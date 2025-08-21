50歲吳文忻積極抗癌 離婚後突遷出2,000呎豪宅 獨坐電車依舊樂觀積極

現年50歲的前港姐季軍吳文忻（現名吳忻熹）近年飽受癌魔折磨，去年更揭發乳癌已惡化至第四期，早前再驚爆與結婚14年丈夫離婚，可謂禍不單行。日前（18日）她突然宣布已搬離渣甸山2,000呎豪宅，更上載獨自乘搭電車的影片，雖然面露微笑，但單薄身影仍惹人心酸，究竟她發生了甚麼事？