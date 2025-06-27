50歲吳文忻驚爆宣布與老公結束14年婚姻 詳細原因曝光 去年才公開乳癌復發
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現年50歲的前港姐季軍吳文忻（現名吳忻熹）自去年8月公開乳癌復發消息後，一直積極接受治療，雖然病情一度反覆，甚至由第三期惡化至第四期，但她從未放棄希望，嘗試多種療法。近日為新歌和新書宣傳時，驚爆已經同結婚14年的老公離婚…
50歲吳文忻驚爆同老公離婚
吳忻熹近月重新投入創作，早前為新歌《重生》錄音，下月更將於書展推出自傳《因愛重生》，分享她抗癌期間的心路歷程，並細述家庭、事業、婚姻、育兒與信仰等人生體會。日前接受傳媒訪問時，她更坦言已與丈夫陳劍陵結束長達14年的婚姻。她與金融界才俊陳劍陵於美國留學時相識，二人於2011年結婚，育有兩名女兒——10歲的芊彤（Scarlet）及8歲的施辰（Season）。儘管去年一家曾一同出席慈善活動，對外仍見融洽，但她坦言早在患病前，夫妻關係已現裂痕，多年來屢次分合卻始終未能解決根本問題，最終選擇和平分開。她亦表示現時與前夫的關係如同朋友般相處。
吳忻熹拍片突爆2年前曾患癌
吳忻熹日前（18日）在社交平台po出1段新片，並配上紀錄化療的長文，透露自己2年前因美容師按摩時發現有硬塊，就醫後確診乳癌不過當時已經立即接受手術切除。但隨後吳忻熹就驚爆表示今年不幸乳癌復發，現時已是第三期，更擴散至淋巴腺。吳忻熹如今正接受化療，積極面對病情。
吳忻熹化療一度感絕望
吳文忻指自己上星期開始做化療，已接受2次，現時除聲音沙啞及說話時不夠氣，而且容易肚餓，肌肉流失多，只剩99磅，並表示可能很快就脫髮。她還補充道，化療副作用亦令她身心不適，一度有「在家中等死」的感覺，幸好她及時調整心情，盡量進食更多健康食物，令自己不要瘦太多，準備充足與病魔打仗，因為治療時間已起要一年以上。今次公開病情是想讓自己有更多正能量去打這場硬仗，希望醫好自己幫到人。
圖片來源：IG@nat_ng_nat、Facebook@吳文忻資料或影片來源：原文刊於新假期