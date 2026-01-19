吳業坤全馬慘被太太拋離再爆「驚人語錄」 王敏奕聞言即懵：我聽咗啲乜嘢
吳業坤全馬慘被太太拋離40分鐘
吳業坤昨日首次挑戰全馬，與太太一同參賽，結果以5小時22分完成賽事。他坦言太太跑得比他快40分鐘，「我連佢尾燈都見唔到，我跑完都見唔到佢。」坤哥在社交網分享感受時表示，12年前第一次跑10公里都腳痛的他，從沒想過自己能完成42公里全馬，直言「終於跑完啦」，雖然成績不算驕傲，但能在人生蓋多一個印仔，用腳遊覽全馬路線更讚香港真的很美。他承認年尾太忙，半個月內只跑了8公里、15公里、27公里、12公里就出發，下次會好好準備。
王敏奕聞言即時懵咗當場笑到彎腰
跑完全馬休息幾小時後，吳業坤便出席《新聞女王2》慶功宴，與王敏奕一同接受訪問。當談起全馬體驗時，王敏奕在旁笑謂「佢自尊心受損，係連老婆嘅車尾燈都睇唔到」，沒料到坤哥竟然回應說「只係見到車頭燈」！這句話令王敏奕一時反應不來，之後兩人雙雙大笑。王敏奕更直言「咩事呀？我聽咗啲乜嘢啊？哈哈！」笑到彎腰，當坤哥正想繼續說與太太的實力差距時，王敏奕表示已經不能focus坤哥接下來的內容。坤哥見狀立即澄清「敏奕係好純情嘅！唔好騷擾佢！唔好意思！」
坤哥堅持輕功意志力勝過瞓覺意志力
吳業坤表示原本有同劇組講未必能出席慶功宴，但「輕功嘅意志力係勁過瞓覺嘅意志力」，加上可以見到大家慶祝，認為今次完成頒獎禮後，大家有一個晚上可以聚首一堂是很好的事。王敏奕則表示希望這晚大家能夠盡興。當被問到會否參賽時，王敏奕表示怕曬，平時會跑跑步機，如果參加短距離會考慮，而坤哥就表示不會再有下一次挑戰全馬。
王敏奕澳門獲獎老公曾國祥狂拉票
談到曾國祥到澳門見證老婆獲獎，王敏奕表示老公一直都很支持，而且很努力為她拉票，很多朋友都收到他的訊息投票。她說「最記得有一次同佢公司啲同事食飯，佢叫晒啲同事拎個電話出嚟投票，我都覺得咁隆重，都好多謝佢！」對於外間認為女配角應給予龔慈恩，敏奕回應「我覺得獎項永遠都會有呢個問題，最緊要自己開心接受自己份榮譽，自己要繼續努力！」
網民大讚夫妻檔勁揪何雁詩憶當年陪跑
吳業坤在社交網分享完成全馬的感受後，很多網民都讚他與太太非常厲害。好友何雁詩更留言回憶「好有印象十幾年前我哋一齊跑10K渣馬，當時我身體同心理狀況極差，係你陪我行晒10K，最後我哋行咗差唔多兩個鐘😂今日你跑到全馬果然勁揪🔥」。至於王敏奕與吳業坤會否在《新聞女王》外傳出現，兩人表示會參與，但未知劇本如何安排。