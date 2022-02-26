51歲吳奇隆被爆秘戀助理與劉詩詩婚變 男方更換微博頭像作回應
51歲的台灣男星吳奇隆與34歲的內地女星老婆劉詩詩結婚7年，婚後育有一子「步步」，一家三口幸福美滿。不過近日卻突然傳出二人婚變傳聞，驚爆下月會官宣離婚！
吳奇隆劉詩詩突傳離婚
2011年吳奇隆與劉詩詩因拍攝《步步驚心》相戀，到2015年結婚，婚後育有一子「步步」，一家三口幸福美滿。不過近日突然傳出，現年51歲的吳奇隆與34歲的內地女星老婆劉詩詩婚變傳聞。內地有博主「吃瓜少女張小寒」在網上發出一則漫畫，內容是某大齡男星和淡顏系女星拍拖之前，已同女助手秘戀10年，二人更穿情侶服裝和鞋，有網民根據漫畫描述和圖片猜測，該男星疑似影射吳奇隆，又爆料指吳奇隆與劉詩詩正在辦離婚手續，下個月將會官宣。
發律師信要求該博主道歉
對於婚變傳聞有傳媒求證吳奇隆身邊工作人員，對方回覆直指：「假的，正在走法律途徑解決。」隨後，婚變消息亦成功激嬲吳奇隆，其公司即向八卦博主發出律師信，要求該博主公開道歉。律師函中稱，某平台用戶在漫畫中含沙射影吳奇隆，虛構、捏造其情感歷程，後又通過微博轉發該等不實信息，嚴重損害了吳奇隆本人的名譽，要求立即停止侵權行為，刪除捏造、誹謗之內容，並立即向吳奇隆公開賠禮道歉。而吳奇隆亦大動作換走微博的頭像，新頭像騷出左手無名指上的婚戒，以正視聽。
撰文：東方新地圖片來源：[email protected]吳奇隆、[email protected]劉詩詩、[email protected]宇明律師、[email protected]吃瓜少女張小寒、新傳媒圖片庫
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