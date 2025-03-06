33歲吳嘉儀離巢火速過檔HOY TV拍劇 句句有骨數3大勝過TVB優點
吳嘉儀過檔HOYTV句句有骨數勝過TVB3大優點
吳嘉儀近日接受訪問時就被問到離巢TVB後首次拍劇嘅感想，吳嘉儀就句句有骨力數HOY TV3大勝過TVB嘅優點，除咗大讚HOY TV嘅工作人員「我覺得HOY嘅幕後同事係好有禮貌，都好有活力」，令唔少人諗起吳嘉儀離巢前，曾連環在社交平台發文控訴遭TVB工作人員不禮貌對待一事。吳嘉儀隨後更直言HOY TV拍劇「快靚正」，而且待遇亦與舊東家差異甚大。
網民力撐吳嘉儀離巢係正確選擇
對於吳嘉儀離巢後火速過檔兼有劇拍，唔少網民都留言大讚佢離巢嘅選擇十分正確：「真係走得好，佢讀演藝，但在無線只能做鄰住買，都無劇拍」、「其實她是一個很出色的藝人，做任何崗位、任何角色都全力以赴，做到最好，可惜在TVB不受捧」、「離巢就有劇集拍了，總比等運到好」、「感覺她說現在的工作人員有禮貌是意有所指」、「一聽到離巢她都笑了」。
33歲「獎老」吳嘉儀宣布離巢效力9年TVB 曾發文指控遭幕後無禮對待
33歲吳嘉儀（阿七）2015年參加第28期藝員訓練班後加入TVB，雖然多年來星路平平，但係就憑住在《開心無敵獎門人》中擔任「獎老」而成功為人所知。不過吳嘉儀去年就突然在社交平台發文怒斥遭TVB幕後同事無禮對待，隨即引起外界討論。吳嘉儀年初就在社交平台發文宣布離巢效力9年之久嘅TVB，並透露已經完成回復自由身嘅第1個工作……
吳嘉儀發文告別效力9年東家TVB
其實吳嘉儀離巢TVB早已有跡可循，早前吳嘉儀發文告別2024時就透露：「2025年嘅阿七，會以全新身份、崗位見大家。」
吳嘉儀年初發文宣布離巢，並在文中感謝公司對自己嘅栽培：「感謝把我由一個修讀舞台表演嘅學生訓練成一個電視演員、主持、帶貨主播」又表示：「唔係落車，只係我夠鐘轉車喇」，更直言自己依然喜愛演戲，將來對任何範疇嘅演藝工作亦會持開放態度。
吳嘉儀長文回顧入行多個「第1次」
吳嘉儀除咗發文告別TVB外，亦在文中回顧入行後嘅多個「第1次」：「第1次拍處境長劇、第1次拍落雨戲、電單車飛車、跳海、亂葬崗替身戲、第1次拍烹飪、飲食節目、第1次參與由細睇到大嘅綜藝節目拍攝、第1次離開屋企成個幾月返內地拍劇」，並透露已經完成回復自由身嘅第1個工作。
吳嘉儀再度大爆遭TVB幕後無禮對待 化妝間無辜被鬧「賴死整頭」
33歲TVB藝人吳嘉儀（阿七），因在《開心無敵獎門人》中的亮眼表現而深入民心。向來敢言的阿七已不只一次大爆遭TVB幕後無禮對待，去年5月她再度在社交網上大爆料，連發限時動態透露了自己在公司內化妝間遭同事無禮對待，亦透露收到不少同事關心，不過阿七表示「問心無愧」！
吳嘉儀化妝間內無辜被鬧「賴死整頭」
據吳嘉儀描述，她在接到通知後按時返公司進行試造型，卻發現化妝間的同事似乎沒有接到相關通知。一位同事甚至對她大聲斥責，言辭激烈地說：「你坐喺度賴死都唔會有人幫你整頭！」這段經歷讓她感到十分委屈。吳嘉儀在社交網站上發文，表達了自己的無奈與心聲。她提到，自己是按照通知準時到達，並沒有預料到會出現這樣的溝通問題。
自嘲九線演員質疑對方玩針對
她強調，如果事前能有清晰的溝通，大家的工作都會變得更加順利。她也提到，自己只是找了個空位坐下，準備打電話了解情況，卻意外地被指責「賴死」。她也自嘲地說，自己不過是一個九線演員，並質疑對方針對她是否有必要。
吳嘉儀憶起剛入行前輩提醒
吳嘉儀在經歷了這番不愉快後，到員工餐廳獨自喫著熱狗時，她忽然悲從中來，她流下了兩行眼淚。吳嘉儀回憶起剛入行時，前輩曾告訴她新人總需要忍受一些苦頭。但她認為，時代已經改變，職場文化應該是建立在互相尊重的基礎上。儘管如此，她還是感謝那些在她困難時刻關心她的朋友和同事。她表示，自己會繼續做好本分，問心無愧。
阿七對TVB幕後工作人員不滿：啲語氣好似命令
阿七的不滿對象是一名TVB的幕後工作人員，她在IG限時動態中寫道：
「而家啲後生同事（希望係個別啦），啲態度、禮貌…？你叫人工作啲語氣好似命令咁，我好有禮貌喺Whatsapp問佢詳情已讀不回。到我再主動搵佢確認時間，佢話原來明天唔需要我，改期。當初搵我（應承）做嘢咁有禮貌，而家我答應咗，髮都染埋等你約，就咁嘅態度。我做唔做都冇所謂㗎，工作嘅嘢睇意義、睇互相尊重，唔係睇你幾個shows，你都可以搵過另一位cast。」
阿七「公審」後急急刪文
在發出上述不滿之後，阿七又發了另一則文：「呻完。做人做事有時都係唔好太認真喇，心底裡知咩事就算，或係直接將個名寫落小器簿。又開心返 #大家互尊咪好好哋囉 #按章回覆」。不過，這兩則限時動態在數小時後被她刪除。