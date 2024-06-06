吳日言公布大女獲派第八志願小學 「開心到喊」毅然作出1決定
女兒被派獲第八志願吳日言作出1決定
Yan在社交平台上透露女兒Beatrice獲派第八志願，最後做了一個重大決定：
「今日我對住Bea，忍唔住流下眼淚，Bea問我係咪唔開心，我話呢啲係開心嘅眼淚。今日小學排位大抽獎終於揭盅，想不到結果是……第八志願，所以我決定陪Bea去外國升學，今年九月就會正式入學。」
三孩之母吳日言邊寫邊喊
Yan透露自己邊寫邊喊：
「始終有三個小朋友，希望佢哋有更好嘅教育，我好有信心小朋友會好快適應，反而擔心嘅係我哋兩公婆，要面對一打三、起居飲食、社交、氣候… 今日呢一滴眼淚，當中有不捨亦有期待，為了下一代，我一定可以做到。#三寶媽媽 #我們這一家要走了 #七月咕嚕啦見 #一路寫一路喊」。
事實上，Yan和老公自去年已多次前往英國考察，為孩子們尋找合適的學校、尋找更多教育的可能性。儘管家中幼子剛出生不久，三孩之母仍在坐月階段，她與家人早就計劃於今年八至九月間離開香港，前往英國當地生活。由於夫妻倆在香港有經營餐飲業務，丈夫Barry將來往香港與英國之間，而Yan則將專心擔任全職母親照顧三名年幼的小朋友。
吳日言公開首三間志願 網民：竟然咁都抽唔中
Yan的貼文獲很多網民關注，紛紛為他們一家五口加油，「去到彼邦都要注意身體呀」 、「為母則強，你一定得既，見到小朋友開心成長就係你所有既推動力。初時都會覺得自己唔適應，但又唔係想像中咁難適應，時間會好快過，眨眼又過左一個冬天，宜家日照長，個人又會開朗番，加油呀」。
除此之外，很多人都對其女兒獲派第八志願大感震驚，「個天都幫你做咗決定」、「加油。相信一切是最好的安排。」、「而家都可以派到第八自願？？！唔係已經易咗派位，頭三自願機會率高咩！相信會有好複雜心情，但當中又好似已經有哂心理準備預計咗。。真係一大個推動力motivate 做呢個決定！！點都好，唔容易，但相信決心意志好緊要，加油」。
期間有人留言詢問Yan為女兒填寫的首三位志願， 她回應對方「頭三間都係女校，你一定會知道。」， 該名網民即表示：「知道，竟然咁都抽唔中」。