吳業坤太太濱口愛子賢惠親自下廚 甜蜜互動網民超羨慕：坤哥好幸運

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坤哥與日本太太濱口愛子的甜蜜日常，再次成為網絡熱話。二人自2022年結婚後，濱口愛子隨丈夫來港定居，夫妻感情一直穩定甜蜜。早前坤哥入選香港空手道代表隊遠赴比賽，太太在社交平台祝福並隔空打氣，二人的感情獲不少網民羨慕。

濱口愛子賢惠親自下廚

濱口愛子近日在個人YouTube頻道公開「家居居酒屋日常」，在家親手製作炸雞、薯仔沙律、明太子燒飯團，一一呈現濃濃日本家鄉味。當坤哥回家時，愛子用流利日文迎接，兩人互動溫馨，令觀眾大呼羨慕。

吳業坤 濱口愛子 濱口愛子賢惠親自下廚（圖片來源：YouTube@aitube / 浜口愛子）
濱口愛子賢惠親自下廚（圖片來源：YouTube@aitube / 浜口愛子）
吳業坤 濱口愛子 （圖片來源：YouTube@aitube / 浜口愛子）
（圖片來源：YouTube@aitube / 浜口愛子）
吳業坤 濱口愛子 坤哥下班返家，愛子都有去迎接坤哥！（圖片來源：YouTube@aitube / 浜口愛子）
坤哥下班返家，愛子都有去迎接坤哥！（圖片來源：YouTube@aitube / 浜口愛子）
吳業坤 濱口愛子 （圖片來源：YouTube@aitube / 浜口愛子）
（圖片來源：YouTube@aitube / 浜口愛子）

甜蜜互動惹笑網民

影片中不乏兩夫妻搞笑鬥嘴情節，從坤哥嫌「上菜好慢」「唔夠食」，到太太反擊認為他是「麻煩客人」，小爭執瞬間化為甜蜜打情罵俏，寫實展現跨國婚姻的小樂趣。

吳業坤 濱口愛子 （圖片來源：YouTube@aitube / 浜口愛子）
（圖片來源：YouTube@aitube / 浜口愛子）
吳業坤 濱口愛子 （圖片來源：YouTube@aitube / 浜口愛子）
（圖片來源：YouTube@aitube / 浜口愛子）
吳業坤 濱口愛子 （圖片來源：YouTube@aitube / 浜口愛子）
（圖片來源：YouTube@aitube / 浜口愛子）
吳業坤 濱口愛子 （圖片來源：YouTube@aitube / 浜口愛子）
（圖片來源：YouTube@aitube / 浜口愛子）

網民大讚坤哥好幸運

不少網民看過影片後直指坤哥「三生有幸」，能娶到賢妻濱口愛子，幸福生活羨煞旁人：「坤哥好幸運，有個好似愛子咁賢淑嘅太太，祝你哋永遠幸福。愛子嘅廣東話進步很多」、「坤哥前世做這D 乜野好事，今世有咁好既內人?」、「愛子很有生活情趣，坤哥又配合愛子，兩夫妻都咁可愛」等。

愛子積極融入香港生活

去年底濱口愛子開設YouTube頻道「aitube / 浜口愛子」，分享學廣東話及香港生活的日常影片。有一集以廣東話介紹一周生活，更引起不少本地網民共鳴與關注。

吳業坤 濱口愛子 浜口愛子日前曬出去維園行年宵嘅照片。（圖片來源：ig@aikoooh__）
浜口愛子日前曬出去維園行年宵嘅照片。（圖片來源：ig@aikoooh__）

浜口愛子靚樣不輸郭柏妍

浜口愛子早前在社交平台分享與郭柏妍同場出活動的照片，以一身白色吊帶裙現身嘅浜口愛子仙氣十足，就算拍住港姐季軍郭柏妍都完全唔輸蝕，獲網民大讚：「充滿氣質太吸引了」「其實去選港姐應該都有三甲」「坤哥真係好福氣」「超有氣質！」甚至有網民表示：「靚過郭柏妍！」

吳業坤 濱口愛子 浜口愛子早前孖郭柏妍齊齊出活動。（圖片來源：IG@aikoooh__）
浜口愛子早前孖郭柏妍齊齊出活動。（圖片來源：IG@aikoooh__）
吳業坤 濱口愛子 浜口愛子狀態大勇！（圖片來源：IG@aikoooh__）
浜口愛子狀態大勇！（圖片來源：IG@aikoooh__）
吳業坤 濱口愛子 浜口愛子被讚拍住港姐季軍郭柏妍都完全唔輸蝕！（圖片來源：IG@aikoooh__）
浜口愛子被讚拍住港姐季軍郭柏妍都完全唔輸蝕！（圖片來源：IG@aikoooh__）
吳業坤 濱口愛子 浜口愛子近鏡一樣咁靚女！（圖片來源：IG@aikoooh__）
浜口愛子近鏡一樣咁靚女！（圖片來源：IG@aikoooh__）
吳業坤 濱口愛子 郭柏妍最近以短髮造型示人。（圖片來源：IG@rositakpyy）
郭柏妍最近以短髮造型示人。（圖片來源：IG@rositakpyy）

