33歲吳嘉儀離巢火速過檔HOY TV拍劇 句句有骨數3大勝過TVB優點

33歲吳嘉儀（阿七）加入TVB長達9年，可惜多年來發展十分平淡，近年更多番在社交平台上發文控訴遭TVB工作人員不禮貌對待，引起唔少網民熱議。吳嘉儀於今年初在社交平台發文宣布離巢TVB，隨後更火速過檔HOY TV拍劇。早前阿七現身HOY TV新劇《我家有囍事》嘅造勢活動時，更句句有骨數HOY TV開工勝過TVB嘅3大優點……