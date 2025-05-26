吳文忻癌指數回復正常睇鄭秀文演唱會 Sammi一舉動向對方打氣場面超感動

現年50歲的前港姐季軍吳文忻（現名吳忻熹）自去年8月公開乳癌復發後，一直積極抗癌，不過病情卻反覆不定，早前更透露由第三期變第四期。吳文忻嘗試不同療法，最近，她透露癌指數跌到去正常水平，更表示每周一次的化療變成三星期一次。日前，她就到澳門欣賞鄭秀文（Sammi) 的演唱會，更獲對方打氣，場面感人。