50歲吳文忻積極抗癌 離婚後突遷出2,000呎豪宅 獨坐電車依舊樂觀積極
廣告
現年50歲的前港姐季軍吳文忻（現名吳忻熹）近年飽受癌魔折磨，去年更揭發乳癌已惡化至第四期，早前再驚爆與結婚14年丈夫離婚，可謂禍不單行。日前（18日）她突然宣布已搬離渣甸山2,000呎豪宅，更上載獨自乘搭電車的影片，雖然面露微笑，但單薄身影仍惹人心酸，究竟她發生了甚麼事？
吳文忻搬離2000呎豪宅 獨坐電車畫面曝光
吳文忻日前於社交平台更新近況，上載了一段短片，驚爆自己已搬離一直居住的渣甸山2,000呎豪宅，重新搬回跑馬地。影片中，只見頭戴彩色圍巾的她，獨自一人乘搭電車，托著腮欣賞窗外景色，神情輕鬆，精神面貌相當不錯，似乎非常享受這份寧靜。她更留言分享喜悅：「剛剛搬番去跑馬地，真係好喜歡搬丁丁，又實有位坐又容易預時間又浪漫又平宜！但係，我竟然冇帶遮……」字裡行間流露出積極樂觀的態度，絲毫不見被逆境打敗的頹態。
吳文忻自揭婚變內幕 承認患癌前婚姻已亮紅燈
面對癌症及離婚的雙重打擊，吳文忻一直堅強面對。她早前大方承認，與結婚14年的丈夫陳劍陵已經協議分開，結束這段婚姻關係，兩人婚後育有兩名女兒。吳文忻更透露，其實婚姻早在她確診乳癌前就已經出現問題，並非因為患病而導致婚變。回顧她的抗癌路，三年前確診乳癌，去年8月更發現癌症復發並惡化至第四期，病情反覆。幸好經過數月治療後，身體狀況已有明顯好轉，今年5月她曾透露化療已由每星期一次改為三星期一次，如今更宣布推出新書和新歌，展現頑強的生命力。
網民湧入留言打氣 力撐吳文忻：繼續努力
吳文忻勇敢面對人生的種種挑戰，其樂觀堅強的態度感動了不少網民。在看到她搬屋並享受電車河的影片後，大批網民湧入其社交平台留言為她打氣，輿論幾乎一面倒地表示支持。網民紛紛留言：「你好精神，繼續努力」、「加油」、「欣賞你積極面對人生的態度」，簡單的字句充滿了溫暖和力量，希望她能早日康復，展開人生的新一頁。
圖片來源：TVB資料或影片來源：原文刊於新假期