙」成絕響 網民悼念最強綠葉
吳博君自70年代加入無綫電視藝員訓練班，多年來在無數劇集中擔任綠葉角色，雖然戲份不多，但敬業樂業的態度深入民心。他演過不少反派，而最為觀眾熟悉及津津樂道的，必定是1996年呂頌賢版《笑傲江湖》中的「桃谷四仙」之一。他在1997年離開娛樂圈後，為生計曾從事紙紮舖、麵包師傅及辦公室清潔等工作，生活樸實。如今傳出死訊，不少網民紛紛留言悼念這位「最強綠葉」，重溫他的經典演出，感謝他為香港電視界作出的貢獻，願他一路好走，不再受病痛折磨。
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