51歲吳文忻奪新城新人獎 感謝天使們助圓夢 零酬勞完成新歌
51歲前港姐季軍吳文忻今晚在《新城勁爆頒獎禮2025》成功奪得「勁爆我撐新人」獎項，成為樂壇史上最年長的新人得獎者。這位抗癌戰士在台上在感言中坦言抗癌路不容易，但希望用自己的經歷啟發正在患病或處於低潮的人，證明只要正面面對就沒有不可能的事。
吳文忻51歲奪新城新人獎
吳文忻今晚在灣仔會議展覽中心舉行的《新城勁爆頒獎禮2025》上，以首支個人單曲《重生》成功奪得「勁爆我撐新人」獎項，雖然未能獲得「勁爆女新人」，但這個獎項對她而言意義重大。她在台上激動表示「多謝新城，多謝主，多謝大家唔介意呢一位51歲嘅阿姨仲做新人」，成為樂壇史上最年長的新人得獎者，打破了年齡界限的傳統觀念。吳文忻更在感言中特別感謝上主一路引領她在抗癌路上，並派遣了眾多天使協助她完成夢想。吳文忻在感言中特別感謝協助她完成《重生》一曲的音樂團隊。她透露重拾信仰後遇上這群基督徒音樂人天使，全都不收分文助她完成作品。
鄭秀文叱咤感言觸動重燃歌手夢
吳文忻早前接受訪問時，透露自己重燃歌手夢的契機源於今年初觀看《叱咤頒獎禮》直播，當時被鄭秀文「52歲嘅我最喜愛女歌手」的感言深深觸動。她回憶當刻幻想「51歲嘅自己，出年可唔可以企喺台上做樂壇新人」，立即拍片希望圓夢。然而許下承諾不久後，她的癌細胞突變擴散至尾龍骨成第四期，更因心臟及肺部積水留醫16日徘徊鬼門關。醫生曾問她「吳小姐，你要諗定，話定畀家人聽拔唔拔喉」，這句話令她反思原來自己如此接近死亡，反而激勵她不再拖延完成心願。
網民激讚勇敢追夢精神
吳文忻的得獎消息在社交媒體引起熱烈討論，網民紛紛留言「51歲做新人真係好勇敢」「抗癌仲要追夢好感動」「佢嘅故事好勵志」。不少網民表示被她的堅持精神所感動，認為她證明了年齡不是追夢的障礙。有網民更回憶起今年5月鄭秀文在澳門演唱會上見到台下的吳文忻時，即停步感動獻唱並指向天說「唔使怕」的溫馨一幕，認為這次得獎是最好的回應。吳文忻在感言中亦希望用自己的經歷啟發正在患病或處於低潮的人，強調只要正面面對就沒有不可能的事。
圖片來源：MBOTV截圖、MV截圖、IG@nat_ng_nat資料或影片來源：原文刊於新假期