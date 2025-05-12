57歲吳婉芳冧爆孖仔仔慶祝母親節 超凍齡樣出鏡震驚網民：以為係女朋友

57歲前港姐亞軍吳婉芳，1993年與富商胡家驊結婚後淡出幕前，專心相夫教子。吳婉芳婚後育有3名仔女，其中二子胡智同（Lynus）外型俊朗，28歲嘅佢更被譽為城中「鑽石級筍盤」。適逢早前係母親節，胡智同就親自整曲奇送畀媽媽，不過網民嘅焦點就落咗喺吳婉芳超凍齡嘅靚樣上……