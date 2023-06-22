非常檢控觀｜吳大強升呢拍劇父子檔上陣 吳偉豪呻唔夠老竇忙：羨慕
吳大強加入《非常檢控觀》
吳大強與囝囝吳偉豪日前父子檔亮相為TVB新劇《非常檢控觀》進行拍攝，吳偉豪受訪時更大爆老竇工作比自己更忙，笑稱自「羨慕都會嘅」「忙過我咁滯」！不過吳偉豪亦表示會以爸爸吳大強作為目標，希望自己可以繼續為夢想而奮鬥。提到早前吳大強在一活動中暈倒，吳偉豪透露父親已減少工作量，雖然仍然很忙但還可以應付。
吳大強因吳偉豪被改花名做「朱生」
吳大強是退休公務員，現時71歲，今年以「最年長參賽者」的姿態參加《中年好聲音》一舉成名，以擅唱英文歌見稱，最後成績為第六名。早前吳大強與吳偉豪齊齊接受無綫娛樂新聞台訪問，吳大強表示曾猶豫應否參賽，最後佢豁出去，覺得自己應該勇敢追夢，他亦笑言做星爸好有趣，由於阿仔吳偉豪演《愛回家之開心速遞》朱凌凌相當入屋，吳大強笑言曾經試過被酒樓員工誤叫「朱先生」。當時吳大強表示好期待與吳偉豪父子檔拍劇，還稱想演管教阿仔嘅角色。
如今首次與囝囝在《非常檢控觀》同場鬥戲，二人都表示相當興奮，早前還有傳吳大強將有機會加入《愛回家之開心速遞》劇組，吳偉豪受訪時更直認曾有所聞，不過就未收到正式通知，而對於父子在劇中的角色亦保持神秘，希望到時能給觀眾一個驚喜！
即重溫吳大強的表現：
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