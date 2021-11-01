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吳彥祖搵兄弟幫拖拍紀錄片 直言因一個原因返港拍戲要等多一年

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撰文：東方新地

47歲吳彥祖（Daniel）疫情期間一直同老婆Lisa S.和囡囡Raven居住在美國，趁住有空檔，他重拾對賽車的興趣，成功轉型成為賽車手，並在老友馮德倫提議下，搵來《林書豪Linsanity》紀錄片導演Evan Jackson Leong幫手，拍低其轉型經過和落場比賽的珍貴片段，製作成紀錄片《吳彥祖的速度之旅》（Journey to Speed），而被問到幾時會返香港拍戲？他表示可能要等多一年！

文：東方新地｜圖：《吳彥祖的速度之旅》授權圖片、[email protected][email protected]_s、[email protected]、《回憶潛行》海報

吳彥祖 羨慕郭富城做賽車手

吳彥祖與太太Lisa、女兒Raven自2015年搬回美國生活，因為疫情關係，近年他未能返回香港工作，但與此同時，卻令他重拾對賽車的興趣，甚至成為了職業賽車手。他說：「其實我一直好鍾意賽車，好羨慕郭富城、爾冬陞、方中信、錢嘉樂，但以前住香港，冇機會接觸，又唔熟悉呢個範疇，直至搬返美國，可以揸自己車去真正嘅賽車場玩，之後就諗，仲有咩進步空間呢？最後決定去比賽。」

吳彥祖
吳彥祖與Lisa S.近年在美國生活，甚少在港現身。（圖片來源：[email protected]_s）
吳彥祖話一直好羨慕郭富城等人可以玩賽車。（圖片來源：馮德倫授權圖片）
吳彥祖話一直好羨慕郭富城等人可以玩賽車。（圖片來源：《吳彥祖的速度之旅》授權圖片）

一切由零開始

由藝人變成賽車手，吳彥祖一切由零開始，好友馮德倫得知他的經歷，於是提議幫手拍片紀錄他的轉變及比賽過程，並找來擔任《林書豪Linsanity》紀錄片導演Evan Jackson Leong幫手，製作成《吳彥祖的速度之旅》（Journey to Speed）紀錄片。

吳彥祖的賽車紀錄片《吳彥祖的速度之旅》由好友馮德倫親自監製。（圖片來源：IG@fungblackandwhite）
吳彥祖的賽車紀錄片《吳彥祖的速度之旅》由好友馮德倫親自監製。（圖片來源：[email protected]
目前這部紀錄片已在Highlighter Channel推出了第一集。（圖片來源：IG@fungblackandwhite）
目前這部紀錄片已在Highlighter Channel推出了第一集。（圖片來源：[email protected]
吳彥祖透露他由13歲開始已對汽車著迷。（圖片來源：馮德倫授權圖片）
吳彥祖透露他由13歲開始已對汽車著迷。（圖片來源：《吳彥祖的速度之旅》授權圖片）

總成績排第2位

吳彥祖續說：「今年參加咗6場團體賽，暫時我哋總成績排第2位，希望可以一直保持，同埋以我咁新嘅車手，可以攞到呢個成績算好好。另外年底會跟隊友參加一個叫做『Thunderhill Raceway』嘅賽事，需要連續25小時不停去比賽。希望大家睇完呢套紀錄片，可以見到另一面嘅我。」

雖然開始做賽車手時間不算長，但吳彥祖已取得不俗成績。（圖片來源：馮德倫授權圖片）
雖然開始做賽車手時間不算長，但吳彥祖已取得不俗成績。（圖片來源：《吳彥祖的速度之旅》授權圖片）
年底仲會參加一個需要連續進行25小時的賽事。（圖片來源：馮德倫授權圖片）
年底仲會參加一個需要連續進行25小時的賽事。（圖片來源：《吳彥祖的速度之旅》授權圖片）

指太太騎馬更危險

問到賽車有一定危險，太太Lisa可有反對聲音？吳彥祖表示：「其實賽車係快，但唔算危險，起碼我車有防滾架、有頭盔、有頸箍保護，相比Lisa騎馬，得個頭盔、跳馬完全冇保護，所以Lisa冇特別意見。」

吳彥祖指其太太Lisa騎馬得個頭盔保護，比他去賽車更加危險。（圖片來源：IG@thelisa_s）
吳彥祖指其太太Lisa騎馬得個頭盔保護，比他去賽車更加危險。（圖片來源：[email protected]_s）

唔想隔離21日

問吳彥祖何時才會回港拍戲？廣東話有冇退步？他說：「如果有戲拍我會返嚟㗎！但我驚自己接受唔到一個人喺酒店留21日，所以可能等多一年，唔使隔離我就會返嚟。其實依家比賽有另一隊對手，佢哋係香港人，雖然我哋係敵對，但我一見到佢哋就好開心，因為可以同佢哋講吓廣東話，平時就真係冇乜機會講，所以唔多唔少都冇喺香港嘅時候講得咁好。」

吳彥祖在這部紀錄片中用英文分享自己成為賽車手的心路歷程。（圖片來源：馮德倫授權圖片）
吳彥祖在這部紀錄片中用英文分享自己成為賽車手的心路歷程。（圖片來源：《吳彥祖的速度之旅》授權圖片）
在美國少有講廣東話的機會，吳彥祖話在賽場上遇到來自香港的對手，令他好驚喜。（圖片來源：馮德倫授權圖片）
在美國少有講廣東話的機會，吳彥祖話在賽場上遇到來自香港的對手，令他好驚喜。（圖片來源：《吳彥祖的速度之旅》授權圖片）
不過為了不用隔離21日，吳彥祖話可能要等一年後才會返港拍戲。（圖片來源：馮德倫授權圖片）
不過為了不用隔離21日，吳彥祖話可能要等一年後才會返港拍戲。（圖片來源：《吳彥祖的速度之旅》授權圖片）
早前吳彥祖有一部中港合拍片《除暴》在港上映，是他在2019年初所拍。（圖片來源：IG@thatdanielwu）
早前吳彥祖有一部中港合拍片《除暴》在港上映，是他在2019年初所拍。（圖片來源：[email protected]
另一部吳彥祖有份參演、在早前上映的電影《回憶潛行》，也是在2019年尾拍攝。（圖片來源：《回憶潛行》海報）
另一部吳彥祖有份參演、在早前上映的電影《回憶潛行》，也是他在2019年尾拍攝。（圖片來源：《回憶潛行》海報）

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