浜口愛子拍廣告超仙氣

浜口愛子早前為日本企業拍攝廣告，而在早前釋出的廣告中，浜口愛子仲以2套不同的服裝出鏡，仲連環對住鏡頭甜笑，簡直係仙氣十足！更有不少網民都留言表示：「愛子好靚女，選擇精明」「好開心愛子做代言人拍廣告，使我十分信賴」「好識搵代言人！」

吳業坤 濱口愛子 浜口愛子早前為日本企業拍廣告。（圖片來源：YouTube@MHI Air-Conditioners Hong Kong）
浜口愛子早前為日本企業拍廣告。（圖片來源：YouTube@MHI Air-Conditioners Hong Kong）
吳業坤 濱口愛子 浜口愛子在廣告仲大騷廣東話嘅功力！（圖片來源：YouTube@MHI Air-Conditioners Hong Kong）
浜口愛子在廣告仲大騷廣東話嘅功力！（圖片來源：YouTube@MHI Air-Conditioners Hong Kong）
吳業坤 濱口愛子 浜口愛子表情多多十分可愛！（圖片來源：YouTube@MHI Air-Conditioners Hong Kong）
浜口愛子表情多多十分可愛！（圖片來源：YouTube@MHI Air-Conditioners Hong Kong）
吳業坤 濱口愛子 網民都留言大讚搵啱代言人！（圖片來源：YouTube@MHI Air-Conditioners Hong Kong）
網民都留言大讚搵啱代言人！（圖片來源：YouTube@MHI Air-Conditioners Hong Kong）

即睇更多浜口愛子靚相！

吳業坤 濱口愛子 （圖片來源：IG@aikoooh__）
（圖片來源：IG@aikoooh__）
吳業坤 濱口愛子 （圖片來源：IG@aikoooh__）
（圖片來源：IG@aikoooh__）
吳業坤 濱口愛子 （圖片來源：IG@aikoooh__）
（圖片來源：IG@aikoooh__）
吳業坤 濱口愛子 （圖片來源：IG@aikoooh__）
（圖片來源：IG@aikoooh__）

「宅男之光」吳業坤與日籍老婆補擺喜酒　首以事業為重未考慮做爸爸

32歲吳業坤去年5月突然宣佈與日本藝人濱口愛子拉埋天窗，其後被稱「宅男之光」，早前坤哥趁太太生日的時候分享了不少結婚照片，令唔少網民羨慕他娶了一個日本老婆。

結婚10個月的吳業坤早前已預告開拍新劇《NEWS新聞女王》前會太太補辦婚禮。吳業坤向劇組請了幾天假期，在今天（15日）在尖沙咀酒店進行婚宴，不少圈中好友到場祝賀，包括陳山聰、譚俊彥、謝東閔等。

吳業坤 濱口愛子 坤哥分享與太太的婚照花絮，濱口愛子為其捽眼，大曬恩愛。（圖片來源：IG@kwangorrrrrr）
坤哥分享與太太的婚照花絮，濱口愛子為其捽眼，大曬恩愛。（圖片來源：IG@kwangorrrrrr）
吳業坤 濱口愛子 今日補辦婚禮。（圖片來源：東方新地）
今日補辦婚禮。（圖片來源：東方新地）
吳業坤 濱口愛子 坤嫂露背！（圖片來源：IG@ aikoooh__）
坤嫂露背！（圖片來源：IG@ aikoooh__）
吳業坤 濱口愛子 笑容甜美！（圖片來源：IG@aikoooh__）
笑容甜美！（圖片來源：IG@aikoooh__）
吳業坤 濱口愛子 坤哥大個仔。（圖片來源：大會提供）
坤哥大個仔。（圖片來源：大會提供）
吳業坤 濱口愛子 同老婆好幸福。（圖片來源：大會提供）
同老婆好幸福。（圖片來源：大會提供）
吳業坤 濱口愛子 （圖片來源：大會提供）
（圖片來源：大會提供）

吳業坤未想做爸爸 最快3年後

在下午5時左右，坤哥與太太濱口愛子一起手挽手，然後站出嚟給一眾傳拍照，以及接受採訪。受訪時只有坤哥一人，太太不願出鏡，他笑言今天很緊張，「人生一之所以都好開心，我都有啲日本朋友嚟。不過都開心盡興，都特登搵好靚婚妙。」現場坤哥指也有點醉意，被問到做了什麼甜蜜舉動，他說唱了一首太太很喜歡的歌給她，「其實練咗幾年，但唔知幾時用，見今日係時候啦。」

