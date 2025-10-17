移英吳日言開小紅書谷餐廳遭舉報｜因一事掛念香港 網民狠批：正垃圾
吳日言餐廳包場生意終於好轉
吳日言昨日在Instagram限時動態中興奮地分享餐廳的好消息，笑言「終於唔使留喺屋企俾小朋友蝦」，透露因為有人包場所以要返餐廳待命。她用上「終於唔使留喺屋企」的字眼，似乎暗示餐廳生意並不穩定，絕不是經常旺場的狀態。吳日言表示「今日係special day，好多年輕人嚟咗我舖頭，坐滿晒，好開心」，可見她對這次包場生意相當珍惜。見到一眾年輕人在餐廳唱卡拉OK兼打麻雀，熱鬧的氣氛讓她回想起在香港的美好時光。
小紅書帳戶遭舉報下架引發爭議
有網民發現吳日言為了拓展華人市場，特意在內地社交平台小紅書開設餐廳帳戶作宣傳用途，希望吸引更多華人顧客光顧。然而這個舉動卻引來強烈反彈，帳戶很快就被人舉報並遭到下架處理。有網民在留言中直接表示「舉報已經通過，這個帳戶查不到了」，更有人批評她「無可能食兩家茶飯」、「左右逢源，休想」。這次風波反映出部分網民對她同時在兩地營商的做法感到不滿，認為她的行為存在爭議性。
移英後屢陷淘寶入貨及走數爭議
吳日言自移居英國後，曾多次捲入不同的爭議事件中。早前有網民爆料指她開新餐廳時，透過朋友聯繫進行設計及印刷工作，最後卻因嫌收費過高而拒絕付款，網民表示已入稟小額錢債審裁處追收3,700元尾數。雖然吳日言曾在社交平台回應稱指控毫無根據及不符事實，但事件仍然對她的聲譽造成影響。此外，有眼利網民發現她餐廳使用的醒獅造型冰塊模具在淘寶有售，質疑她為節省成本而選擇內地貨源，再次引起網民對她營商手法的討論。
網民狠批人品有問題掛念香港矛盾
吳日言因聽到年輕人唱廣東歌而感慨「好似去咗香港卡拉OK咁，好正！返自己舖頭聽到廣東歌，班年輕人喺度唱緊K，好miss香港嘅夜晚，通常夜晚先會唱K同飲嘢」。然而她對香港的思念卻遭到網民猛烈抨擊，有人直言「呢位姓吳嘅女子人品超級有問題」、「移民係自己揀嘅，之前唔鍾意香港走咗咪好囉，而家又話好掛住香港，幾廿歲人都唔知自己想點，正垃圾」。另有網民質疑「移英果班唔係有互助組織咩？點解唔去求助要上小紅書？」，認為她應該透過當地港人組織尋求支援，而非在內地平台宣傳營商。