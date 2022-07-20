吳業坤與老婆各有各玩 索妻濱口愛子獨留香港上山下海仲開心

32歲的吳業坤今年5月突然宣佈婚訊，太太是比他年輕5歲的日本藝人濱口愛子，樣子甜美可愛，吳業坤瞬即成為全城宅男之光！愛子嫁夫隨夫，身為日本女優的她婚後移居香港，近日老公吳業坤雖然要北上開工，日前更要困在酒店飽受隔離之苦，但愛子毫不寂寞，更日日有節目差不多遊勻全港九新界，多姿多采！
濱口愛子出動逛街搭渡輪
新婚老公不在身邊，濱口愛子享受一個人的精采，她幾乎每天都出動，有時會到街市買餸或搭小輪欣賞美景，有時更十分識食的到鵝頸橋熟食中心「搵食」。她點了咖喱羊、咖哩燒鴨髀飯，並在IG留言：「我喜歡這個城市，因為它很熱鬧，很有趣。我喜歡在香港的生活，這是美食廣場，我吃了這個，數量多得驚人。好飽呀~ 烤鴨特別好吃……」她上周到了尖沙嘴食四川和北京烤鴨：「廚師在你面前烤北京烤鴨，食物和氣氛都很棒！」
濱口愛子行山潛水入馬場
濱口愛子也喜歡戶外活動，曾去愉景灣老虎頭行山：「一路上下雨了，徒步行山很辛苦！」除了上山，還有下海，有日她興致勃勃去了潛水，她在IG貼相留言：「我曾經在旅行時體驗過潛水，但這是我第一次進行真正的潛水。看見海洋生物的生活，感覺很奇妙，我期待着在海洋世界旅行！」濱口愛子又去馬場打卡：「已經有一段時間了！我現在住在香港，昨天我去了快活谷馬場，朋友教我如何在香港購買，教我推薦的騎師和馬匹，談論日本賽馬………這是一個非常有趣的時刻，美麗的風景變得緊張起來！」
吳業坤出關約戴祖儀打波
日前濱口愛子到了位處全港最高、可飽覽香港夜景的酒吧，她在IG寫道：「我一直想去，終於去了！我很擔心，因為天氣不好，但今晚可以欣賞到美麗的景色。美麗的夜景，無論我看多少次，都令人心動……」濱口愛子獨留香港非常識嘆，原來吳業坤也不愁寂寞，日前他出關之後，便在微博貼出與洪永城、戴祖儀打波的視頻。
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