提到生小朋友，坤哥坦言目前以事業為主：「叫做想專注事業穩定先，希望叫做事業穩定先，屋企慢慢好起來先諗呢件事，起碼3年後啦。」坤哥透露自己媽媽是心急，但認為目前還是以工作為先。接下來要拍攝《NEWS新聞女王》，感激劇組能讓他放幾天假。

坤哥日前現身無綫（TVB）節目《搵鬼做情人》時細談與太太相識以至求婚經過，更自爆婚後鑽研多了愛情動作片，仲講「睇多啲啦，唔同國家、唔同地方嘅…我都係直接入戲肉㗎咋都係。」現場再次問到睇多咗愛情動作片，但婚後要忙工作就會實踐唔到，坤哥笑言：「相信佢會體諒。」

吳業坤 濱口愛子 恭喜晒。（圖片來源：TVB娛樂新聞台 @YouTube）
恭喜晒。（圖片來源：TVB娛樂新聞台 @YouTube）
吳業坤 濱口愛子 幸福樣。（圖片來源：TVB娛樂新聞台 @YouTube）
幸福樣。（圖片來源：TVB娛樂新聞台 @YouTube）
吳業坤 濱口愛子 應傳媒要求錫老婆（圖片來源：東方新地）
應傳媒要求錫老婆（圖片來源：東方新地）
吳業坤 濱口愛子 婚戒。（圖片來源：TVB娛樂新聞台 @YouTube）
婚戒。（圖片來源：TVB娛樂新聞台 @YouTube）

濱口愛子生日 坤哥貼相放閃

去年10月20日係坤哥新婚太太濱口愛子的生日，在凌晨時份吳業坤在社交媒體分享多張與太太拍攝的婚照，雖然那時候的照片見唔到「坤嫂」的樣子，但仍然見到恩愛十足。其實「坤嫂」濱口愛子在社交媒體也十分活躍，樣子也不神秘，坤哥不妨大方分享二人的正面婚照，等粉絲為其高興一下！

吳業坤 濱口愛子 從未曝光的婚照（圖片來源：IG@kwangorrrrrr）
從未曝光的婚照（圖片來源：IG@kwangorrrrrr）
吳業坤 濱口愛子 （圖片來源：IG@kwangorrrrrr）
（圖片來源：IG@kwangorrrrrr）

坤嫂激罕公開放閃：多謝老公，加油啊！

32歲吳業坤去年身處內地拍劇，當時坤嫂濱口愛子獨自遊港不愁寂寞，二人婚後向來低調，坤哥亦講過老婆未習慣面對傳媒追訪。不過在七夕坤嫂竟然激罕出story放閃，她拿起花束自拍甜笑，寫道：「花是今早送來的，今天是農曆七夕，多謝老公，加油啊！」坤哥亦有轉發story，簡單留一個心心emoji代替文字，真係幸福滿瀉。

吳業坤 濱口愛子 （圖片來源：IG@aikoooh__）
（圖片來源：IG@aikoooh__）
吳業坤 濱口愛子 坤哥亦有轉發story，簡單留下一個心心emoji。（圖片來源：IG＠kwangorrrrrr）
坤哥亦有轉發story，簡單留下一個心心emoji。（圖片來源：IG＠kwangorrrrrr）
吳業坤 濱口愛子 坤嫂一個人喺香港好周圍去。（圖片來源：IG@aikoooh__）
坤嫂一個人喺香港好周圍去。（圖片來源：IG@aikoooh__）
吳業坤 濱口愛子 閒時上workshop知性美十足。（圖片來源：IG@aikoooh__）
閒時上workshop知性美十足。（圖片來源：IG@aikoooh__）

坤哥北上開工 坤嫂獨自遊港

32歲吳業坤去年5月突然宣佈婚訊，與比他年輕5歲的日本藝人濱口愛子拉埋天窗。吳業坤瞬即成為全城宅男之光！愛子嫁夫隨夫，身為日本女優的她婚後移居香港，坤嫂日日有節目差不多遊勻全港九新界，多姿多采！

