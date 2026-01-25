唱錢｜吳業坤挑戰陳奕迅金曲失敗！反憑一首歌獲封「慈雲山劉浩龍」震驚網民

由森美、Eric Kwok主持的全新音樂Game Show《唱錢》昨晚（24日）首播，打頭陣的「試玩專員」吳業坤（坤哥）挑戰過程極盡艱辛，不但全程眉頭緊皺，更驚現「入定眼凸」樣，表情包大放送！雖然坤哥最終挑戰Monster Level失敗，但竟憑另一首歌的超班表現獲網民瘋狂洗版，更被封為「慈雲山劉浩龍」，究竟他唱了甚麼？