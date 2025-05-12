57歲吳婉芳冧爆孖仔仔慶祝母親節 超凍齡樣出鏡震驚網民：以為係女朋友
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57歲前港姐亞軍吳婉芳，1993年與富商胡家驊結婚後淡出幕前，專心相夫教子。吳婉芳婚後育有3名仔女，其中二子胡智同（Lynus）外型俊朗，28歲嘅佢更被譽為城中「鑽石級筍盤」。適逢早前係母親節，胡智同就親自整曲奇送畀媽媽，不過網民嘅焦點就落咗喺吳婉芳超凍齡嘅靚樣上……
胡智同親自整曲奇慶祝母親節
胡智同近年榮升健身室老闆，於中環經營生意，經常在社交平台分享半裸操肌照，吸引不少粉絲關注。適逢早前係母親節，胡智同就親自下廚製作愛心曲奇送畀媽媽吳婉芳，並在社交平台曬出與吳婉芳的合照，展現孝心。照片中，胡智同身穿簡約白tee，笑容陽光，而吳婉芳同樣以樸素白tee示人，氣質優雅！
吳婉芳凍齡靚樣出鏡震驚網民
57歲吳婉芳在合照中肌膚緊致、容光煥發，完全睇不出任何歲月痕迹。而吳婉芳嘅凍齡靚樣亦令大批網民直言好震驚：「果然係豪門闊太中的表表者，真的保養太好，58歲像30多歲的女生一樣」、「最多是姐姐，太美太年輕了」、「媽媽可是凍齡港姐吳婉芳啊！」、「媽媽沒有表情管理都這麼靚」，甚至有人直言：「這個媽媽真的出去會被以為是女朋友的程度！」
撰文：東方新地圖片來源：ig@lynuswoo資料或影片來源：原文刊於新假期