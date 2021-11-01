吳彥祖搵兄弟幫拖拍紀錄片 直言因一個原因返港拍戲要等多一年
文：東方新地｜圖：《吳彥祖的速度之旅》授權圖片、[email protected]、[email protected]_s、[email protected]、《回憶潛行》海報
吳彥祖 羨慕郭富城做賽車手
吳彥祖與太太Lisa、女兒Raven自2015年搬回美國生活，因為疫情關係，近年他未能返回香港工作，但與此同時，卻令他重拾對賽車的興趣，甚至成為了職業賽車手。他說：「其實我一直好鍾意賽車，好羨慕郭富城、爾冬陞、方中信、錢嘉樂，但以前住香港，冇機會接觸，又唔熟悉呢個範疇，直至搬返美國，可以揸自己車去真正嘅賽車場玩，之後就諗，仲有咩進步空間呢？最後決定去比賽。」
一切由零開始
由藝人變成賽車手，吳彥祖一切由零開始，好友馮德倫得知他的經歷，於是提議幫手拍片紀錄他的轉變及比賽過程，並找來擔任《林書豪Linsanity》紀錄片導演Evan Jackson Leong幫手，製作成《吳彥祖的速度之旅》（Journey to Speed）紀錄片。
總成績排第2位
吳彥祖續說：「今年參加咗6場團體賽，暫時我哋總成績排第2位，希望可以一直保持，同埋以我咁新嘅車手，可以攞到呢個成績算好好。另外年底會跟隊友參加一個叫做『Thunderhill Raceway』嘅賽事，需要連續25小時不停去比賽。希望大家睇完呢套紀錄片，可以見到另一面嘅我。」
指太太騎馬更危險
問到賽車有一定危險，太太Lisa可有反對聲音？吳彥祖表示：「其實賽車係快，但唔算危險，起碼我車有防滾架、有頭盔、有頸箍保護，相比Lisa騎馬，得個頭盔、跳馬完全冇保護，所以Lisa冇特別意見。」
唔想隔離21日
問吳彥祖何時才會回港拍戲？廣東話有冇退步？他說：「如果有戲拍我會返嚟㗎！但我驚自己接受唔到一個人喺酒店留21日，所以可能等多一年，唔使隔離我就會返嚟。其實依家比賽有另一隊對手，佢哋係香港人，雖然我哋係敵對，但我一見到佢哋就好開心，因為可以同佢哋講吓廣東話，平時就真係冇乜機會講，所以唔多唔少都冇喺香港嘅時候講得咁好。」