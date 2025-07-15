69歲TVB綠葉王吳博君驚傳死訊！患漸凍人症4年｜遺孀證實死訊 曾痛苦自白：感覺像等死

今日（15日）驚傳TVB資深綠葉王吳博君的死訊，享年69歲，消息震驚娛樂圈。據悉，吳博君自2018年確診「漸凍人症」後，一直由患有小兒麻痺症的太太悉心照料，夫婦倆相依為命。其遺孀今日透過慈善基金會證實，吳博君已於本月2日在家中安詳離世，生前更痛苦自白「感覺像等死」，究竟這4年抗病路他是如何走過？