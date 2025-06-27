50歲吳文忻驚爆宣布與老公結束14年婚姻 詳細原因曝光 去年才公開乳癌復發

現年50歲的前港姐季軍吳文忻（現名吳忻熹）自去年8月公開乳癌復發消息後，一直積極接受治療，雖然病情一度反覆，甚至由第三期惡化至第四期，但她從未放棄希望，嘗試多種療法。近日為新歌和新書宣傳時，驚爆已經同結婚14年的老公離婚…