吳文忻病逝｜當年隔空開火暗諷周汶錡講大話 惹王晶遭封殺13年內幕曝光
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前港姐季軍吳文忻（現名吳忻熹）昨日（9日）傳出噩耗，其社交平台證實她已在醫院睡夢中安詳離世，終年51歲。這位曾因一句話得罪名導王晶、慘遭封殺長達13年的「敢言港姐」，最終不敵第4期乳癌病魔離世，一段橫跨近20年的娛圈恩怨就此劃上句號。
2007年節目隔空開火暗諷周汶錡講大話
事件要追溯至2007年，吳文忻擔任TVB遊戲節目《問題娛樂圈》嘉賓，在「娛樂鬥大細」環節中被問到名模周汶錡與肥姐沈殿霞「邊個大」。當時周汶錡並不在場，吳文忻卻隔空開火，公開暗諷對方：「周汶錡咩大？大話！唔關我事呀，我都係最近睇報紙啲記者朋友話佢喺度擘大眼講大話咁解。」此番言論直指周汶錡極力否認整容的傳聞，節目播出後隨即引發全港熱議。
王晶為愛將高調出頭聯同董事局下封殺令
由於周汶錡當時是王晶旗下頭號力捧模特兒，吳文忻的言論隨即觸怒王晶。王晶破天荒代愛將高調出頭，聯同公司董事局對吳文忻及其經理人蕭定一旗下藝人發出全面封殺令，公開表明：「董事局好憤怒，會保留法律追究權利！現階段唔會起用佢哋嘅藝人拍電影，出席活動都唔會！」封殺令一出，吳文忻的演藝事業即時陷入冰封狀態，原本在2000年代初產量極高的她，大銀幕作品在2010年後全面絕跡。
封殺13年後終獲解凍參演ViuTV劇集
在王晶的封殺令下，吳文忻整整13年無法在主流影視作品中立足，形同被娛樂圈邊緣化。直到2020年，她才終於獲得「解凍」機會，以客串身份參演ViuTV劇集《熟女強人》飾演「鄭太」一角。然而好景不常，她於2024年8月宣告乳癌復發至第4期，此後一直堅強抗癌，可惜最終於昨日在睡夢中離世。回顧她的幕前生涯，曾參演《跑馬地的月光》、《35米厘兇心人》等作品，更曾在王晶執導的《情迷大話王》中飾演張柏芝閨蜜，戲份吃重。
網民感嘆敢言代價太沉重一句話毀掉整個事業
消息傳出後，大批網民湧入社交平台留言悼念。有網民慨嘆：「一句真話換嚟13年封殺，娛樂圈真係好殘酷」，亦有人留言：「佢當年夠膽講真話，可惜呢個圈容唔到真性情嘅人」。更有網民翻出當年節目片段，指吳文忻只是隔空評論並非當面衝突，卻換來如此沉重代價，直言「呢個圈嘅遊戲規則從來都唔公平」。昔日的封殺恩怨隨着吳文忻離世正式落幕，留下的只有一聲唏噓。
資料或影片來源：原文刊於新假期