吳業坤 濱口愛子 32歲的吳業坤今年5月突然宣佈迎娶日本藝人濱口愛子，瞬即成為全城宅男之光！（圖片來源：網上圖片）
32歲的吳業坤今年5月突然宣佈迎娶日本藝人濱口愛子，瞬即成為全城宅男之光！（圖片來源：網上圖片）
吳業坤 濱口愛子 濱口愛子十分識食，到鵝頸橋熟食中心「搵食」。（圖片來源：IG@aikoooh__）
濱口愛子十分識食，到鵝頸橋熟食中心「搵食」。（圖片來源：IG@aikoooh__）
吳業坤 濱口愛子 濱口愛子乘坐渡輪，並留言：「自然風光，安靜和放鬆。」（圖片來源：IG@aikoooh__）
濱口愛子乘坐渡輪，並留言：「自然風光，安靜和放鬆。」（圖片來源：IG@aikoooh__）

濱口愛子出動逛街搭渡輪

新婚老公不在身邊，濱口愛子享受一個人的精采，她幾乎每天都出動，有時會到街市買餸或搭小輪欣賞美景，有時更十分識食的到鵝頸橋熟食中心「搵食」。她點了咖喱羊、咖哩燒鴨髀飯，並在IG留言：「我喜歡這個城市，因為它很熱鬧，很有趣。我喜歡在香港的生活，這是美食廣場，我吃了這個，數量多得驚人。好飽呀~ 烤鴨特別好吃……」她上周到了尖沙嘴食四川和北京烤鴨：「廚師在你面前烤北京烤鴨，食物和氣氛都很棒！」

吳業坤 濱口愛子 吳業坤於內地開工，早前困在酒店隔離玩自拍。（圖片來源：fb@吳業坤 Ng Yip Kwan）
吳業坤於內地開工，早前困在酒店隔離玩自拍。（圖片來源：fb@吳業坤 Ng Yip Kwan）
吳業坤 濱口愛子 濱口愛子逛銅鑼灣，途經街市：「我喜歡這個城市，因為它很熱鬧很有趣。」（圖片來源：IG@aikoooh__）
濱口愛子逛銅鑼灣，途經街市：「我喜歡這個城市，因為它很熱鬧很有趣。」（圖片來源：IG@aikoooh__）
吳業坤 濱口愛子 濱口愛子上周到了尖沙嘴食四川和北京烤鴨：「廚師在你面前烤北京烤鴨，食物和氣氛都很棒！」（圖片來源：IG@aikoooh__）
濱口愛子上周到了尖沙嘴食四川和北京烤鴨：「廚師在你面前烤北京烤鴨，食物和氣氛都很棒！」（圖片來源：IG@aikoooh__）

濱口愛子行山潛水入馬場

濱口愛子也喜歡戶外活動，曾去愉景灣老虎頭行山：「一路上下雨了，徒步行山很辛苦！」除了上山，還有下海，有日她興致勃勃去了潛水，她在IG貼相留言：「我曾經在旅行時體驗過潛水，但這是我第一次進行真正的潛水。看見海洋生物的生活，感覺很奇妙，我期待着在海洋世界旅行！」濱口愛子又去馬場打卡：「已經有一段時間了！我現在住在香港，昨天我去了快活谷馬場，朋友教我如何在香港購買，教我推薦的騎師和馬匹，談論日本賽馬………這是一個非常有趣的時刻，美麗的風景變得緊張起來！」

吳業坤 濱口愛子 濱口愛子喜歡戶外活動，日前去愉景灣老虎頭行山。（圖片來源：IG@aikoooh__）
濱口愛子喜歡戶外活動，日前去愉景灣老虎頭行山。（圖片來源：IG@aikoooh__）
吳業坤 濱口愛子 濱口愛子登老虎頭，可惜天公不造美：「一路上下雨了，徒步行山很辛苦！」（圖片來源：IG@aikoooh__）
濱口愛子登老虎頭，可惜天公不造美：「一路上下雨了，徒步行山很辛苦！」（圖片來源：IG@aikoooh__）
吳業坤 濱口愛子 濱口愛子興致勃勃去了潛水，看來很享受在港的生活。（圖片來源：IG@aikoooh__）
濱口愛子興致勃勃去了潛水，看來很享受在港的生活。（圖片來源：IG@aikoooh__）
吳業坤 濱口愛子 濱口愛子展示潛水裝備，她坦言首次潛水：「看見海洋生物的生活，感覺很奇妙。」（圖片來源：IG@aikoooh__）
濱口愛子展示潛水裝備，她坦言首次潛水：「看見海洋生物的生活，感覺很奇妙。」（圖片來源：IG@aikoooh__）
吳業坤 濱口愛子 濱口愛子去馬場打卡：「我現在住在香港，昨天我去了快活谷馬場，這是一個非常有趣的時刻。」（圖片來源：IG@aikoooh__）
濱口愛子去馬場打卡：「我現在住在香港，昨天我去了快活谷馬場，這是一個非常有趣的時刻。」（圖片來源：IG@aikoooh__）

圖片來源：YouTube@aitube / 浜口愛子、IG@aikoooh__資料或影片來源：原文刊於新假期

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