吳業坤與老婆各有各玩 索妻濱口愛子獨留香港上山下海仲開心

32歲的吳業坤今年5月突然宣佈婚訊，太太是比他年輕5歲的日本藝人濱口愛子，樣子甜美可愛，吳業坤瞬即成為全城宅男之光！愛子嫁夫隨夫，身為日本女優的她婚後移居香港，近日老公吳業坤雖然要北上開工，日前更要困在酒店飽受隔離之苦，但愛子毫不寂寞，更日日有節目差不多遊勻全港九新界，多姿多采！