吳文忻離世｜當年收百萬酬勞整容背後全因一句話 成為香港首個公開「人工美女」

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前港姐季軍吳文忻今日在睡夢中因癌症復發離世，終年51歲。回顧她的演藝生涯，2006年她以100萬元酬勞成為香港首位公開承認整容的藝人，當年轟動全城的決定背後，原來與一位堪輿學家的一句話有關。

吳文忻赴韓國一次過接受六至七項手術

2006年，吳文忻獲蕭定一旗下美容公司邀請擔任代言人，收取高達100萬港元酬勞後親赴韓國，一次過接受削骨勾鼻手術、祛斑療程、臀部及腰部溶脂、注骨膠原豐唇、從手臂及大腿抽脂注入額頭等六至七項手術，同時在下巴、眉頂、下顎及眼角注射肉毒桿菌。整個手術與復原過程被媒體廣泛報道，她亦因此成為香港首位公開整容的女藝人，其前衛大膽作風在當時引起極大迴響。

以「變靚D」代言人現身節目參加比賽

2007年2月第29集遊戲節目《問題娛樂圈》吳文忻在 「娛樂鬥大細」入面開名指周擘大眼講大話，當時她是以「變靚D」代言人現身節目參加比賽，令人聯想關於整容話題的爭議，主持江欣燕在節目中急煞停對方呼籲不用詳細解釋 。

吳文忻 港姐 （圖片來源：TVB）
（圖片來源：TVB）
吳文忻 港姐 （圖片來源：TVB）
（圖片來源：TVB）

吳文忻親解整容心態稱手術皆有麻醉

吳文忻生前曾在訪問中親自剖白整容想法，她表示：「我冇添加任何唔屬於我嘅嘢落我個身度，只不過我當時有抽過脂……橫掂都有贊助，做手術都要麻醉㗎啦，咁咪做埋囉。」她坦言當初是因為認識了蕭定一，碰巧對方開設美容公司才有此契機，但同時認為公司宣傳手法「比較嘩眾取寵」，令事件迴響遠超預期。

蘇民峰批鼻形剋夫加上監製建議促成整容

吳文忻的整容決定並非一時衝動。她曾與著名堪輿學家蘇民峰合作主持有線電視玄學節目《「峰」生水起精讀班》，期間被蘇民峰指出其鼻型具有「剋夫」之相。更早之前，監製李添勝亦曾直接建議她整鼻，李添勝本人亦直認有說過此話。兩番說話加起來，令吳文忻萌生改變鼻形的念頭。整容後她知名度大增，2011年與有「南丫島王子」之稱的金融才俊陳劍陵結婚，其後誕下兩女，一度過着幸福家庭生活。

網民感嘆她敢作敢當是真正勇敢女性

吳文忻離世消息傳出後，不少網民在社交平台留言悼念，同時回顧她當年公開整容的往事。有網民表示「嗰個年代夠膽認整容真係好有勇氣」、「佢係真正敢作敢當嘅女人」，亦有人感嘆「20年前整容仲係好大件事，佢一個人承受晒所有輿論壓力」。部分網民則對她年僅51歲便因癌症離世感到惋惜，認為她一生經歷起跌卻始終保持直率性格，令人敬佩。

吳文忻 港姐 （圖片來源：東方新地圖片庫）
（圖片來源：東方新地圖片庫）
吳文忻 港姐 赴韓國一次過接受六至七項手術（圖片來源：東方新地圖片庫）
赴韓國一次過接受六至七項手術（圖片來源：東方新地圖片庫）
吳文忻 港姐 （圖片來源：東方新地圖片庫）
（圖片來源：東方新地圖片庫）
吳文忻 港姐 整容吳文忻： 個鼻終於似Daddy！（圖片來源：東方新地圖片庫）
整容吳文忻： 個鼻終於似Daddy！（圖片來源：東方新地圖片庫）
吳文忻 港姐 （圖片來源：東方新地圖片庫）
（圖片來源：東方新地圖片庫）
吳文忻 港姐 （圖片來源：東方新地圖片庫）
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吳文忻 港姐 2007 吳文忻《吳文忻純美影集》（圖片來源：東方新地圖片庫）
2007 吳文忻《吳文忻純美影集》（圖片來源：東方新地圖片庫）

圖片來源：TVB、東方新地圖片庫資料或影片來源：原文刊於新假期

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