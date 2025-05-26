吳文忻癌指數回復正常睇鄭秀文演唱會 Sammi一舉動向對方打氣場面超感動
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現年50歲的前港姐季軍吳文忻（現名吳忻熹）自去年8月公開乳癌復發後，一直積極抗癌，不過病情卻反覆不定，早前更透露由第三期變第四期。吳文忻嘗試不同療法，最近，她透露癌指數跌到去正常水平，更表示每周一次的化療變成三星期一次。日前，她就到澳門欣賞鄭秀文（Sammi) 的演唱會，更獲對方打氣，場面感人。
Sammi 演唱會見吳文忻即停步場面感人
Sammi 昨晚在澳門舉行第七場「You & Mi鄭秀文澳門演唱會2025」，近來身體見好轉的吳文忻亦有現身支持，她在社交網分享片段，見Sammi 在演唱《不要驚動愛情》走向台中位置時發現了她的身影，Sammi 情緒亦即時變得激動，特意停下腳步，企定定在吳文忻前獻唱，還邊唱邊指向天說道：「唔洗怕」，示意天父的保佑，向對方打氣。吳文忻當場感動到眼濕濕，亦跟住Sammi一齊唱，場面感人，吳文忻寫道：「『神教會你等待⋯⋯ 』收到！多謝Sammi 嘅加油與加持！好感動啊！感恩！謝謝 Mi帶俾我超開心的一晚」。
吳文忻喜報癌指數回復正常
吳文忻近日在IG分享病情最新進展，透露最新覆診帶來好消息其癌指數CEA和CA15均降至正常水平。她表示，雖然這不代表抗癌完全成功，但顯示目前結合傳統化療藥物與輔助治療的方案有效抑制癌細胞生長，令人振奮。
吳文忻透露，醫生根據其進展加重化療藥物劑量，並將覆診頻率從每週一次減至每三週一次。她樂觀表示：「希望其他輔助治療能繼續減輕加量化療的副作用！」展現積極抗病的心態，感動網友。
圖片來源：IG@nat_ng_nat資料或影片來源：原文刊於新假期