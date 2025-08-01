吳業坤太太濱口愛子賢惠親自下廚 甜蜜互動網民超羨慕：坤哥好幸運

坤哥與日本太太濱口愛子的甜蜜日常，再次成為網絡熱話。二人自2022年結婚後，濱口愛子隨丈夫來港定居，夫妻感情一直穩定甜蜜。早前坤哥入選香港空手道代表隊遠赴比賽，太太在社交平台祝福並隔空打氣，二人的感情獲不少網民羨慕。