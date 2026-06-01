吳日言移英年半認「頂唔順」 自爆3大困境婚姻險觸礁 網民反應兩極

42歲吳日言（Yan）為咗大女小一派位結果唔理想，毅然同丈夫Barry舉家移居英國，點知移民生活遠比想像中艱難。大女做插班生被同學孤立放學爆喊，自己開餐廳要親手洗碗仲要受惡客氣，夫妻更因壓力爆煲鬧大交差啲婚姻觸礁。