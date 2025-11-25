吳日言移英開餐廳不足半年爆糾紛 為4位數拍片數臭公審業主

41歲前TVB藝人吳日言去年舉家移居英國，今年5月在倫敦西部雷丁開設餐廳，更豪言簽下18年長約準備長期經營。然而開業不足半年，她卻與業主爆發激烈爭執，更在社交平台拍片公審對方，事件起因竟然只是一筆四位數的清潔費用，令網民議論紛紛。