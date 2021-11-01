吳彥祖搵兄弟幫拖拍紀錄片 直言因一個原因返港拍戲要等多一年

47歲吳彥祖（Daniel）疫情期間一直同老婆Lisa S.和囡囡Raven居住在美國，趁住有空檔，他重拾對賽車的興趣，成功轉型成為賽車手，並在老友馮德倫提議下，搵來《林書豪Linsanity》紀錄片導演Evan Jackson Leong幫手，拍低其轉型經過和落場比賽的珍貴片段，製作成紀錄片《吳彥祖的速度之旅》（Journey to Speed），而被問到幾時會返香港拍戲？他表示可能要等多一年！

文：東方新地｜圖：《吳彥祖的速度之旅》授權圖片、[email protected]、[email protected]_s、[email protected]、《回憶潛行》海報