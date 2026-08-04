吳業坤北美開騷大唱《原來她不夠愛我》！結他彈唱冧暈粉絲勁感性
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吳業坤（坤哥）在北美演唱會上，為粉絲帶來多首耳熟能詳的人氣作品，當經典金曲《原來她不夠愛我》旋律響起，更引發全場大合唱！坤哥更抱起木結他自彈自唱，展現感性一面，究竟他還唱了哪些歌曲讓現場氣氛升至高點？
吳業坤演繹多首人氣飲歌
在個人表演環節，吳業坤（坤哥）率先獻唱劇集《金式森林》插曲《還剩一件未做的事》，其後接連演繹《傷心到變形》、《原來她不夠愛我》、《原始心態》及《百姓》等多首人氣飲歌。其中《傷心到變形》與《原始心態》均配合舞蹈員演出，充滿動感的編舞為舞台增添豐富層次，坤哥亦不時與台下互動，引爆全場氣氛。
吳業坤抱木結他自彈自唱展現魅力
除了勁歌熱舞，吳業坤亦展現了他深情的一面。在演唱會中段，坤哥抱起木結他，自彈自唱獻上《想跟你好好道別我怕來不及》及《心拍數》。他以細膩而投入的演繹，突顯出歌曲中的濃厚情感，與胡鴻鈞的鋼琴彈唱形成對比，展現出截然不同卻同樣動人的音樂魅力，讓台下粉絲聽出耳油。
粉絲上台獻花坤哥親切互動
吳業坤的精彩演出獲得全場掌聲，在他彈唱環節結束後，一位熱情粉絲隨即上台向他獻花，以示支持。坤哥親切地接過花束，並微笑向粉絲致謝，溫馨的互動場面引來台下觀眾陣陣歡呼，氣氛相當熱烈。
網民狂讚：全場大合唱好正
演唱會後，不少粉絲在網上重溫坤哥的演出片段，並紛紛留言。有網民表示：「終於聽到Live版《原來她不夠愛我》，全場大合唱真係好正！」、「坤哥彈結他真係好有魅力！」、「《百姓》呢首歌真係聽幾多次都咁感動！」、「同台下互動好多，好親民！」，可見其演出深受歡迎。
圖片來源：TVB資料或影片來源：原文刊於新假期