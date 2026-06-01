吳日言移英年半認「頂唔順」 自爆3大困境婚姻險觸礁 網民反應兩極
大女做插班生小息獨自玩耍被拒絕交朋友
吳日言透露當初移民最大原因，係大女升小一派位去到第七志願，結果令佢非常失望，最終決定帶小朋友到英國升學。不過就讀小一嘅大女到埗後並無想像中開心，反而放學回家向媽媽訴苦話「唔鍾意返學」。原來作為插班生，囡囡喺學校完全交唔到朋友，小息時間自己一個人玩，曾經主動問其他同學可唔可以一齊玩，但對方直接拒絕。囡囡更加話好掛住香港，以前有好多朋友陪，喺英國卻搵唔到一個玩伴。吳日言同丈夫唯有主動結識其他家庭，透過家長聯誼幫女兒搭路融入當地生活圈子。
吳日言開餐廳遇惡客匿入廚房飲水爆粗
除咗要處理女兒適應問題，吳日言仲喺英國開設東南亞菜餐廳，直言辛苦程度完全超乎預期。佢喺餐廳入面要親自用洗碗機洗碗，全場無論廚師定樓面都要落手落腳。放低藝人光環做飲食業，自然要面對食客最直接嘅批評，佢坦言自己EQ未夠高，面對客人難聽說話同攻擊時會好委屈：「我咪即刻入廚房，斟一杯水然後講粗口囉！跟住飲杯冰水冷靜下。」此外佢亦極度唔習慣英國超慢嘅生活節奏，喺香港裝個上網打個電話幾秒搞掂，但喺英國由零到安裝成功足足等咗兩個月。
移英後夫妻日對夜對爆發婚姻危機
生活環境劇變加上開舖壓力同全天候湊三個小朋友，呢場移民考驗對吳日言婚姻造成極大衝擊。佢坦言喺異地兩夫妻日對夜對，少不免見到對方「真章」。作為打理頭家嘅一方，佢曾經埋怨丈夫唔幫手分擔家務同照顧小朋友，各種不滿積壓之下終於大爆發。吳日言形容當時情況嚴重到要「三口六面」坐低傾，大家要點樣冷靜處理、點樣面對將來嘅生活：「真係呢度生活㗎喇喎，唔係大家冷戰就得，大家成年人嚟㗎嘛，咁先能夠解決到件事。」最後經過冷靜溝通，兩人先成功化解危機。
吳日言2016年嫁圈外老公七年抱三
吳日言2016年與圈外丈夫Barry結婚，婚後積極造人，七年間誕下三名子女。佢一直以開朗正能量形象示人，移居英國前主要喺香港從事幕前工作。今次佢回港作客YouTube節目時毫無保留大吐苦水，坦白承認移英年半「暫時都未係好適應」，除咗天氣寒冷令曾經確診新冠嘅佢呼吸不順之外，語言溝通亦係一大障礙，坦言當地人講英文只能聽到一兩成，好多時要靠估同扮傻應對。
網民感嘆移民生活同想像差天共地
吳日言嘅移英經歷引起不少網民共鳴同討論。有網民留言表示：「以為移民就乜都好，現實係邊度都有辛苦嘢。」亦有人同情佢女兒嘅遭遇：「細路仔喺外國做插班生真係好慘，冇朋友嗰種孤獨感大人都未必頂得住。」部分網民則認為佢太衝動：「為咗派位結果就移民，有冇諗清楚後果？」更有過來人分享類似經歷，指出移民頭兩年係最難捱嘅適應期，夫妻關係亦最容易出現裂痕。