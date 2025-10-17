移英吳日言開小紅書谷餐廳遭舉報｜因一事掛念香港 網民狠批：正垃圾

41歲前歌手吳日言移居英國後重操故業開餐廳，近日卻因為在小紅書開設帳戶宣傳而惹來爭議。有網民發現她的餐廳帳戶被舉報下架，更有人直言「舉報已經通過，這個帳戶查不到了」。吳日言昨日在社交平台透露餐廳終於有人包場，令她興奮不已，更因聽到年輕人唱廣東歌而勾起對香港夜生活的思念。究竟這位移英女星的餐廳生意如何，為何會在內地平台宣傳卻遭到抵制？