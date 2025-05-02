虛擬情人丨陳豪驚喜客串拯救暴食女 視帝被揭拍對手戲前做1事超專業！
陳豪現身客串拯救暴食女
劇情講到吳文懿飾演的心心因沉迷虛擬世界、胡亂減肥，最終在K房暴飲暴食兼吞食減肥藥，幸得王敏奕與朱敏瀚及時送院救回一命。她在醫院內情緒激動大吵大鬧，期間陳豪驚喜登場，飾演急症室醫生「李文信」，一出場便斥責心心不懂自愛，指她多次因相同原因入院，令他十分擔心。其後他語氣一轉，以溫柔言辭安慰她，希望她相信自己值得被愛，勸她潔身自愛、重新做人，才讓心心逐漸冷靜下來。
驚喜聯動《白色強人》角色
陳豪驚喜登場後，網民紛紛留言大讚「即刻醒神晒」、「陳豪救番成套劇」，更猜測他是以《白色強人》身份客串，直言：「應該係李文信醫生出場！」、「之後會唔會連馬明都出埸？」隨即有眼利網民更發現片尾字幕中，陳豪角色名竟是「李文信醫生」，正是《白色強人》中的同一角色，驚喜連結令劇迷相當驚喜！
暴食女發文大讚陳豪私下人品！
在劇中飾演暴食女心心的吳文懿，劇集播出後於社交平台分享拍攝經歷，回憶起第一次與陳豪對戲時，緊張得雙手「震過打冷震」。不過，吳文懿表示陳豪非常有耐性，不僅不會給她壓力，還會與她聊天，讓她能夠放鬆心情，更順利地投入角色。
吳文懿表示2年前以新人身份拍攝該劇，「記得當初考入藝訓班，已經casting呢個角色，作為咩都唔識，新人演員嘅我，真係好緊張！ 好多謝瑋澄監製願意俾機會我，重要同我細細個睇電視就好鍾意嘅陳豪合作！」
吳文懿又講到同陳豪對戲：「記得第同Moses哥對戲，對手仲震過打冷震，佢真係好好人，唔會俾壓力好Nice同我傾偈，俾我好放鬆咁樣去做戲。呢個角色對我嚟講特別有意義。因為我知道呢個世界有人同戴愛心一樣都係好自卑唔自愛。好想同觀眾講，就算係棉花糖女孩都值得擁有甜蜜嘅愛情同人生，真正嘅「靚」係來自己嘅自信，正如劇入邊所講，你要自己愛自己人哋先會愛你，希望每個曾經自我懷疑嘅你睇到：你本來就值得被世界溫柔以待㗎！聽日同樣時間虛擬情人見，大家記得追劇啦🥰🥰」