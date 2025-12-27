51歲吳文忻奪新城新人獎 感謝天使們助圓夢 零酬勞完成新歌

51歲前港姐季軍吳文忻今晚在《新城勁爆頒獎禮2025》成功奪得「勁爆我撐新人」獎項，成為樂壇史上最年長的新人得獎者。這位抗癌戰士在台上在感言中坦言抗癌路不容易，但希望用自己的經歷啟發正在患病或處於低潮的人，證明只要正面面對就沒有不可能的事。