吳業坤全馬慘被太太拋離再爆「驚人語錄」 王敏奕聞言即懵：我聽咗啲乜嘢

35歲吳業坤昨日與日籍太太一同挑戰全馬，豈料跑完後出席《新聞女王2》慶功宴時，竟然爆出驚人語錄！當王敏奕笑言他「連老婆嘅車尾燈都睇唔到」時，坤哥竟然神回應「只係見到車頭燈」，瞬間令現場氣氛變得尷尬又搞笑，連王敏奕都一時反應不來，最終兩人笑到彎腰收場。