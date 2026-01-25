唱錢｜吳業坤挑戰陳奕迅金曲失敗！反憑一首歌獲封「慈雲山劉浩龍」震驚網民
昨晚挑戰七首歌 吳業坤表情包全開
昨晚節目中，吳業坤一口氣挑戰了7首歌曲，包括《我的宣言》、《足球小將》、《藍天》、《超人的主題曲》、《爛泥》、《思覺失調》及《十面埋伏》。在長期受壓的遊戲環境下，坤哥唱歌時竟瘋狂大擺「蘭花手」幫忙打拍子，加上他時而肉緊、時而反白眼的誇張表情，被網民笑指是「爆笑表情包」全集。觀看自己表現時，坤哥更搞鬼地揞住心口兼反白眼，表達玩到心跳100的苦況，場面相當爆笑，獲網民大讚：「唱得好鬼馬」。
吳業坤挑戰《十面埋伏》惜敗 網民大嘆唔抵
全晚高潮落在坤哥挑戰Monster Level的陳奕迅金曲《十面埋伏》，連原作曲人Eric Kwok見到他抽中此曲時，也忍不住嘆氣說：「I am sorry」，並叮囑他要儲足氣。坤哥在極大壓力下獻唱，可惜在最後倒數11秒時，因音準未達90%的門檻而挑戰失敗。由於「只差一點點」便能過關，現場粉絲及主持均大嘆可惜，網民亦即時洗版式留言戥他不值：「已經好好聽喇」、「只差一點點」、「太可惜了」、「真係唱得好好」、「聽到我（觀眾）好肉緊」。
吳業坤憑《思覺失調》獲超高分 封慈雲山劉浩龍
雖然挑戰終極大佬失敗，但坤哥在Level 6挑戰劉浩龍的《思覺失調》時卻表現超水準，獲得高達97.2%的準確率，技驚四座！連Eric Kwok都大讚：「真係唔容易，因為好密好多字，好多三連音。」坤哥隨即笑言自己真身是「慈雲山劉浩龍」，引來網民極大迴響，紛紛附和：「今晚之後冇人唔識慈雲山劉浩龍」、「不愧係慈雲山坤哥」、「好勁呀 97.2%」、「坤哥勁到外星人級別」、「《思覺失調》啲字咁密，都唱得咁準」。
網民洗版式留言 慨嘆兒歌原來唔易唱
吳業坤昨晚的表現引起網民熱烈討論，除了「慈雲山劉浩龍」稱號一夜爆紅，他僅以84.8%準確率險勝過關的兒歌《足球小將》，亦令不少網民驚訝。大家紛紛留言慨嘆：「估唔到兒歌其實都唔係咁容易唱」、「坤哥太有技巧、太有感情反而容易低分」。雖然挑戰有驚有險，但坤哥的投入表現和娛樂性，成功為節目打響頭炮，網民亦大讚：「坤哥宜家唱歌有水準！」。