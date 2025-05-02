虛擬情人丨陳豪驚喜客串拯救暴食女 視帝被揭拍對手戲前做1事超專業！

昨晚（1日）《虛擬情人》最新一集，心心（吳文懿飾）為吸引Adam（朱敏瀚飾）注意，不惜暴食自殞，行為令人擔憂，終因暴食過度被送往急診室。驚喜的是，陳豪以醫生身份現身急診室！網民更發現，陳豪的角色竟與《白色強人II》驚喜聯動！